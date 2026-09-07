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Carlos Cacho manda fuerte advertencia a mujer tras acusarlo de agredir a niño con autismo: “No voy a permitir que manchen mi honorabilidad”

Carlos Cacho niega las acusaciones y considera que ha sido víctima de falsedades. Anunció que tomará acciones legales contra quienes lo acusan de agredir a un menor.

Carlos Cacho es acusado de agredir y discriminar a un niño de 6 años con autismo en un restaurante de Trujillo. La madre del menor presentó la denuncia públicamente. Foto: captura/Youtube
Carlos Cacho es acusado de agredir y discriminar a un niño de 6 años con autismo en un restaurante de Trujillo. La madre del menor presentó la denuncia públicamente. Foto: captura/Youtube
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Resumen
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Carlos Antonio Cacho Livora, simplemente conocido como Carlos Cacho, ha sido denunciado públicamente por una madre de familia de agredir y discriminar a un niño de seis años, diagnosticado con autismo, en Trujillo. Ante la grave acusación, el estilista peruano ha recibido diversas críticas, por lo que no tardó en enviar un comunicado en sus redes sociales para hacer un alto a los cuestionamientos.

Horas después del lamentable episodio, ocurrido el pasado domingo 6 de septiembre en el restaurante D’Galas, Carlos Cacho sostuvo que ha sido víctima de falsas acusaciones y advirtió que tomará acciones legales contra la mujer y contra quienes lo acusen de atacar a un menor de edad.

PUEDES VER: Mujer denuncia públicamente a Carlos Cacho por agredir y burlarse de su hijo de 6 años, diagnosticado con autismo, en Trujillo

lr.pe

Carlos Cacho niega haber agredido a menor de edad

Carlos Cacho, quien reveló que pareja de Yahaira Plasencia le regaló dos terrenos, aclaró que él no agredió al pequeño y aseguró que tampoco sabía ni tenía que saber que el niño que se le acercó había sido diagnosticado con autismo.

“Jamás empujé, agredí, toqué ni rocé al niño del restaurante. Es el niño el que se acerca a mi mesa y es él quien me toca todo el tiempo. Tengo cinco personas de testigos. No tenía conocimiento y tampoco tengo por qué saberlo: de la condición de autismo del niño”, manifestó en su comunicado que compartió en Instagram.

El estilista aclaró que no agredió al niño y que no tenía conocimiento de su condición. Defendió su honor y exigió pruebas de las acusaciones en su contra.

El estilista aclaró que no agredió al niño y que no tenía conocimiento de su condición. Defendió su honor y exigió pruebas de las acusaciones en su contra. Foto: Instagram.

Asimismo, Carlos Cacho sostuvo que conoce al dueño del restaurante, que es abuelo del niño, con quien habló por teléfono para coordinar el canje del almuerzo. Indicó que no es la primera vez que él acude a dicho local. A pesar del ‘trueque’, no permitirá que utilicen su imagen para promocionar el restaurante.

“No voy a permitir que manchen mi conducta, mi honorabilidad, mi sensatez como ciudadano de bien, acusándome perversamente en búsqueda de publicidad, utilizando a un infante para fines tan siniestros. Exijo y exhorto a los que me acusan que muestren las imágenes en donde agredo al menor; de lo contrario, mis abogados procederán legalmente”, concluyó el conductor de 'Cazador de talento'.

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