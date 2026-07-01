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Economía

Exportaciones a Colombia superaron los US$ 386 millones en el primer cuatrimestre del año

ADEX expresó sus expectativas ante el nuevo gobierno colombiano. Siderometalurgia y agroindustria son los sectores líderes en exportación.

Exportaciones a Colombia crecieron en el primer cuatrimestre del año.
Exportaciones a Colombia crecieron en el primer cuatrimestre del año. | ADEX
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Las relaciones comerciales entre Perú y Colombia muestran un dinamismo positivo en el primer cuatrimestre del año. Entre enero y abril del 2026, las exportaciones peruanas al mercado colombiano sumaron US$386,76 millones, lo que representa un crecimiento de 9,9% en comparación con el mismo periodo del año anterior (US$352,081 millones), informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

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El avance estuvo marcado por los envíos con valor agregado (sector no tradicional), que representaron el 80,8% del total exportado y consolidaron la relevancia de la manufactura y la agroindustria nacional en el país vecino.

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Expectativas ante el nuevo gobierno colombiano

El presidente de ADEX, César Tello Ramírez, se pronunció sobre la reciente elección de Abelardo de la Espriella (del movimiento Defensores de la Patria) como presidente electo de Colombia. El líder gremial saludó su postura de promover un entorno favorable para las inversiones y el comercio exterior.

"Será fundamental su participación a favor de una mayor integración de los países que conforman la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú) y llegar con mayor fuerza al mercado norteamericano con acumulación de origen", destacó Tello.

 

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El titular de ADEX explicó que este mecanismo técnico es clave, ya que permite que los insumos, las materias primas o los procesos productivos de cualquiera de los cuatro países del bloque sean considerados originarios, lo que facilita el acceso a preferencias arancelarias en terceros mercados, como el estadounidense.

Sectores líderes: siderometalurgia y agroindustria al alza

De acuerdo con ADEX Data Trade, los despachos no tradicionales hacia Colombia alcanzaron los US$312,519 millones, un incremento del 3,7% interanual. El detalle sectorial muestra las siguientes tendencias:

  • Siderometalurgia: Fue el rubro más destacado con US$112,68 millones (+12,6%). Los productos con mayor demanda fueron el alambre de cobre refinado (US$90,8 millones), cinc sin alear (US$7,2 millones) y barras de hierro o acero (US$4,5 millones).
  • Agroindustria: Registró un notable repunte de 19,7%, acumulando US$82,626 millones. Destacaron las ventas de aceite de palma en bruto (US$16,8 millones), galletas dulces (US$8,5 millones), uvas frescas (US$7,3 millones), complementos alimenticios (US$6 millones) y cebollas (US$5,6 millones).
  • Químico: Se ubicó en el tercer puesto con US$50,613 millones, aunque sufrió una contracción de -8,4%. Sus principales partidas incluyeron láminas de propileno, tapas de plástico y óxido de cinc.

El portafolio no tradicional se completó con envíos de textiles (US$20,6 millones), minería no metálica (US$12,6 millones), metalmecánica (US$11,5 millones), prendas de vestir (US$7,4 millones) y pesca (US$1,7 millones).

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Envíos tradicionales y balanza comercial

Por su parte, las exportaciones tradicionales sumaron US$74,241 millones (19,2% del total), impulsadas principalmente por los sectores de petróleo y gas natural (US$34,3 millones) y el agro tradicional (US$27,2 millones).

A pesar del buen desempeño de las ventas peruanas, la balanza comercial bilateral en este primer cuatrimestre arrojó un déficit de US$346 millones para Perú. Esto se debe al volumen de las importaciones desde Colombia, donde el oro se consolidó como el principal producto adquirido por Perú, con un valor de US$321,124 millones, seguido por el aceite crudo de petróleo y bienes de consumo, como jabones de tocador y dentífricos.

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