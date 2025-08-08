HOY

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Economía

Precio del dólar en Perú HOY, viernes 8 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Consulta el precio del dólar hoy y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dólar en Perú HOY, viernes 8 de agosto de 2025.
Precio del dólar en Perú HOY, viernes 8 de agosto de 2025. | Composición LR

Consulta el precio del dólar para HOY, viernes 8 de agosto. La cotización del tipo de cambio en el mercado paralelo se ubica en S/3,530 la compra y S/3,560 la venta, según la web cuantoestáeldolar.pe. Además, el Banco Central de Reserva (BCRP) señala que el dólar cerró en S/3,556 el último 5 de agosto.

PUEDES VER: Precio del dólar en Perú HOY, jueves 7 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

lr.pe

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 8 de agosto?

BCP

  • Compra:S/3,531
  • Venta: S/3,578

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,540
  • Venta: S/3,600

BBVA

  • Compra: S/3,461
  • Venta: S/3,639

Interbank

  • Compra: S/3,515
  • Venta: S/3,610

Scotiabank

  • Compra: S/3,535
  • Venta: S/3,574.

Proyección del dólar en Perú durante el 2025

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) realiza de manera mensual la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas, la cual recaba las proyecciones de inflación, crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), tipo de cambio y tasa de interés. Estos resultados son clave para entender las perspectivas del mercado y se publican en el Resumen Informativo de la Nota Semanal del BCRP.

En cuanto a las proyecciones específicas, se espera que el tipo de cambio cierre el año 2025 en S/ 3,75 por dólar, y que en 2026 se mantenga dentro de un rango entre S/ 3,75 y S/ 3,78 por dólar. Para 2027, se anticipa una ligera variabilidad, con una estimación de tipo de cambio entre S/ 3,75 y S/ 3,80 por dólar. Por otro lado, las expectativas para los próximos 12 meses también muestran una ligera corrección a la baja, ya que el promedio de analistas y del sistema financiero ajustó su previsión de S/ 3,76 por dólar en febrero a S/ 3,75 en marzo.

Promedio del tipo de cambio en 2024, según BCRP. Foto: composición de Jazmín Ceras/La República

Promedio del tipo de cambio en 2024, según BCRP. Foto: composición de Jazmín Ceras/La República

Notas relacionadas
Precio del dólar en Perú HOY, jueves 7 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 7 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS
Precio del dólar en Perú HOY, martes 5 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, martes 5 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS
Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 6 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 6 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS
Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

LEER MÁS
Sunat fiscaliza el uso de Yape y Plin para pequeños negocios: ¿qué cambios traerá para los comerciantes?

Sunat fiscaliza el uso de Yape y Plin para pequeños negocios: ¿qué cambios traerá para los comerciantes?

LEER MÁS
¿Qué pasa si no tengo 20 años de aportes a la ONP?

¿Qué pasa si no tengo 20 años de aportes a la ONP?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Préstamo del Banco de la Nación de S/100.000 se extiende en agosto 2025: requisitos y nuevo plazo límite

Préstamo del Banco de la Nación de S/100.000 se extiende en agosto 2025: requisitos y nuevo plazo límite

LEER MÁS
Banco de la Nación establece monto máximo y plazos para préstamos, según tu edad: ¿cómo acceder?

Banco de la Nación establece monto máximo y plazos para préstamos, según tu edad: ¿cómo acceder?

LEER MÁS
Reintegro 4 del Fonavi pagará a más de 70.000 adultos mayores en Perú: consulta que beneficiarios cobrarían la devolución de aportes en 2025

Reintegro 4 del Fonavi pagará a más de 70.000 adultos mayores en Perú: consulta que beneficiarios cobrarían la devolución de aportes en 2025

LEER MÁS
Reintegro 4 del Fonavi: estos son los beneficiarios que podrían cobrar en agosto, vía Banco de la Nación

Reintegro 4 del Fonavi: estos son los beneficiarios que podrían cobrar en agosto, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Bono de S/100 para el sector público: conoce AQUÍ el procedimiento de Servir y los beneficiarios

Bono de S/100 para el sector público: conoce AQUÍ el procedimiento de Servir y los beneficiarios

LEER MÁS
Si hicieron un Yape a mi cuenta y no aparece en mis movimientos, ¿qué debo hacer? Estas son las posibles causas y cómo solucionarlo

Si hicieron un Yape a mi cuenta y no aparece en mis movimientos, ¿qué debo hacer? Estas son las posibles causas y cómo solucionarlo

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pagos MPPE información de HOY, 7 de agosto: bonos para docentes y últimos pagos confirmados del Ministerio de Educación

Pagos MPPE información de HOY, 7 de agosto: bonos para docentes y últimos pagos confirmados del Ministerio de Educación

Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 7 de agosto: Bono Único Familiar de agosto 2025 con aumento y próximos subsidios vía Sistema Patria

Bono de Guerra esto se sabe HOY, 7 de agosto: fechas de pago tentativas y montos con aumento oficiales vía Sistema Patria

Economía

Este 13 de agosto es feriado en Perú: conoce por qué y para quiénes

Este 13 de agosto es feriado en Perú: conoce por qué y para quiénes

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 7 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Estado ofrece préstamos para estudiantes con una tasa de interés de solo 4%, hasta cinco veces menor que en bancos

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Fiscalía pide más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez por el delito de organización criminal

Tensión por isla Santa Rosa EN VIVO: Petro llega a Leticia y Perú envía ministros a zona limítrofe

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota