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Embajador de China destaca impacto del megapuerto de Chancay en la conectividad y exportaciones del Perú

El diplomático Song Yang afirmó que el terminal portuario abre una “ventana” hacia la región Asia-Pacífico y genera nuevas oportunidades económicas para el país

Embajador de China en el Perú, Song Yang
Embajador de China en el Perú, Song Yang
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El embajador de China en el Perú, Song Yang, destacó el impacto del megapuerto de Chancay en la conectividad y exportaciones del Perú, durante la Tercera Mesa Redonda China–América Latina y el Caribe sobre Derechos Humanos, que se realizó este martes en San Isidro.

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El encuentro tuvo como tema central el “Multilateralismo y Derechos Humanos” y reunió a representantes, autoridades, académicos y especialistas de China, América Latina y el Caribe para intercambiar experiencias y plantear mecanismos de cooperación.

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Consultado sobre el desarrollo del megapuerto de Chancay, Song Yang sostuvo que el terminal portuario representa una oportunidad para fortalecer la posición del Perú como un centro de conexión regional.

“El puerto de Chancay abre una ventana para la región Asia-Pacífico”, señaló el embajador a La República. Según explicó, la puesta en funcionamiento del terminal contribuye a mejorar la conectividad del Perú y su cooperación económica con otros países. Asimismo, consideró que el proyecto permitirá facilitar las exportaciones peruanas hacia los mercados asiáticos.

El diplomático también resaltó el impacto que, según indicó, viene teniendo el puerto en materia de empleo y oportunidades económicas.

Song Yang señaló que Chancay está generando puestos de trabajo y mayores facilidades para que productos peruanos puedan llegar a Asia, con mejores condiciones de eficiencia y competitividad.

Asimismo, destacó que el desarrollo del terminal está impulsando la formación de personal especializado en gestión portuaria y en el uso de tecnologías digitales.

Finalmente, el embajador consideró que tanto el foro como proyectos de infraestructura como Chancay representan espacios para profundizar la cooperación entre China y América Latina y el Caribe.

En esa línea, sostuvo que el intercambio de experiencias y la generación de nuevos proyectos conjuntos pueden contribuir al desarrollo de los países de la región y al fortalecimiento de sus vínculos con China.

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