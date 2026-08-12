Es falso que esta caravana de vehículos lleve ayuda de Venezuela a Colombia: el video fue grabado en junio y corresponde a donaciones para damnificados venezolanos

LO FALSO:

En redes sociales circula un video que muestra una caravana de camiones y motocicletas de habitantes de Apure, Venezuela, enviando ayuda a los damnificados por el terremoto en Colombia.

LO VERDADERO:

La búsqueda inversa permitió localizar el video original, publicado en junio de 2026, en el contexto de los terremotos que afectaron a Venezuela el 24 de junio.

Otros videos de la misma caravana, grabados desde diferentes ángulos, contienen descripciones que señalan que se trataba de ayuda destinada a los damnificados por los sismos en Venezuela.

En el contexto del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el último 10 de agosto y dejó personas fallecidas, heridas y daños materiales, en redes sociales se viralizó un video que muestra una caravana de camiones y motocicletas que transporta donaciones. Las publicaciones presentan las imágenes como una muestra de solidaridad de habitantes de Apure, Venezuela, quienes habrían recolectado y enviado ayuda humanitaria a los damnificados del sismo en Colombia.

Capturas de pantalla del video viral. Foto: Facebook

Al cierre de esta nota, la publicación con mayor interacción se encuentra en Facebook, donde registra más de 360.000 visualizaciones, 20.000 'Me gusta', 1.200 comentarios y 2.800 compartidos.

Post con más alcance. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

Una de las primeras inconsistencias aparece en el propio registro. En uno de los camiones que forma parte de la caravana se observa un cartel con el mensaje “Para nuestros hermanos venezolanos”, lo que contradice la versión difundida en redes de que las donaciones estaban destinadas a los damnificados del terremoto en Colombia.

"Ayuda humanitaria con amor y solidaridad para nuestros hermanos venezolanos". Foto: Facebook

A partir de este elemento se realizó una búsqueda inversa del registro, que permitió localizar el video original que fue publicado el 28 de junio de 2026. La publicación fue realizada pocos días después de los terremotos que afectaron a Venezuela el 24 de junio y presenta las imágenes en ese contexto, como parte de la movilización de donaciones para los afectados por los sismos en ese país.

Captura del video original. Foto: TikTok

Además, se encontraron otros videos de la misma caravana, grabados desde diferentes ángulos y en distintos momentos. Estos registros también fueron publicados en junio y sus descripciones señalan que la movilización correspondía al traslado de ayuda para los afectados por los terremotos en Venezuela.

Captura de video relacionado. Foto: TikTok

Captura de video relacionado. Foto: TikTok

Los distintos registros permiten corroborar que la caravana mostrada en el video sí corresponde a una movilización de ayuda humanitaria, pero esta se realizó en el contexto de los sismos que afectaron a Venezuela en junio. Por ello, las imágenes fueron reutilizadas fuera de su contexto original para presentarlas como una supuesta muestra reciente de apoyo de Venezuela a los damnificados del terremoto de Colombia.

Conclusión

En redes sociales se difundió un video que fue presentado como una movilización de habitantes de Apure, Venezuela, para enviar ayuda a los damnificados por el terremoto ocurrido en Colombia. Sin embargo, la revisión del registro permitió comprobar que el video fue publicado originalmente el 28 de junio, en el contexto de los terremotos que afectaron a Venezuela el 24 de junio. Además, un cartel visible en uno de los camiones señala “Para nuestros hermanos venezolanos”, mientras que otros registros de la misma caravana describen las donaciones como ayuda destinada a los afectados por los sismos en Venezuela. Por tanto, el video fue difundido fuera de su contexto original para atribuirlo falsamente a una movilización de ayuda hacia Colombia.