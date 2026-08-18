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Elmer Cuba advierte que Petroperú podría quedar en manos de sus acreedores si fracasa el nuevo directorio

El ministro de Economía calificó al nuevo directorio como “la última jugada” del Estado para revertir la situación financiera de la petrolera estatal y pidió la colaboración del sindicato.

Elmer Cuba cuestiona la situación financiera de Petroperú.
Elmer Cuba cuestiona la situación financiera de Petroperú. | Composición LR/ Difusión
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El ministro de Economía y Finanzas,Elmer Cuba, advirtió que el futuro de Petroperú dependerá del desempeño del nuevo directorio y de la colaboración del sindicato. Según afirmó, la empresa estatal atraviesa una situación límite y el actual proceso de reestructuración representa la última oportunidad para revertir sus pérdidas.

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En entrevista con Exitosa, Cuba sostuvo que Petroperú estuvo cerca de perder el control estatal debido a su situación financiera. “Estamos en una situación de límite. Hace unos meses casi se pierde. El Estado peruano iba a perder el control de la compañía”, afirmó.

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El titular del MEF aseguró que, de no corregirse el rumbo de la empresa, esta podría terminar en manos de sus acreedores.

“Lo que estamos haciendo es la última jugada. Hemos nombrado un directorio profesional y su encargo es cambiar el statu quo, dejar de perder dinero y empezar a generar (ganancias)”, señaló.

Cuba también condicionó el resultado de esta estrategia a la participación de los trabajadores. “Si este directorio falla y el sindicato no colabora, Petroperú se va a perder, va a quedar en manos de los acreedores”, advirtió.

Elmer Cuba cuestiona la gestión y las inversiones de Petroperú

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, atribuyó la situación de Petroperú a años de pérdidas y decisiones de gestión que, según señaló, llevaron a la empresa a depender del respaldo financiero del Estado.

“Una empresa mal manejada, que año a año tiene pérdidas, tiene que pedir apoyo estatal. Imagínese una empresa privada y el gerente anuncia pérdidas, pérdidas, pérdidas. La accionista pone el dinero y sigue quebrando”, sostuvo.

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Cuba también cuestionó el costo de la modernización de la Refinería de Talara. Según afirmó, el proyecto pasó de una inversión prevista de US$1.700 millones a un costo de entre US$6.000 millones y US$7.000 millones.

“Se comenzó con una inversión de US$1.700 millones (...) y terminó costando no US$1.700 millones sino US$6.000 o US$7.000 millones”, afirmó.

A juicio del ministro, este deterioro también ha afectado la posición de la petrolera en el mercado. “Petroperú ha perdido participación en el mercado. Antes era una empresa dominante y hoy no es un líder. Hoy día es un seguidor más”, señaló.

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