Política

Elecciones 2026: Candidata a diputada por Lima renuncia a gastos de instalación

Postulante de Avanza País, Stefany Lozano, rechaza los S/15.600 de instalación de llegar al Congreso y propone que este gasto debe derogarse para los que vivan en Lima. Propone normas para los microempresarios.

Candidata a diputada por Lima de Avanza País, Stefany Lozano Requelme.
Candidata a diputada por Lima de Avanza País, Stefany Lozano Requelme.

El Congreso ha propuesto un presupuesto institucional de aproximadamente S/ 1,768 millones para el año fiscal 2026, para financiar el retorno de la bicameralidad, que tendrá 190 legisladores (60 senadores y 130 diputados). Una parte de ese dinero se irá a gastos de instalación.

Algunos candidatos por Lima han anunciado públicamente su intención de rechazar este beneficio. Una de ellas es la candidata a diputada por Lima con el número 23 de Avanza País, Stefany Lozano Requelme, quien renunció ante una notaría al beneficio de gasto de instalación de llegar al Congreso, equivalente a S/15.600 que el Congreso otorga a los representantes electos de todas las regiones para que se instalen en la capital.

¿NUEVO PRESIDENTE HASTA EL 28? Y LA GRAN BRONCA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

Lozano Requelme, quien es abogada (PUCP) y contadora (UNMSM), refiere que el cobro de este bono por parte de representantes que ya residen en Lima carece de causalidad y racionalidad económica.

Y emplazó a otros candidatos por Lima a renunciar a este gasto para los candidatos a congresistas por Lima y Callao, pero ninguno ha aceptado. Sostiene que ese monto debe regresar al tesoro público y puede servir como capital semilla para los emprendedores.

"Como auditora, mi trabajo es detectar ineficiencias. Entregarle S/15.000 a un político para que se instale en la ciudad donde ya vive es un desperdicio de los impuestos de todos los peruanos. Ese dinero debe retornar al ciudadano ".

Sostiene que este gasto debe derogarse para los congresistas que residen en Lima y Callao. “Los gastos que salgan del Estado tienen que tener un sentido técnico”.

Propuestas para la microempresa

Propuestas

La candidata propone un escudo mype, un bloque de normas que protege a la pequeña empresa. Más del 90% de las empresas formales en el país son pequeñas empresas.

En esa línea, sostiene que el primer proyecto de ley está enfocado a subir el umbral del nuevo Régimen Único Simplificado (RUS), que tiene un techo máximo de S/8.000 de ingresos.

Explica que, si los emprendedores generan ingresos de más de S/8.000, ya salen de ese régimen de protección, y se van inmediatamente a un régimen como si fuera una mediana o grande empresa.

“Lo que estamos proponiendo es que el umbral se suba, porque, ¿qué pasa? Tú generas S/8.000 soles de ingresos, pero s/7.000 de gastos. Entonces 8.000 entran, pero 7.000 salen, te quedan solamente 1.000 de utilidad. ¿Y qué pasa si genero 1.000 de utilidad y gano 12.000, pero gasto 11.000? Claro, pero como pasaste el umbral, estás fuera”.

Una segunda propuesta es que se tenga un nuevo régimen tributario simplificado para los emprendedores, el cual se considere ingresos menos gastos como empresa y con una tasa preferencial del 10%.

“Tenemos 70-80% de informalidad. Pero lo que queremos hacer es atraer a nuestros informales para que digan: oye, los informales quieren hacerse formales, solo que encuentran muchas trabas, impuestos muy altos. Entonces, este nuevo régimen tendría que tener una tasa preferencial, por ejemplo, del 10% para quienes estén en esta bolsa”.

Entonces, con la propuesta de un nuevo RUS y un nuevo régimen de emprendedores, y con pagos responsables a la administración tributaria mensual, los emprendedores pueden tener un buen historial crediticio y acceder a créditos bancarios.

Asimismo, plantea exoneraciones del IGV en productos nacionales como la quinua y la kiwicha para que sea más baratas ya que somos productores. “Si el arroz está exonerado del IGV, también deberían estar la quinua, la kiwicha, que son nuestros principales superalimentos”.

