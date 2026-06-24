HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Keiko Fujimori salvará a militares asesinos y Roberto Sánchez es el nuevo fraudista | Arde Troya con Juliana Oxenford

Economía

Techo Propio 2026: actualizan valor máximo de viviendas de interés social en Perú

El Gobierno elevó el valor máximo de las viviendas de Techo Propio para 2026 hasta S/136,100, con el fin de ampliar la oferta de vivienda social y evitar que más proyectos queden fuera por el alza de costos de construcción.

El Ministerio de Vivienda actualizó el programa Techo Propio y elevó el valor máximo de las viviendas en la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva hasta S/136,100 para proyectos multifamiliares.
El Ministerio de Vivienda actualizó el programa Techo Propio y elevó el valor máximo de las viviendas en la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva hasta S/136,100 para proyectos multifamiliares. | Difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) actualizó los valores máximos de las Viviendas de Interés Social (VIS) dentro de la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva del programa Techo Propio. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 012-2026-VIVIENDA, publicado en el diario oficial El Peruano.

Únete a nuestro canal de política y economía

La norma establece que las viviendas en edificios multifamiliares, conjuntos residenciales o quintas con área techada igual o mayor de 40 m² podrán tener un valor de hasta S/136,100. En el caso de viviendas unifamiliares con área techada igual o mayor de 35 m², el valor máximo será de S/109,100.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO CELEBRA E INICIA DISPUTA POR LA ALCALDÍA DE LIMA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Ministerio de Vivienda incrementa valor máximo de viviendas de Techo Propio hasta S/136,100.

Ministerio de Vivienda incrementa valor máximo de viviendas de Techo Propio hasta S/136,100.

Según explicó el Ministerio de Vivienda, el ajuste responde al incremento sostenido de los costos de construcción en los últimos años. El alza de materiales, terrenos urbanos y gastos de obra había empezado a dejar fuera del programa varios proyectos de vivienda social que ya no lograban encajar dentro de los límites anteriores.

PUEDES VER: Aeropuerto Jorge Chávez: tráfico aéreo internacional del Perú cae por primera vez en 2026

lr.pe

Eso generaba un problema para el mercado: proyectos frenados, rediseñados o descartados, pese a estar dirigidos a familias de ingresos bajos y medios.

“Estamos fortaleciendo la oferta de vivienda social para que más familias puedan acceder a una vivienda formal y de calidad. Esta medida permitirá mantener el desarrollo de nuevos proyectos habitacionales y cerrar la brecha de vivienda que existe en el país”, señaló el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes.

Más proyectos dentro de Techo Propio y mayor oferta para las familias

Con el nuevo tope de S/136,100, más proyectos inmobiliarios podrán ingresar a Techo Propio sin quedar fuera por pequeñas diferencias de precio. Esto permitirá destrabar iniciativas que ya estaban en evaluación o en etapa de diseño, especialmente en ciudades donde el costo del suelo hace más difícil desarrollar vivienda social.

El ajuste también busca dar mayor viabilidad económica a los proyectos y brindar más seguridad a las empresas constructoras y entidades financieras vinculadas al sector.

PUEDES VER: Bono del Buen Pagador 2026: Gobierno oficializa aumento del subsidio y nuevos valores de viviendas para acceder al beneficio

lr.pe

En la práctica, la medida apunta a mantener activa la oferta de departamentos dentro del programa, sobre todo en proyectos multifamiliares, que se han convertido en la principal alternativa de vivienda social en zonas urbanas.

Para las familias, el cambio no implica un aumento del bono estatal, pero sí una mayor cantidad de viviendas disponibles dentro del programa. Al ampliarse el rango permitido, más proyectos podrán calificar y mantenerse activos.

El Ministerio de Vivienda indicó, además, que la norma incluye disposiciones complementarias para asegurar la continuidad de proyectos inmobiliarios que ya se encuentran en evaluación o ejecución, con el objetivo de garantizar una transición ordenada y seguridad jurídica para las empresas y familias involucradas.

La cartera también señaló que la actualización permitirá impulsar nuevas inversiones, dinamizar el sector construcción y generar más empleos, en un contexto donde la demanda de vivienda formal continúa creciendo en distintas ciudades del país.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Bono del Buen Pagador 2026: Gobierno oficializa aumento del subsidio y nuevos valores de viviendas para acceder al beneficio

Bono del Buen Pagador 2026: Gobierno oficializa aumento del subsidio y nuevos valores de viviendas para acceder al beneficio

LEER MÁS
Bono Techo Propio 2026: jóvenes de 20 a 28 años recibirían bono extra de S/10.300 para comprar su primera vivienda

Bono Techo Propio 2026: jóvenes de 20 a 28 años recibirían bono extra de S/10.300 para comprar su primera vivienda

LEER MÁS
Bonos del Estado 2026: conoce AQUÍ la lista completa de los subsidios vigentes, ¿cuáles son los requisitos para acceder a ellos?

Bonos del Estado 2026: conoce AQUÍ la lista completa de los subsidios vigentes, ¿cuáles son los requisitos para acceder a ellos?

LEER MÁS
¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

LEER MÁS
¿Cómo ver tu número de cuenta y saldo en el Banco de la Nación?

¿Cómo ver tu número de cuenta y saldo en el Banco de la Nación?

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Aeropuerto Jorge Chávez: tráfico aéreo internacional del Perú cae por primera vez en 2026

Aeropuerto Jorge Chávez: tráfico aéreo internacional del Perú cae por primera vez en 2026

LEER MÁS
Gratificación para trabajadores CAS: MEF confirma pago en julio ¿cuánto recibirían y en qué fecha se entregaría el beneficio?

Gratificación para trabajadores CAS: MEF confirma pago en julio ¿cuánto recibirían y en qué fecha se entregaría el beneficio?

LEER MÁS
Precio del dólar hoy, miércoles 24 de junio de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, miércoles 24 de junio de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
Este es el centro comercial apodado el 'nuevo Larcomar': ¿dónde está ubicado y cuándo será su apertura?

Este es el centro comercial apodado el 'nuevo Larcomar': ¿dónde está ubicado y cuándo será su apertura?

LEER MÁS
Monedas de 5 céntimos ya no circulan y redondeo de pagos en efectivo son a favor del usuario

Monedas de 5 céntimos ya no circulan y redondeo de pagos en efectivo son a favor del usuario

LEER MÁS
Primer año del megapuerto de Chancay: recaudó más de S/1.000 millones para el Estado y superó US$3.500 millones en exportaciones

Primer año del megapuerto de Chancay: recaudó más de S/1.000 millones para el Estado y superó US$3.500 millones en exportaciones

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Economía

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025