Diario La República continúa siendo diario Judicial de la Corte Superior de Justicia de La Libertad para el periodo 2026-2027 Por segundo año consecutivo, diario La República será el diario Judicial de la Corte Superior de Justicia de La Libertad desde el 1ero de diciembre 2026.

La Corte Superior de Justicia de La Libertad designó por segundo año consecutivo a La República como su diario judicial para el periodo 2026-2027.

La Corte Superior de Justicia de La Libertad designó por segundo año consecutivo a La República como su diario judicial para el periodo 2026-2027.

La Corte Superior de Justicia de La Libertad designó al diario La República, como el diario Judicial para el periodo 2026-2027, tras el proceso público de selección realizado el 26 de noviembre de 2026 en una Sesión de Sala Plena en la ciudad de Trujillo.

El acto se llevó a cabo desde las 9:00 horas hasta las 11:30 en el auditorio de la sede de Natasha Alta, con la presencia de la comisión distrital de selección integrada por los magistrados Manuel Rodolfo Sosaya López (presidente), Félix Enrique Ramírez Sánchez y Hubert Edison Asencio Díaz, junto al licenciado Henry David Congora Ortiz y el secretario técnico Jorge Martín Bazán Zapata. El notario pública Dr. Juan Carlos León De La Cruz certificó el procedimiento.

En esta convocatoria participaron dos empresas: Grupo Editorial Panorama S.A.C. y Grupo La República Publicaciones S.A. Tras la apertura y evaluación de sobres, la comisión determinó que solo la propuesta de La República cumplía con los requisitos exigidos en las bases, mientras que la otra fue descalificada por no acreditar adecuadamente el anexo N°1 como indica la base.

La propuesta de La República presentó 160 hojas y obtuvo el puntaje máximo en criterios como propuesta económica, precio por ejemplar, cobertura geográfica, difusión complementaria en radio y televisión, modelo de separata especial y servicio de impresión institucional. Con ello, se le otorgó la buena pro, fijándose un precio de S/ 0.00 por palabra publicada y de S/ 2.00 por periódico.

Con esta designación, el Grupo La República Publicaciones S.A. será el encargado de la publicación de los avisos judiciales de la Corte Superior de Justicia de La Libertad durante el periodo 2026-2027, consolidando su rol como medio de comunicación comprometido con la transparencia y la difusión de información de interés público.