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Economía

Ejecutivo publica proyecto de decreto supremo para regular la planificación energética en el Perú

La propuesta busca establecer las condiciones, el alcance, las etapas y los plazos para la planificación energética del país. Los interesados podrán presentar comentarios, aportes y opiniones durante un plazo de 20 días calendario.

El proyecto plantea nuevas reglas para orientar el desarrollo energético.
El proyecto plantea nuevas reglas para orientar el desarrollo energético. | Composición LR/IA
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El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) dispuso la publicación del proyecto de "Decreto Supremo que aprueba Disposiciones Normativas que Regulan la Planificación Energética", con el objetivo de fortalecer el desarrollo del sector energético nacional mediante criterios de seguridad energética, sostenibilidad y eficiencia.

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La medida fue oficializada a través de la Resolución Ministerial N.º 270-2026-MINEM/DM, que autoriza la difusión del proyecto normativo y de su exposición de motivos en la sede digital del ministerio para recibir comentarios de la ciudadanía y de las instituciones interesadas.

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Planificación energética buscará garantizar un desarrollo sostenible

Según el MINEM, la iniciativa establece las condiciones, el alcance, las etapas y los plazos que deberán seguirse para la planificación energética del país. La medida busca orientar las decisiones del sector bajo un enfoque que garantice un suministro de energía confiable, continuo y eficiente.

Asimismo, la propuesta se alinea con la Política Energética Nacional del Perú 2010-2040, el Acuerdo de París sobre cambio climático y el Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2024-2030, instrumentos que promueven el desarrollo sostenible y el uso eficiente de la energía.

Proyecto de decreto recibirá aportes durante 20 días

La resolución establece un período de 20 días calendario, contados desde el día siguiente de su publicación, para que entidades públicas, empresas privadas, especialistas y ciudadanos presenten observaciones, sugerencias o comentarios sobre el texto.

Los aportes podrán remitirse mediante la Mesa de Partes del Ministerio de Energía y Minas o a través del correo electrónico habilitado por la entidad para este proceso.

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Dirección General de Eficiencia Energética evaluará los aportes

El MINEM encargó a la Dirección General de Eficiencia Energética la recepción, sistematización y evaluación de todos los comentarios que se reciban durante la consulta pública.

Una vez concluido este proceso, el ministerio analizará las observaciones presentadas para determinar su incorporación en la versión final del decreto supremo que regulará la planificación energética en el país.

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