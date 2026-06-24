Techo Propio 2026: actualizan valor máximo de viviendas de interés social en Perú

El Ministerio de Vivienda actualizó el programa Techo Propio y elevó el valor máximo de las viviendas en la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva hasta S/136,100 para proyectos multifamiliares. | Difusión

El Ministerio de Vivienda actualizó el programa Techo Propio y elevó el valor máximo de las viviendas en la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva hasta S/136,100 para proyectos multifamiliares. | Difusión

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El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) actualizó los valores máximos de las Viviendas de Interés Social (VIS) dentro de la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva del programa Techo Propio. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 012-2026-VIVIENDA, publicado en el diario oficial El Peruano.

La norma establece que las viviendas en edificios multifamiliares, conjuntos residenciales o quintas con área techada igual o mayor de 40 m² podrán tener un valor de hasta S/136,100. En el caso de viviendas unifamiliares con área techada igual o mayor de 35 m², el valor máximo será de S/109,100.

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Ministerio de Vivienda incrementa valor máximo de viviendas de Techo Propio hasta S/136,100.

Según explicó el Ministerio de Vivienda, el ajuste responde al incremento sostenido de los costos de construcción en los últimos años. El alza de materiales, terrenos urbanos y gastos de obra había empezado a dejar fuera del programa varios proyectos de vivienda social que ya no lograban encajar dentro de los límites anteriores.

Eso generaba un problema para el mercado: proyectos frenados, rediseñados o descartados, pese a estar dirigidos a familias de ingresos bajos y medios.

“Estamos fortaleciendo la oferta de vivienda social para que más familias puedan acceder a una vivienda formal y de calidad. Esta medida permitirá mantener el desarrollo de nuevos proyectos habitacionales y cerrar la brecha de vivienda que existe en el país”, señaló el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes.

Más proyectos dentro de Techo Propio y mayor oferta para las familias

Con el nuevo tope de S/136,100, más proyectos inmobiliarios podrán ingresar a Techo Propio sin quedar fuera por pequeñas diferencias de precio. Esto permitirá destrabar iniciativas que ya estaban en evaluación o en etapa de diseño, especialmente en ciudades donde el costo del suelo hace más difícil desarrollar vivienda social.

El ajuste también busca dar mayor viabilidad económica a los proyectos y brindar más seguridad a las empresas constructoras y entidades financieras vinculadas al sector.

En la práctica, la medida apunta a mantener activa la oferta de departamentos dentro del programa, sobre todo en proyectos multifamiliares, que se han convertido en la principal alternativa de vivienda social en zonas urbanas.

Para las familias, el cambio no implica un aumento del bono estatal, pero sí una mayor cantidad de viviendas disponibles dentro del programa. Al ampliarse el rango permitido, más proyectos podrán calificar y mantenerse activos.

El Ministerio de Vivienda indicó, además, que la norma incluye disposiciones complementarias para asegurar la continuidad de proyectos inmobiliarios que ya se encuentran en evaluación o ejecución, con el objetivo de garantizar una transición ordenada y seguridad jurídica para las empresas y familias involucradas.

La cartera también señaló que la actualización permitirá impulsar nuevas inversiones, dinamizar el sector construcción y generar más empleos, en un contexto donde la demanda de vivienda formal continúa creciendo en distintas ciudades del país.