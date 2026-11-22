Esta semana llegó una buena noticia para la salud mundial. La agencia de medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó la versión genérica del medicamento lenacapavir, una inyección que previene el VIH con solo dos aplicaciones al año. Su precio para los países incluidos en la licencia voluntaria de la farmacéutica Gilead será de unos 40 dólares por persona al año. En Estados Unidos, la versión de marca cuesta US$28.218, más de US$28 mil, lo que no solo separa a quienes pueden recibir la protección de los que quedan al margen, sino que retrasa en muchos años el control de la pandemia del VIH. El lucro contra la salud pública global.

En este escenario hay un detalle que casi nadie está subrayando: el Perú quedó fuera de esa lista de países que se beneficiarían del costo de los genéricos, a pesar de que cientos de voluntarios participaron en los ensayos clínicos para demostrar que lenacapavir es seguro y eficaz. Esta exclusión no es la única.

Hace algunos meses, la compañía farmacéutica Merck anunció importantes avances de los ensayos clínicos de alimatravir, otro profiláctico para el VIH, que muestra relevante eficacia. La ventaja es que este es un profiláctico oral de administración mensual que mejoraría significativamente la adherencia a la profilaxis. Los ensayos clínicos de alimatravir están en su última fase: seis de los 81 centros de investigación están en el Perú, el mismo número que tiene Sudáfrica.

El 24 de julio de 2026, Merck anunció licencias para fabricar versiones genéricas de alimatravir que pueden ser usadas en 129 países; Sudáfrica está incluida; el Perú no, a pesar de contribuir con el mismo número de centros de investigación para los ensayos clínicos. El mismo día del anuncio, un centro de investigación en Iquitos seguía reclutando voluntarios peruanos. Digámoslo de manera sencilla: peruanos y peruanas están poniendo el cuerpo para probar el medicamento, y su país quedó fuera del acuerdo que lo haría accesible.

«Es que el Perú no es tan pobre». Es la excusa de siempre que no tiene sustento fáctico. Tailandia, que sí está incluida en la licencia voluntaria, tiene un ingreso similar al del Perú ($7.130 frente a $7.530). Además, ambos países han otorgado la misma patente al alimatravir.

Fabricar el alimatravir es barato. Un estudio publicado en la revista AIDS estima que el costo de producción del genérico es de unos 4,49 dólares por persona al año. Al haber sido excluido, el Perú no podrá acceder a precios convenientes para el sistema de salud.

El 30 de octubre, Acción Internacional para la Salud envió una carta técnica al ministro de Salud, Luis Dyer, solicitando que el Ministerio gestione con la Cancillería peruana la inclusión del Perú en la licencia voluntaria otorgada por Merck y se instale una mesa técnica para acelerar el registro sanitario del medicamento y asegurar que el país sea beneficiado; además, propone cambiar las reglas de juego cuando se realizan ensayos clínicos con peruanos y peruanas. Hoy el reglamento solo garantiza tratamiento individual a quien participó. Nada para el país que lo acogió.

En el Perú viven unas 110.000 personas con VIH. En 2024 se notificaron 8.053 casos nuevos y 5.443 personas recibían profilaxis; son muchos más los que necesitan la prevención con el alimatravir. La demora para administrar la profilaxis significa más personas infectadas. Eso se puede evitar.