Carlos Contreras Carranza: Para la economía del Perú la geografía es un gran desafío

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El Dr. Carlos Contreras Carranza analiza en su reciente libro 'La lucha por la prosperidad. Geografía, economía y población en la historia del Perú' (IEP, 2026) cómo el país ha lidiado con su geografía y recursos en cinco siglos, cómo se configuró la economía peruana bajo la influencia de un territorio exigente, cómo se dio su inserción internacional y cómo avanzó desde la especialización minera colonial hasta los cambios acelerados del siglo XX.

Aprovechamos su nueva obra para solicitarle algunas reflexiones sobre el Perú de antes y de hoy.

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El problema de la geografía de nuestro país

En su reciente libro 'La lucha por la prosperidad', el profesor Carlos Contreras Carranza analiza un tema poco tratado en nuestra historia económica: la geografía del Perú.

El doctor en historia y autor de numerosas investigaciones nos dice:

—El Perú tiene una geografía compleja, que por un lado nos beneficia porque está lleno de recursos naturales, pero, por otro lado, hemos tenido desafíos en materia geográfica. Es decir, de un lado el territorio presenta muchos obstáculos a la comunicación, lo cual ha hecho que, para la economía del comercio, del capitalismo, sea complicado organizar la producción. Movilizar insumos y mano de obra de un lugar a otro se vuelve muy costoso. Hoy es menos, gracias a aviones y automóviles, pero igual el costo del combustible es más alto que en un terreno llano.

Contreras Carranza agrega:

—Por otro lado, nuestra ubicación frente a los mercados mundiales también ha sido de relativo aislamiento. Hoy es menos, gracias a que la cuenca del Pacífico se ha vuelto comercialmente poderosa, debido a la integración de China al comercio mundial, pero hasta hace 200 años estábamos bastante aislados respecto a los mercados más importantes del mundo, de Europa y la costa este de Estados Unidos. Desarrollar la economía comercial ha sido un gran desafío en Perú, mayor que en otros países, en ese sentido.

—¿Por qué cree que pocos autores trataron este tema?

—A mí siempre me ha sorprendido la poca conciencia de la peculiaridad de nuestra geografía. Destaco sí la labor de Antonio Raimondi, Emilio Romero, Antonello Gerbi, que son naturalistas, geógrafos, historiadores y que supieron aquilatar el peso de la geografía en la organización económica. Quizás John Murra sea el más reciente de los autores. Él tomó en cuenta la diversidad ecológica del Perú.

—Los políticos siempre aluden a la riqueza natural, a la geografía, pero ya vemos que no ha sido tan beneficiosa para el comercio ¿Sería uno de los mitos de nuestra historia económica?

—Sí, podemos llamarlo un mito. Es un país rico en variedad de ecologías, pero de otro lado es, por ejemplo, escaso en tierras agrícolas. Ha sido un factor que hizo, por ejemplo, que el Perú no recibiera flujos migratorios que otros países sí tuvieron en el siglo XIX. La tierra agrícola es escasa y tenemos déficit hídrico que se está agravando en estos últimos tiempos a raíz del cambio climático.

¿Somos un país minero? Ese es nuestro destino

Le preguntamos a Contreras: ¿Somos un país minero? Se lo decimos por esa idea generalizada de que nos especializamos en la economía minera, con el guano, el salitre, el petróleo, la plata, el cobre. Añadimos: ¿Eso es una ventaja o una especie de condena?

Nos responde: Diría que es un destino.

—Un destino, que justamente tiene que ver un poco con ese aislamiento que el Perú ha padecido respecto de los mercados mundiales. Aislamiento que hacía que para colocar productos nuestros en los mercados mundiales tenía que ser con algo que fuera muy valioso en poco peso, de manera que el transporte no se comiera la ganancia. Eso hacía que fueran básicamente productos mineros los que podíamos exportar. En la época del Virreinato fue la plata. El único producto que podíamos trasladar a Europa de forma competitiva era la plata por su gran valor en poco peso.

Contreras agrega:

—En el siglo XIX se incorporaron a la minería metálica los productos que has mencionado, guano, salitre, y ya más recientemente en el siglo XX el petróleo y cobre. Pero diría que como la geografía es dinámica y va cambiando, los costos de transporte se van reduciendo y también la población del Perú ha ido aumentando, eso hace que a la economía se le vayan abriendo nuevas posibilidades. Por eso creo que en las últimas décadas ya no estamos tan condenados a ser un país minero, se nos abren otras perspectivas de cara al mercado interno. Tenemos ahora ciudades, no solo Lima, que superan el millón de habitantes, como Arequipa y Trujillo. Hay un mercado interno más fuerte y entonces la producción para satisfacer el consumo nacional, y sobre todo los servicios, es un rubro que creo que las empresas podrán explotar de aquí en adelante.

