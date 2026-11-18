GMoney avanza en su proceso de integración a TAPP para sumar un nuevo riel de cobro Como Empresa Emisora de Dinero Electrónico, GMoney ya ofrece a los comercios cuentas, recaudo y pagos a terceros. Con TAPP, la nueva plataforma pública de pagos del BCRP, busca sumar un riel de cobro más a esa misma operación.

GMoney, empresa Emisora de Dinero Electrónico supervisada por la SBS, avanza en su proceso de integración a TAPP, la nueva plataforma de pagos minoristas del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Su objetivo: que los comercios que hoy cobran, administran su dinero y pagan con GMoney puedan sumar un riel de cobro más, con la misma integración. Así, GMoney orquesta en un solo lugar el cobro, la cuenta y los pagos a terceros.

De la interoperabilidad al nuevo riel

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En 2021, un adulto en el Perú hacía en promedio 90 pagos digitales al año. Entre julio de 2025 y junio de 2026 fueron 767: por primera vez, más de dos al día, según el BCRP. Ese salto llegó de la mano de la estrategia de interoperabilidad del BCRP, que desde 2023 conectó a Yape y Plin, a los bancos y a las empresas de dinero electrónico. Hoy, los distintos actores del ecosistema ya conversan entre sí: los pagos con número de celular o QR representan el 75% de los pagos digitales del país.

Qué es TAPP

TAPP es el siguiente paso. Es una infraestructura pública de pagos, desarrollada por el BCRP, a la que todos los participantes se conectan con las mismas reglas. Su apuesta es la especialización: que cada actor construya sobre lo que mejor hace. Quien guarda el dinero ya no tiene que ser, necesariamente, quien ofrece la app para pagar. Así, una persona podrá pagar desde la billetera que prefiera, aunque su dinero esté en otra entidad. Para los comercios, TAPP trae además una novedad clave: las solicitudes de cobro. El comercio envía el cobro y su cliente lo aprueba desde el celular, con la cuenta que elija.

Una cuenta para cobrar, disponer y pagar

En ese esquema especializado, TAPP está pensado principalmente para cobrar. Pero el comercio igual necesita una cuenta donde recibir ese dinero y una forma de pagar a sus proveedores. Eso es lo que GMoney ya ofrece como Empresa Emisora de Dinero Electrónico:

Cuenta: cuentas de dinero electrónico donde se acreditan los cobros.

cuentas de dinero electrónico donde se acreditan los cobros. Recaudo: cobros por transferencias inmediatas y QR.

cobros por transferencias inmediatas y QR. Dispersión: pagos a proveedores, comercios o usuarios, a cualquier cuenta bancaria o número de celular.

Con su integración a TAPP, el objetivo de GMoney es sumar el nuevo riel a esas capacidades: que el comercio cobre por TAPP y, desde la misma cuenta, pague a terceros. “Un comercio no necesita solo un riel más. Necesita que cobrar, tener el dinero y pagar funcionen como una sola operación. Hoy ya le damos la cuenta y la dispersión. Con TAPP, nuestro objetivo es sumar un riel de cobro más, para que nuestros clientes resuelvan todo con GMoney”, señala Fernando Cruz, Gerente de Desarrollo de Nuevos Negocios y Crecimiento de GMoney.

“TAPP no reemplaza lo que ya funciona. Es un riel que se suma a las transferencias y al QR que los comercios ya usan. Nuestro trabajo es que sumarlo sea simple”, agrega Gustavo Mohme, CEO de GMoney.

La propuesta de GMoney (cobrar, administrar el dinero y pagar a terceros desde una misma cuenta, a la que busca sumar TAPP) está dirigida a comercios, plataformas de cobro y PSPs, así como a pasarelas de pago y entidades financieras que quieran ser parte de TAPP.