Mercado inmobiliario creció 26% en Lima y enfrenta el desafío de ampliar el suelo urbano

La disponibilidad de agua, alcantarillado, electricidad y vías de acceso se ha convertido en un factor determinante para impulsar nuevos desarrollos inmobiliarios en la capital. | Composición LR/IA

La disponibilidad de agua, alcantarillado, electricidad y vías de acceso se ha convertido en un factor determinante para impulsar nuevos desarrollos inmobiliarios en la capital. | Composición LR/IA

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El mercado inmobiliario de Lima Metropolitana y el Callao mantiene un ritmo de crecimiento que supera al registrado hace un año. Durante el primer semestre de 2026 se vendieron 15.477 viviendas nuevas, un incremento de 26% respecto al mismo periodo de 2025, mientras que la oferta de proyectos y la capacidad de absorción de la demanda continuaron mostrando un comportamiento favorable. Así lo señala el informe sobre el mercado inmobiliario elaborado por la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP).

El mismo reporte muestra que Lima Moderna continúa siendo el sector con el mayor volumen de ventas, con 6.294 viviendas comercializadas entre enero y junio. Le siguen Lima Top, con 4.005 unidades; Lima Centro, con 2.638; Callao, con 888; Lima Norte, con 759; Lima Sur, con 538; y Lima Este, con 355 viviendas vendidas.

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Aunque Lima Moderna concentra la mayor cantidad de operaciones, el crecimiento más acelerado se observó en otros sectores de la capital. Lima Norte lideró el avance con un incremento de 69% respecto al primer semestre del año anterior, seguida por Callao (53%), Lima Sur (50%) y Lima Este (50%), lo que evidencia una expansión del mercado hacia zonas donde todavía existe espacio para nuevos desarrollos urbanos.

"Los resultados del primer semestre muestran que la demanda de vivienda nueva mantiene una trayectoria de crecimiento y se está extendiendo hacia nuevas zonas de Lima y Callao. Este dinamismo responde a una oferta más diversa y a compradores que buscan alternativas acordes con su capacidad de pago, conectividad y necesidades familiares", señaló Ana Cecilia Gálvez, gerente general de CODIP.

La absorción promedio mensual y la oferta de viviendas registraron una evolución diferenciada entre las zonas de Lima Metropolitana y el Callao durante el primer semestre de 2026 respecto del mismo periodo de 2025.

Más suelo urbano para ampliar la oferta de viviendas

Pese al crecimiento de las ventas, el sector identifica un reto estructural que podría condicionar la expansión del mercado en los próximos años: la disponibilidad de suelo urbano con infraestructura suficiente para ejecutar nuevos proyectos.

Durante la presentación del informe de CODIP, Gálvez explicó que la demanda por adquirir viviendas existe en distintas zonas de la capital, pero que la oferta depende de que los terrenos cuenten con las condiciones necesarias para urbanizarse.

"Para generar o dinamizar esos mercados, lo que tenemos que asegurar es que exista mayor oferta. Y para que exista mayor oferta, necesitamos que exista más suelo donde construir esa oferta", indicó.

La especialista precisó que el desarrollo inmobiliario no depende únicamente de la existencia de terrenos disponibles, sino también de que estos cuenten con agua potable, alcantarillado, electricidad, gas natural y vías de acceso. Según explicó, cuando estos servicios llegan a nuevas áreas de la ciudad, aumenta la posibilidad de desarrollar proyectos y atender una demanda que ya existe.

"Siempre y cuando el Estado cumpla con llevar esos servicios, se va a generar el suelo suficiente para incrementar la oferta y, con ello, dinamizar el mercado", sostuvo.

El informe elaborado por CODIP también muestra que el mercado mantiene un equilibrio entre la oferta y la demanda. La absorción promedio mensual aumentó de 3,9% a 4,4%, mientras que el tiempo estimado para agotar el stock de viviendas se redujo a 24 meses, por debajo del promedio registrado durante los últimos cinco años. Además, el 86% de las viviendas vendidas corresponde a proyectos en planos o en construcción, lo que refleja que el mercado continúa incorporando nuevas unidades sin generar una sobreoferta.

El próximo gobierno tendrá un papel clave

Además de ampliar la infraestructura urbana, el sector considera que el gobierno que asumirá funciones el próximo 28 de julio tendrá un papel importante para dar continuidad al crecimiento del mercado inmobiliario.

En ese sentido, Ana Cecilia Gálvez señaló que una de las principales tareas será establecer una política habitacional de largo plazo que otorgue previsibilidad tanto a las familias como a las empresas que desarrollan proyectos de vivienda.

"Lo que tiene que definir el nuevo gobierno es una política habitacional de largo plazo que establezca un presupuesto de subsidios habitacionales y un esquema de financiamiento que garantice su continuidad", afirmó.

Añadió que esa estabilidad resulta determinante para las inversiones del sector, ya que muchos proyectos inmobiliarios requieren varios años para ejecutarse.

"Esa política de subsidios por los próximos diez años es la predictibilidad que el desarrollador inmobiliario necesita para hacer esa inversión", explicó.

Con un mercado que mantiene una demanda sostenida y una oferta que continúa creciendo, el desempeño del sector en los próximos años dependerá, en gran medida, de la capacidad para habilitar nuevos suelos urbanos y de las políticas que permitan garantizar el desarrollo de proyectos de vivienda en el mediano y largo plazo.