Esta región del Perú tiene una población más envejecida que el promedio nacional, según el INEI: hay 79 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años

La población total de Tacna alcanza las 389,000 personas, evidenciando un crecimiento del 1,4% desde 2017, con un 90% de habitantes residiendo en zonas urbanas, principalmente en la provincia de Tacna.

La población total de Tacna alcanza las 389,000 personas, evidenciando un crecimiento del 1,4% desde 2017, con un 90% de habitantes residiendo en zonas urbanas, principalmente en la provincia de Tacna. Foto: composición LR/Difusión

Casi 79 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años es la proporción que registra Tacna, según los resultados de los Censos Nacionales 2025 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). El departamento alcanzó un índice de envejecimiento de 78,6, por encima del promedio nacional de 65,1. Dentro de la región, Tarata presentó el indicador más alto, con 194,1.

El mismo estudio contabilizó 389 mil habitantes en el departamento y un aumento de 40 mil personas respecto al censo de 2017, equivalente a un crecimiento anual de 1,4% durante el periodo intercensal. Los resultados también describen la distribución de la población, los desplazamientos entre regiones y las condiciones de acceso a educación, salud, vivienda y servicios básicos.

Video destacado TODO SOBRE EL CASO LICEO: CHATS Y VIDEOS DESMIENTE VERSIÓN DE IMPLICADOS | ARDE TROYA CON OXENFORD

¿Qué provincias y distritos de Tacna concentran la mayor población y qué revela el censo sobre su crecimiento demográfico?

La concentración de habitantes se encuentra principalmente en las ciudades: el 90% de la población departamental reside en áreas urbanas. La provincia de Tacna reúne al 88,2% de las personas censadas y registra una tasa de crecimiento intercensal de 1,5%. Dentro de esta provincia, el 94% de la población vive en zonas urbanas.

Por distritos, Coronel Gregorio Albarracín ocupa el primer lugar en población, con 117 mil habitantes, seguido del distrito de Tacna, que suma 111 mil. En cuanto a la estructura demográfica, los menores de 15 años representan el 19% de los residentes; el grupo de 15 a 59 años, considerado potencialmente activo, constituye el 66%; y las personas de 60 años o más alcanzan el 15%. Las mujeres representan el 50,6% de la población y los hombres, el 49,4%.

Los movimientos migratorios registrados entre 2020 y 2025 muestran que 20.752 personas llegaron a Tacna desde otras regiones. Puno fue el principal lugar de procedencia, con el 40,9%, seguido de Lima Metropolitana, con el 15,8%, y Arequipa, con el 11,3%. En sentido contrario, 14.085 personas dejaron el departamento. Entre sus destinos destacaron Puno, con el 29,5%; Lima Metropolitana, con el 21,2%; y Arequipa, con el 18,8%.

¿Cómo viven los habitantes de Tacna? El INEI revela datos sobre educación, salud, viviendas y acceso a internet

En el ámbito educativo, el 2,9% de los habitantes de 15 años o más no sabe leer ni escribir una oración simple, una proporción inferior al promedio nacional de 5,1% y a la registrada en Tacna en 2017. La tasa alcanza el 4,5% entre las mujeres y el 1,3% entre los hombres. La brecha se acentúa en las edades avanzadas: el analfabetismo afecta al 17,7% de las mujeres de 60 años o más.

Respecto a la identificación étnica basada en costumbres y antepasados, el 51,1% se reconoce como mestizo, el 33,3% como aimara y el 5,3% como quechua. Además, el 2,8% se identifica como blanco y el 1,2% como negro, moreno, zambo, mulato, integrante del pueblo afroperuano o afrodescendiente, entre otras categorías.

La cobertura de salud llega al 90,3% de la población. El SIS concentra al 62,2% de los habitantes, EsSalud al 25% y los seguros privados al 2,5%. Por otra parte, el 5,9% de las personas de cinco años o más presenta alguna discapacidad. Las dificultades incluyen caminar o subir escaleras (3,3%), ver incluso con lentes (2,1%), oír incluso con audífonos (1,4%) y utilizar brazos y manos en tareas cotidianas (1,1%). Entre quienes tienen 60 años o más, la proporción sube al 23,1%: 26,2% en mujeres y 19,9% en hombres.

En materia habitacional, el departamento cuenta con 197.037 viviendas. El 65,9% son particulares ocupadas, el 19,6% se utiliza ocasionalmente y el 14,5% permanece desocupado por alquiler, construcción, reparación o abandono. De las viviendas con residentes presentes, el 73% tiene agua de red pública dentro del inmueble, el 70,8% cuenta con servicios higiénicos conectados a esa red y el 89,7% dispone de alumbrado eléctrico.

Las tecnologías de información y comunicación están presentes en el 97,6% de los hogares. El celular alcanza una cobertura de 97,5%, mientras que el acceso a internet llega al 76,6%. Para cocinar, 113.533 hogares utilizan balón de gas GLP y 23.531 emplean leña. Sobre la disposición de residuos, el 93,6% entrega la basura al recolector municipal y el 10,2% la quema, práctica que se registra en el 53,1% de los hogares rurales.