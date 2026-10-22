Corte de La Libertad recibe certificación internacional antisoborno Corte Superior de Justicia de La Libertad recibió el reconocimiento internacional por implementar mecanismos de integridad y prevención del soborno en el sistema judicial.

Compromiso con la transparencia: La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, destacó la importancia de fortalecer la integridad y prevenir la corrupción en el sistema judicial.

Compromiso con la transparencia: La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, destacó la importancia de fortalecer la integridad y prevenir la corrupción en el sistema judicial.

La Corte Superior de Justicia de La Libertad obtuvo la certificación internacional ISO 37001 del Sistema de Gestión Antisoborno, un reconocimiento a la implementación de mecanismos de integridad, gestión de riesgos y prevención de actos de soborno en esta institución judicial.

La certificación es resultado del trabajo conjunto de magistrados, personal jurisdiccional y administrativo, quienes participaron en el fortalecimiento de los procedimientos internos orientados a promover una gestión institucional transparente y prevenir posibles irregularidades.

El reconocimiento fue entregado por la empresa Global Certification Bureau durante una ceremonia dirigida al Poder Judicial y a las Cortes Superiores de Justicia que registraron avances en la incorporación de mecanismos de prevención, evaluación y gestión de riesgos vinculados a la integridad institucional.

Poder Judicial destaca importancia de prevenir la corrupción

Durante la ceremonia, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, destacó los esfuerzos desarrollados para fortalecer los mecanismos de prevención del soborno en las instituciones judiciales. Asimismo, exhortó a los presidentes de las Cortes Superiores y a las entidades públicas a mantener el trabajo conjunto frente a la corrupción.

La magistrada subrayó que la confianza ciudadana constituye un elemento fundamental para el funcionamiento del sistema de justicia y que las instituciones deben evaluar permanentemente sus procedimientos para mejorar la atención y protección de los derechos de la población.

“Que las personas desconfíen de la justicia significa que también desconfían de nuestra capacidad para proteger sus derechos independientemente de su condición, y esa situación no la podemos dejar pasar. Es por ello que el verdadero significado de esta certificación reside en demostrar que el Poder Judicial construye y evalúa de manera permanente sus mecanismos de prevención con compromisos verificables y que está dispuesto a revisar su forma de trabajar para mejorar”, remarcó Janet Tello.

Por su parte, Gisela Cruzado Agüero, representante de Global Certification Bureau, sostuvo que este reconocimiento contribuye al fortalecimiento institucional del Poder Judicial y reafirma su compromiso con la transparencia, la eficiencia y la integridad en la administración de justicia.

Reconocimiento institucional: La Corte Superior de Justicia de La Libertad obtuvo la certificación internacional ISO 37001 por implementar mecanismos de prevención del soborno.

Otras instituciones judiciales también recibieron reconocimiento

Además de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, fueron reconocidos el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), la Sala Penal Permanente, la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria y la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema.

También recibieron este reconocimiento las Cortes Superiores de Justicia de Arequipa, San Martín y Huancavelica, en el marco de las acciones institucionales destinadas a fortalecer los sistemas de gestión y prevención del soborno.

¿Qué es la certificación ISO 37001 y por qué es importante?

La ISO 37001 es una norma internacional que establece requisitos para implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión antisoborno. Su finalidad es ayudar a las organizaciones públicas y privadas a prevenir, detectar y responder ante posibles riesgos de soborno mediante políticas, procedimientos y controles internos.

La norma fue actualizada en 2025 e incorpora requisitos orientados al fortalecimiento de la gestión institucional, el cumplimiento normativo y la mejora continua de los mecanismos de prevención.

En el ámbito judicial, la aplicación de estos estándares permite establecer procedimientos para identificar y gestionar riesgos de soborno, así como promover una cultura de integridad entre magistrados y trabajadores administrativos.

Fortalecimiento de la justicia: La certificación ISO 37001 reconoce los esfuerzos institucionales para mejorar la gestión de riesgos y promover una administración de justicia transparente.

Con esta certificación, la Corte Superior de Justicia de La Libertad reafirma su compromiso institucional con la prevención del soborno y la mejora continua de sus procesos, con el objetivo de contribuir a una administración de justicia más transparente y confiable para la ciudadanía.