¿Sabes cuánto gana un trabajador agrícola en Perú?

¿Alguna vez se ha preguntado de dónde llegan todos los alimentos que tiene en la mesa? No hay otra respuesta: viene del campo. La alimentación de los más de 32 millones de peruanos depende de un grupo humano de 2.5 millones de pequeños agricultores en Perú.

A pesar de la dependencia del campo para poder alimentarnos, la agricultura es todavía un sector lejano al gobierno, en opinión de diferentes expertos en el tema, y esa sería la razón por la cual no existiría un acuerdo entre las políticas y los pedidos de los agricultores.

La muestra es la siguiente: El legislativo busca ampliar la vigencia de la Ley de promoción agraria hasta el 2031. ¿Cómo afecta al agricultor? Dicha Ley, “vulnera los derechos laborales”, pues la empresa no está obligada a contratar permanentemente a los agricultores, advierte el presidente de Conveagro, Clímaco Cárdenas.

Hoy un pequeño productor que trabaja en una agroexportadora bajo dicho régimen agrario, sólo percibe por jornada (muchas de ellas pasan las ocho horas), S/36 soles, que incluye su gratificación, CTS, y el seguro. Es decir, si logra llegar al mes, percibirá un pago de S/1,080 netos.

Al respecto, el último jueves, la Comisión Agraria aprobó algunas modificaciones en el reglamento de la Ley de régimen agraria. Uno de ellos, incrementar en S/3.39 soles el salario diario actual, así como incrementar las vacaciones a 30 días. Pero no sería suficiente.

cabe señalar que la agricultura es el segundo sector económico que más emplea en el país.

Opiniones

Ante este panorama, algunos expertos brindan su opinión sobre lo que sucede hoy en día con el agro nacional. Algunos coinciden en que el desconocimiento del estado por la realidad del agricultor y el campo, es el principal problema que no permite desarrollar una mejor calidad de vida para el productor.

"No existe estrategia"

“Si uno revisa el censo agropecuario, la pequeña agricultura no tiene asistencia, producen sólo aquello que ya aprendieron a producir, no tienen información sobre el mercado y entonces se genera la sobre producción, como el de la papa, como vimos al inicio del año. Junto a GRADE realicé una investigación sobre el desarrollo rural, y lo que encontramos fue que el estado en sus tres niveles de gobierno destina dinero al campo sin planificación. Donde invierte para infraestructura no invierte en desarrollo de capacidades, y viceversa", resalta María Isabel Remy, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

"Falta consolidar el valor agregado"

“El 70% de las áreas agrícolas son minifundios en Perú, y así no alcanza para desarrollar una empresa rentable. La propuesta es impulsar el cooperativismo desde una decisión verídica del estado, el valor agregado es fundamental. Se deben instalar una línea final de producción, que genere un corredor, y se haga la implementación de las rutas de acopio, almacenaje y planta industrial, y finalmente todo esto se conecte con los programas como Sierra Exportadora o Agroideas, o como lo que hace el Ministerio de Comercio exterior con los agroexportadores, colocar sus productos en el mercado internacional”, opina el presidente de Conveagro.

"¿Quién lidera el impulso?"

“El 60% de la inversión pública que hace el estado al campo se hace a través de los gobiernos regionales y locales, por ello, debe existir una estrategia integrada. Mi posición es que el desarrollo que tiene el sector agroexportador es beneficioso, pero podría serlo más, si desde el Estado hacemos plataformas de cooperación entre todos los sectores que permitan un aprendizaje de lo que ya avanzó el agroexportador y transmitirlo a la pequeña agricultura. Nadie sabe mejor que el agroexportador cómo llevar arándanos al mercado asiático, porque ellos ya lo lograron. Debemos aprovechar la oportunidad de labiodiversidad peruana", indicó Ricardo Fort, investigador de GRADE.