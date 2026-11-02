Ni nichos ni tumbas comunes: el singular cementerio peruano donde construyen las casas, oficinas y estadios que soñaron los difuntos

Las construcciones, elaboradas con detalle arquitectónico, evocan recuerdos y aspiraciones de quienes descansan allí, enriqueciendo la tradición de las visitas turísticas en estas festividades.

Las construcciones, elaboradas con detalle arquitectónico, evocan recuerdos y aspiraciones de quienes descansan allí, enriqueciendo la tradición de las visitas turísticas en estas festividades. Foto: difusión/Composición LR

En el distrito de Ninacaca, provincia y región Pasco, el cementerio San Pedro recibe a numerosas familias durante las celebraciones de Todos los Santos y el Día de los Difuntos. Cada 1 y 2 de noviembre, los visitantes llegan al camposanto para recordar a sus seres queridos, aunque sus instalaciones también atraen la atención por una característica particular: sus mausoleos reproducen edificaciones vinculadas con la vida de las personas fallecidas.

A diferencia de los espacios funerarios convencionales, este lugar reúne pequeñas construcciones que representan viviendas, centros de trabajo e instituciones. Las réplicas forman una especie de ciudadela en la que cada estructura conserva una historia familiar y refleja actividades, aspiraciones o espacios importantes para quienes descansan allí.

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¿Cómo es el cementerio de Ninacaca? Así son los mausoleos que reproducen casas, colegios y estadios

Un recorrido por el cementerio San Pedro permite encontrar mausoleos con fachadas que imitan casas familiares, iglesias, comisarías y centros educativos. También hay representaciones de estadios de fútbol, una universidad, un palacio municipal, una ambulancia y espacios relacionados con distintos oficios, como talleres de sastrería y un galpón destinado a la crianza de animales.

Estas construcciones destacan por sus detalles arquitectónicos, que buscan reproducir elementos de las edificaciones originales. Para elaborarlas se emplean materiales como cerámica, granito y cemento, con los que se forman puertas, ventanas, fachadas y otros componentes. Cada mausoleo requiere un trabajo artesanal en el que intervienen la creatividad y los conocimientos de construcción.

La variedad de estructuras convierte al camposanto en un espacio funerario con características particulares. En lugar de limitarse a una lápida o una tumba convencional, algunas familias optan por levantar pequeñas representaciones de lugares y edificios que tuvieron un significado para sus seres queridos.

Todos los Santos: ¿qué representan las singulares construcciones del camposanto de Pasco?

Los mausoleos de San Pedro están relacionados con las historias personales de quienes fueron sepultados en el cementerio. A través de estas réplicas, sus familiares buscan recordar los trabajos que desempeñaron, las actividades que realizaron y los espacios que formaron parte de su vida. Las construcciones también pueden representar proyectos que no llegaron a concretarse.

Uno de los casos mencionados es el de una universidad levantada en homenaje a una joven que tenía el deseo de continuar sus estudios superiores. La edificación representa esa aspiración y forma parte de las distintas expresiones con las que las familias mantienen presente la memoria de sus difuntos.

El camposanto también cuenta con visitas turísticas para dar a conocer sus características arquitectónicas. Nils Espinoza, responsable de Turismo del municipio, informó que se promueven recorridos para mostrar esta particular expresión funeraria y atraer visitantes. Durante las fechas de Todos los Santos y el Día de los Difuntos, el cementerio recibe tanto a familiares como a personas interesadas en conocer sus construcciones.