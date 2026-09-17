¿AFP u ONP? Los datos que debes revisar antes de decidir dónde jubilarte

Desde el 1 de junio de 2027, la PAST concentrará el proceso y permitirá consultar la información necesaria antes de formalizar la solicitud.

Desde el 1 de junio de 2027, la PAST concentrará el proceso y permitirá consultar la información necesaria antes de formalizar la solicitud. Composición LR/IA

La posibilidad de trasladarse entre la AFP y la ONP tendrá nuevas reglas desde el 1 de junio de 2027. A partir de esa fecha se iniciará el proceso de asesoría, recepción y atención de solicitudes mediante la Plataforma de Afiliación Segura y Transparente (PAST). El primer cambio podrá realizarse en cualquier momento, mientras que para posteriores traslados se establece una permanencia mínima de 24 meses en el régimen de destino.

Para el Mg. Mario Vergara Silva, docente de Posgrado de ESAN, comparar solamente los saldos actuales puede llevar a una conclusión incompleta. “Comparar el saldo actual solo muestra una foto del presente, mientras que evaluar la pensión proyecta tu seguridad financiera futura”, explicó.

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¿Qué cambia si pasas de la ONP a una AFP?

Uno de los primeros aspectos que debe conocer el afiliado es qué ocurre con los aportes que ya realizó. En el Sistema Privado de Pensiones (SPP), el trabajador tiene una Cuenta Individual de Capitalización (CIC), mientras que en el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) los aportes se gestionan bajo las reglas del régimen público.

Por ello, cuando una persona pasa de la ONP a una AFP, el dinero que aportó anteriormente no se deposita directamente y en efectivo en su nueva cuenta individual. La normativa establece un mecanismo para reconocer los aportes realizados en el SNP y contempla la posibilidad de acceder a un Bono de Reconocimiento cuando se cumplen los requisitos establecidos.

“Los aportes que ya realizaste al Sistema Nacional de Pensiones de la ONP no se transfieren de manera inmediata a tu nueva cuenta individual en la AFP, ya que el dinero de la ONP va a un fondo común”, señaló Vergara.

El especialista también puso como ejemplo el efecto de la pérdida de poder adquisitivo del dinero a través del tiempo. Según explicó, un monto nominal acumulado años atrás no tiene necesariamente el mismo valor real actualmente debido a factores como la inflación.

“S/10 mil soles en el 2007 no tendrán el mismo poder adquisitivo el día de hoy después de 20 años”, sostuvo.

En la AFP, por otro lado, los nuevos aportes ingresan a una cuenta individual y son invertidos. Por ello, el saldo puede aumentar con la rentabilidad, pero también experimentar fluctuaciones asociadas al comportamiento de los mercados financieros.

¿Qué ocurre si el cambio es de AFP a ONP?

La Ley 32123 establece que quienes pasan del SPP al SNP deben transferir el 100% de su CIC correspondiente a los aportes obligatorios con fin previsional, además de considerar el valor del Bono de Reconocimiento o título correspondiente, cuando exista.

El reglamento operativo precisa que, en estos casos, las AFP deben transferir el 100% del saldo acumulado por aportes obligatorios de la CIC al Fondo Consolidado de Reservas Previsionales administrado por la ONP.

“Significa transferir la totalidad de los fondos acumulados en tu cuenta privada directo al fondo común del Estado”, explicó Vergara.

No obstante, debe hacerse una precisión: la pensión mínima del SNP es de S/600, mientras que el monto máximo aplicable al régimen del Decreto Ley 19990 puede llegar a S/1.000, de acuerdo con las condiciones previstas. Por tanto, no corresponde afirmar que todo afiliado que pase a la ONP recibirá necesariamente S/600.

La reforma, además, contempla prestaciones mínimas y proporcionales dentro del pilar semicontributivo. Recientemente, la ONP aprobó el procedimiento para que determinados afiliados del SPP puedan acceder a una pensión mínima o proporcional si cumplen los requisitos establecidos.

