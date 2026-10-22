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Economía

Ley MAPE: Congreso invita al ministro de Energía y Minas a explicar medidas contra la minería ilegal

La discusión se da en medio de los cuestionamientos sobre cómo se aplicarán las nuevas reglas para la pequeña minería y minería artesanal, y qué mecanismos permitirán distinguir a los operadores en vías de formalización de quienes continúan al margen de la ley.

El Congreso convocó al ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamaní, para discutir medidas contra la minería ilegal el 27 de octubre. La audiencia busca esclarecer acciones de la Ley MAPE.
El Congreso convocó al ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamaní, para discutir medidas contra la minería ilegal el 27 de octubre. La audiencia busca esclarecer acciones de la Ley MAPE.Andina
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El Congreso busca poner bajo escrutinio las medidas del Gobierno frente a la minería ilegal y la regulación de la pequeña minería y la minería artesanal. Para ello, las comisiones de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor del Senado y de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Cámara de Diputados invitaron al ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamaní, a una conferencia conjunta prevista para el martes 27 de octubre.

La convocatoria abre la posibilidad de que el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) explique cómo se implementará la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), así como las acciones que desarrolla su sector para enfrentar las operaciones ilegales. Sin embargo, el oficio no menciona expresamente la ley como punto de agenda ni confirma la asistencia del ministro.

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La reunión fue acordada por unanimidad por ambas instancias parlamentarias y está programada para las 9.00 a. m. en la Sala José Gálvez del Congreso, en el Cercado de Lima.

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Ley MAPE: el reto de formalizar y fiscalizar a los pequeños mineros

La discusión sobre la Ley MAPE pone sobre la mesa una cuestión de fondo, que es cómo lograr que las reglas para la pequeña minería y la minería artesanal se cumplan en la práctica. Aprobar una norma no garantiza por sí solo que las operaciones se formalicen ni que el Estado pueda detectar y frenar las actividades que siguen al margen de la ley.

Por eso interesa saber qué mecanismos de supervisión aplicará el sector, cómo se coordinarán las entidades responsables y con qué capacidad contará el Gobierno para controlar las operaciones mineras. Será la implementación de la ley la que determine si las nuevas disposiciones se traducen en un mayor control de la actividad.

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Minería ilegal: Congreso pide información sobre las acciones del Minem

El documento oficial sí establece expresamente que el ministro deberá informar sobre las acciones de su despacho frente a la minería ilegal y los perjuicios que esta actividad ocasiona al medio ambiente.

La convocatoria permitirá a los legisladores solicitar detalles sobre las medidas que ejecuta el sector y su alcance. El desafío no se limita a establecer requisitos para operar, sino que también exige capacidad de fiscalización y coordinación entre las instituciones encargadas de intervenir frente a las actividades ilícitas.

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Relaveras y fenómeno El Niño: alertan sobre posibles daños ambientales

Otro asunto incluido expresamente en la invitación es el estado de las relaveras ubicadas en quebradas que desembocan en ríos que alimentan la costa peruana, pues advierten que estas instalaciones podrían generar impactos ambientales ante el fenómeno El Niño.

Los relaves son los residuos que quedan después del procesamiento de minerales. Si su almacenamiento presenta fallas o los residuos llegan a fuentes de agua, pueden ocasionar contaminación y daños ambientales. Por ello, conocer las condiciones de estas instalaciones y las medidas preventivas previstas cobra relevancia ante posibles eventos climáticos extremos.

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