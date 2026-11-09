Es falso que el BCR haya emitido monedas de curso legal por la visita del papa León XIV: en realidad, se trata de medallas conmemorativas

En el contexto previo a la visita del papa León XIV al Perú, programada del 11 al 16 de noviembre, se difundieron en redes sociales publicaciones que afirmaban que el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) había emitido una moneda conmemorativa en honor al Sumo Pontífice.

Imagen y descripción difundidas en redes sociales. Foto: Facebook

Algunos usuarios incluso señalaban que esta “tendrá valor legal de curso” y que “se incorporará paulatinamente al circulante”.

Usuarios afirman erróneamente que tendrá valor legal. Foto: Facebook

Sin embargo, se trata de información falsa.

Análisis del contenido difundido en redes sociales

Una búsqueda con palabras clave en Google permitió encontrar publicaciones de la Agencia Andina y el diario oficial El Peruano, difundidas el último 9 de noviembre, en las que se informó que el BCR había anunciado la elaboración de dos medallas conmemorativas por la visita del papa: una de plata 0,925 y otra de alpaca.

Medios oficiales confirman que se trata de medallas (1). Foto: Andina

Medios oficiales confirman que se trata de medallas (2). Foto: El Peruano

Esta información coincide con lo publicado por la propia entidad monetaria en su página web.

En la página web del BCR se indica que son medallas (1). Foto: BCR

En la página web del BCR se indica que son medallas (2). Foto: BCR

A diferencia de las monedas, que tienen un valor establecido y pueden utilizarse para realizar pagos, las medallas son piezas conmemorativas que se venden como artículos de colección. No tienen poder cancelatorio.

Por ejemplo, en abril de 2026, el BCR anunció una moneda de plata conmemorativa de S/1 por el bicentenario de las relaciones diplomáticas entre Perú y Estados Unidos. En esa ocasión, la entidad indicó que la pieza sí tenía curso legal y que sería puesta en circulación.

En otros casos, el BCR anuncia claramente que pondrá en circulación ciertas monedas (1). Foto: BCR

En otros casos, el BCR anuncia claramente que pondrá en circulación ciertas monedas (2). Foto: BCR

En este caso, las piezas dedicadas al papa León XIV son medallas, mas no monedas. Por tanto, no tienen valor de pago ni se incorporarán a la circulación monetaria, como se afirma falsamente en publicaciones de redes sociales.