Los 5 datos que debes revisar antes de elegir

1. Edad y años que faltan para jubilarte

La edad legal de jubilación es un dato central para comparar ambas alternativas. El tiempo que queda hasta los 65 años determinará cuántos años más podrá realizar aportes el trabajador y, en el caso de una AFP, cuánto tiempo tendrá el fondo para generar rentabilidad.

No enfrenta la misma situación una persona joven que recién comienza su vida laboral que alguien que está a pocos años de jubilarse.

En el primer caso existe un horizonte mayor para acumular recursos y enfrentar periodos de volatilidad de los mercados. En el segundo, adquieren mayor importancia el saldo existente, los aportes reconocidos y la pensión que podría obtener.

2. Historial de aportes y estabilidad laboral

El segundo dato es saber exactamente cuánto tiempo se ha aportado y qué periodos están reconocidos.

En el SNP, las Unidades de Aporte son relevantes para determinar las prestaciones. La normativa señala que para los afiliados trasladados se contabilizan las UdA acumuladas en cada régimen considerando únicamente los aportes efectivamente pagados.

Vergara considera fundamental revisar este historial antes de tomar una decisión. En el caso de una persona con periodos prolongados sin aportes, la evaluación puede ser distinta frente a un trabajador con una trayectoria laboral estable.

En la AFP, el dinero permanece asociado a la cuenta individual del afiliado y los aportes efectuados incrementan el fondo, junto con la rentabilidad obtenida.

3. Nivel y estabilidad de los ingresos

El sueldo también es determinante.

En el sistema público existen montos mínimos y máximos establecidos por las normas correspondientes. En el SPP, en cambio, la pensión está relacionada con el fondo acumulado, los aportes realizados, la rentabilidad y la modalidad de jubilación elegida.

Por ello, un trabajador con ingresos altos y una trayectoria laboral estable puede tener una capacidad de acumulación diferente a quien tiene ingresos bajos o periodos frecuentes sin aportes.

“Dos personas con exactamente el mismo dinero acumulado hoy recibirán pensiones muy diferentes según el sistema donde se jubilen”, explicó Vergara.

La regularidad también importa. No basta con conocer cuánto gana actualmente una persona: debe observarse cómo han evolucionado sus ingresos y cuál es la probabilidad de mantener aportes durante los próximos años.

4. Pensión proyectada y no solo saldo actual

Tener S/50.000 o S/100.000 acumulados en una cuenta no permite, por sí solo, concluir cuánto recibirá una persona cuando se jubile.

El trabajador debe observar cómo se convertirían esos recursos en una prestación previsional y qué condiciones aplican en cada sistema.

En una AFP, el fondo continuará sujeto a aportes y rentabilidad mientras permanezca activo. En el sistema público, el cálculo responde a las reglas del SNP, los años reconocidos y la remuneración de referencia, entre otros factores. La propia ONP señala que el monto de la pensión depende principalmente de los años de aportes y de la remuneración de referencia.

Por eso, Vergara plantea que el análisis debe ser prospectivo: no solamente cuánto dinero existe hoy, sino qué prestación podría obtenerse al momento del retiro.

5. El tiempo mínimo antes de volver a trasladarse

El nuevo mecanismo permite realizar el primer traslado en cualquier momento desde el inicio del proceso, pero los cambios posteriores estarán sujetos a una permanencia mínima de 24 meses.

La regla resulta relevante porque limita la posibilidad de cambiar nuevamente de sistema inmediatamente después de haber tomado una decisión. El reglamento establece que el proceso será informado y voluntario, y que el afiliado podrá consultar las implicancias del traslado a través de la PAST.

Además, quienes ya reciben una pensión de jubilación o invalidez no pueden trasladarse entre ambos regímenes.

La reforma previsional busca que el traslado entre ambos sistemas sea una decisión informada y transparente. Desde el 1 de junio de 2027, la PAST concentrará el proceso y permitirá consultar la información necesaria antes de formalizar la solicitud.

En consecuencia, comparar AFP y ONP exige mirar más allá del saldo que aparece actualmente en una cuenta. La edad, la trayectoria de aportes, el nivel de ingresos y la pensión proyectada pueden cambiar sustancialmente el resultado de la evaluación para cada trabajador.