Advierte que el modelo actual, basado en las exportaciones mineras, pasa por un ciclo de precios altos de los minerales.

— Pero no va a durar para siempre. Entonces cuando este ciclo termine creo que se va a volver los ojos al mercado interno, al crecimiento de los mercados nacionales, a los servicios, a los que la población nacional demanda. Ahí va a haber un giro en las próximas décadas, pero depende mucho de lo que ocurra con el precio del cobre y otras exportaciones peruanas.

Población, tránsito, modelo económico

Contreras Carranza comenta dos aspectos importantes. Uno es el transporte, un problema bastante serio en regiones como la Amazonía.

—Diría que facilitar las comunicaciones es acabar con una estructura que ha venido conspirando contra nuestro crecimiento económico. Entiendo que el Perú ha decidido, para preservar la Amazonía, no hacer carreteras porque significaría depredar este pulmón del planeta, eso es correcto, pero la navegación fluvial no es una alternativa suficiente, tendría que haber muchos más vuelos aéreos para que la región se integre más a la economía nacional y que estén al alcance de la gente.

También se refiere al tema de las migraciones, que destaca en su reciente libro.

—Cierto, uno de los grandes hechos que destaco en la historia de los últimos tres siglos en el Perú es el crecimiento demográfico. Si cuando ocurrió la independencia, el Perú solo tenía millón y medio de personas y hoy tenemos 34 millones, el cambio es impresionante. Es un país totalmente distinto al de hace dos siglos y no solo es que la población se haya multiplicado, sino que se ha relocalizado.

—Antes la población básicamente vivía en la sierra, ahora principalmente vive en la costa y ciudades. También hay un cierto traslado del sur al norte, antes el sur era el bastión demográfico del Perú, ahora es más bien el norte o tiende a serlo más. Y esto cambia la configuración de la economía y las políticas nacionales, y abre posibilidades de un mercado interno más grande y solvente. En este sentido, creo que el modelo económico del Perú no tiene el futuro tanto de la minería, como lo ha tenido hasta ahora.

Esquema tributario sin equidad fiscal

En el nuevo libro del profesor de la PUCP, Carlos Contreras, hay un tema que destaca: el de la fragilidad fiscal.

—El Perú es un país donde se pagan muy pocos impuestos. Nos puede parecer esto llamativo porque siempre maldecimos los impuestos, pero la carga fiscal a la que los peruanos nos hemos acostumbrado es baja y creo que tiene que ver con la poca confianza que tenemos en el Estado y a su vez el derroche o la corrupción que lamentablemente ha reinado”.

—¿Sería un problema económico del pasado que estamos pagando hasta hoy?

—Sí, no tener un esquema tributario más robusto es un error que estamos arrastrando. Desde el pasado tenemos un poco la idea de que bajos impuestos significa bienestar. De manera que, en general, tratamos de esquivar las cargas fiscales. Es un obstáculo que tenemos que superar porque si el Perú debe tener mayor equidad, donde la población de niveles más bajos pueda tener buena educación y salud, necesitamos unas finanzas públicas más robustas.

—Pero hay una percepción de que hay impuestos e impuestos. Hay exoneraciones para el empresario poderoso y en cambio la gente de abajo debe pagar sí o sí. Eso causa una cierta aversión al tema.

—Claro, si la población tiene una percepción de que no hay equidad fiscal, de que hay una injusticia tributaria, entonces se resiste a pagar. Se entiende que el Estado, cíclicamente, da facilidades fiscales a sectores económicos nuevos, pero es verdad que una vez que estos sectores han madurado y corresponde retirarles las facilidades tributarias, hay una resistencia a que acabe esa exoneración. Esto ha existido en la historia y siempre ha sido una lucha entre el gremio empresarial respectivo y el Estado, como representante de los intereses nacionales.

Corrupción y espíritu de cuerpo

Autor de numerosos libros, con más de 50 años dedicados a enseñar y reflexionar sobre el país, recientemente incorporado a la Academia Nacional de la Historia y que tiene muchas de sus clases universitarias ‘colgadas’ en YouTube, Carlos Contreras Carranza se refiere a la corrupción.

