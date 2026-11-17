Pronabi subastará relojes de lujo, diamantes y joyas de oro con precios base desde S/70: requisitos y cómo participar El Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) anuncia su primera subasta pública de joyas para los días 27 y 30 de noviembre de 2026, con lotes que incluyen relojes y alhajas.

Las joyas, piezas de diamantes y monedas de plata tienen precios que oscilan entre S/70 y S/134.400.

Las joyas, piezas de diamantes y monedas de plata tienen precios que oscilan entre S/70 y S/134.400. Foto: composición LR

El Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), realizará el 27 y 30 de noviembre de 2026 su primera subasta pública de joyas y alhajas desde su creación. La convocatoria incluye relojes de marcas internacionales, piezas de oro, diamantes naturales y monedas de plata, con precios base que parten de S/70 y alcanzan los S/134.400.

Los bienes fueron recuperados por la justicia en el marco de investigaciones y procesos relacionados con actividades ilícitas. La Subasta Pública N.° 006-2026-JUS/PRONABI permitirá que personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, participen en la adquisición de los lotes, siempre que cumplan con las condiciones establecidas en las bases administrativas y presenten la documentación dentro del plazo previsto.

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¿Cuáles son los requisitos para participar en la subasta de joyas del Pronabi?

Las personas interesadas deberán acreditar que cumplen con las condiciones establecidas por el Pronabi. La documentación debe presentarse en un sobre cerrado, sin tachaduras ni enmendaduras, en castellano y con los formatos oficiales incluidos en las bases administrativas.

Los documentos solicitados son los siguientes:

Registro de postor: constancia del formulario de inscripción enviada al correo electrónico. Si no llega, se deberá adjuntar el comunicado que aparece al finalizar el registro.

constancia del formulario de inscripción enviada al correo electrónico. Si no llega, se deberá adjuntar el comunicado que aparece al finalizar el registro. Carta de presentación: debe utilizarse el modelo del Anexo B o B-I, según corresponda, y estar firmada por el participante o su representante.

debe utilizarse el modelo del Anexo B o B-I, según corresponda, y estar firmada por el participante o su representante. Declaración jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado: corresponde al formato del Anexo C.

corresponde al formato del Anexo C. Declaración jurada de origen de fondos: mediante el Anexo D, el participante declara que el dinero destinado a la compra procede de actividades lícitas.

mediante el Anexo D, el participante declara que el dinero destinado a la compra procede de actividades lícitas. Documento de identidad: la copia del DNI es opcional para los peruanos. Los ciudadanos extranjeros deben presentar una copia simple de su carné de extranjería.

la copia del DNI es opcional para los peruanos. Los ciudadanos extranjeros deben presentar una copia simple de su carné de extranjería. Vigencia de poder: se solicita cuando corresponda. Para personas jurídicas, debe acreditar las facultades del representante legal o apoderado para adquirir los bienes. En el caso de personas naturales que participen mediante un representante, el poder debe autorizar expresamente su intervención en la subasta y la firma de los documentos correspondientes. El certificado no debe tener más de un mes de antigüedad.

se solicita cuando corresponda. Para personas jurídicas, debe acreditar las facultades del representante legal o apoderado para adquirir los bienes. En el caso de personas naturales que participen mediante un representante, el poder debe autorizar expresamente su intervención en la subasta y la firma de los documentos correspondientes. El certificado no debe tener más de un mes de antigüedad. Cheque de gerencia no negociable: funciona como garantía y eventual adelanto de pago si el participante obtiene la adjudicación. Debe emitirse a nombre de MEF-DGTP-SUBASTAS PUBLICAS Y OTROS-D.LEG.1104-CONABI, con el sello de no negociable y por el importe exacto establecido para cada lote en el Anexo A.

La garantía se calcula según el precio base: 50% para lotes de hasta S/1.000, 30% para aquellos que superen S/1.000 y sean menores de S/30.000, y 15% para los que excedan los S/30.000. El cheque debe cumplir las condiciones bancarias detalladas en las bases.

Interesados deben presentar documentos del 17 al 20 de noviembre de 2026.

¿Cómo postular a la subasta de relojes, diamantes y joyas del Pronabi?

El proceso de inscripción y entrega de documentos se desarrollará del 17 al 20 de noviembre de 2026. Los interesados deberán completar los siguientes pasos para ser considerados postores hábiles:

1. Revisar las bases administrativas: solicitar o descargar las bases de la Subasta Pública N.° 006-2026-JUS/PRONABI para conocer las condiciones, los formatos y las disposiciones aplicables.

solicitar o descargar las bases de la Subasta Pública N.° 006-2026-JUS/PRONABI para conocer las condiciones, los formatos y las disposiciones aplicables. 2. Verificar las condiciones de participación: revisar especialmente los numerales 14 y 15, donde se detallan las reglas para presentar la documentación y los requisitos exigidos a personas naturales y jurídicas.

revisar especialmente los numerales 14 y 15, donde se detallan las reglas para presentar la documentación y los requisitos exigidos a personas naturales y jurídicas. 3. Realizar el registro como postor: completar el formulario habilitado entre el 17 y el 20 de noviembre en el siguiente enlace: Registro de postores de la Subasta Pública de Joyas N.° 006-2026.

completar el formulario habilitado entre el 17 y el 20 de noviembre en el siguiente enlace: Registro de postores de la Subasta Pública de Joyas N.° 006-2026. 4. Presentar el sobre con los documentos: entregar presencialmente la documentación en la mesa de partes del Pronabi durante las fechas establecidas. La atención será de martes a viernes, de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 4:30 p. m.

Lugar de presentación de documentos

Mesa de partes del Pronabi

Dirección: pasaje Mónaco N.° 171, Santiago de Surco, a la altura de la cuadra 48 de la avenida Alfredo Benavides.

Fechas: del 17 al 20 de noviembre de 2026.

Horario: de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 4:30 p. m.

El sobre debe llevar en el exterior los datos del Comité de Subasta, la identificación del participante, su documento de identidad o RUC, según corresponda, y el número del lote por el que desea participar. También deberá incluir el Anexo G, que acredita la recepción de la documentación.

Quienes deseen presentar ofertas por más de un lote tendrán que entregar un sobre independiente por cada uno. Asimismo, la falta de registro o de documentos considerados no subsanables puede ocasionar la descalificación del participante. Para más información ingresa a este LINK.