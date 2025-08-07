HOY
Economía

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 7 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Consulta el precio del dólar hoy y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 7 de agosto de 2025.
Precio del dólar en Perú HOY, jueves 7 de agosto de 2025.

Consulta el precio del dólar para HOY, jueves 7 de agosto. La cotización del tipo de cambio en el mercado paralelo se ubica en S/3,540 la compra y S/3,570 la venta, según la web cuantoestáeldolar.pe. Además, el Banco Central de Reserva (BCRP) señala que el dólar cerró en S/3,556 el último 5 de agosto.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 7 de agosto?

BCP

  • Compra:S/3,531
  • Venta: S/3,578

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,540
  • Venta: S/3,600

BBVA

  • Compra: S/3,461
  • Venta: S/3,639

Interbank

  • Compra: S/3,515
  • Venta: S/3,610

Scotiabank

  • Compra: S/3,535
  • Venta: S/3,574.

Proyección del dólar en Perú durante el 2025

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) realiza de manera mensual la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas, la cual recaba las proyecciones de inflación, crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), tipo de cambio y tasa de interés. Estos resultados son clave para entender las perspectivas del mercado y se publican en el Resumen Informativo de la Nota Semanal del BCRP.

En cuanto a las proyecciones específicas, se espera que el tipo de cambio cierre el año 2025 en S/ 3,75 por dólar, y que en 2026 se mantenga dentro de un rango entre S/ 3,75 y S/ 3,78 por dólar. Para 2027, se anticipa una ligera variabilidad, con una estimación de tipo de cambio entre S/ 3,75 y S/ 3,80 por dólar. Por otro lado, las expectativas para los próximos 12 meses también muestran una ligera corrección a la baja, ya que el promedio de analistas y del sistema financiero ajustó su previsión de S/ 3,76 por dólar en febrero a S/ 3,75 en marzo.

Promedio del tipo de cambio en 2024, según BCRP. Foto: composición de Jazmín Ceras/La República

Promedio del tipo de cambio en 2024, según BCRP.