Le decimos que es un tema que circula en el ámbito académico, pero no parece haber calado en la sociedad, la población no muestra preocupación por ella. Añadimos que quizás esto se refleja en los recientes resultados electorales.

­­—Sigue siendo un tema difícil de estudiar porque está lleno de sospechas, siempre hay pocas huellas documentales. Sabemos que la corrupción no suele dejar pruebas, por la misma naturaleza de ser una actividad oculta, subrepticia e ilegal. Entonces, como en las últimas décadas hemos sido testigos de episodios de corrupción flagrantes, cada vez más visualmente comprobables, como los 'Vladivideos' de los que todos fuimos testigos, los peruanos nos hemos vuelto muy escépticos y desconfiados.

—Y las autoridades no siempre han mostrado transparencia como para que los casos se investiguen, es decir, se cubren entre ellos. Hay un espíritu de cuerpo en ellos. Definitivamente es un reto por delante, todo se debe esclarecer para que se rompa esa especie de recelo que hay entre Estado y población.

El debate histórico debe ser constante

Al experto en historia económica peruana desde el siglo XVIII al siglo XX, le requerimos una opinión sobre los comentarios de que habría una intención de cambiar la narrativa histórica de parte de las nuevas autoridades elegidas en los comicios, sobre todo en el tema de la corrupción.

—Bueno, la narrativa histórica —para tomar tu término— siempre es una batalla ideológica. Y se da en el campo intelectual también. Es cierto que cuando predomina un gobierno de cierto tipo se favorecen ciertas narrativas. Por ejemplo, con el gobierno militar en el Perú se favoreció una narrativa nacionalista que levantó a personajes como Túpac Amaru, Pumacahua y la gesta de la independencia, y, luego, cuando cae el gobierno militar esa narrativa se vuelve un poco más crítica, se discute. Eso ha ocurrido siempre. La polémica es constante y no es mala, es parte del debate natural, y tiene que darse constantemente.

Seguridad social local y economía campesina

El Dr. Carlos Contreras nos refiere qué otros temas despiertan su interés.

—Hay un tema que Richard Webb ha destacado en un libro reciente, el de la economía campesina, la que produce los alimentos que comemos los peruanos. Se ha estudiado mucho los sectores de exportación, yo mismo he estudiado la minería, se ha estudiado la producción azucarera, la extracción del guano y el salitre, pero poco se ha estudiado esas economías que producen papas, verduras, crían gallinas, cerdos, cuyes, esa economía campesina, de pequeños chacreros, productores, y creo que merece un estudio detenido. Quizás hay poca documentación y se deba hacer historia oral y buscar fuentes novedosas.

—También son interesantes las finanzas locales y los regímenes de seguridad social que la población monta cuando la seguridad del Estado no llega. Cofradías, clubes, organizaciones de apoyo local. La economía micro, así vamos a llamarlo, de seguridad social, de producción de bienes, de alimentación, creo que también sería digna de estudio.

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“En lo económico, Sánchez y Fujimori parecían estar de acuerdo en todo”

Finalmente, a Contreras Carranza le preguntamos por la manera en que se enfocó el tema económico en los debates electorales recientes.

—¿Cree que el tema económico se ha tocado de una manera atinada, de manera responsable?

—Yo diría que casi se ha escamoteado en los debates electorales. Como que el modelo no se ha puesto en discusión. Todo se ha centrado en preservar la estabilidad monetaria. Parece que dada la inestabilidad política nos aferramos a la estabilidad monetaria como una especie de tabla de salvación. El debate, entonces, por ejemplo, entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, prácticamente parece no haberse dado, porque parecían estar de acuerdo en todo ambos.

—Parecía que el tema que se debatía era quién garantizaba más que Julio Velarde iba a seguir. No hubo debate. Quizás en el tema de las exoneraciones tributarias saltó un poco más ciertas posiciones, pero al final no se recogió el guante. Recuerdo que un candidato propuso acabar con esas exoneraciones, pero tácitamente como que se le respondió que no, que no puede ser. Es un tema que merecería ser debatido. Junto con el incremento del salario mínimo.

—Ese es otro tema que asomó un poco en el debate: cómo manejar el tema del salario, se bordeó, pero no se discutió realmente. Bueno, el tema de la corrupción tampoco se tocó con mucho detalle. Claro, todos vamos a decir sobre la corrupción que hay que perseguirla, eliminarla. Pero de medidas concretas muy poco. Fuerza Popular mencionó algo respecto al control del gasto público en las oficinas con funcionarios de la Contraloría… pero poco, en realidad.