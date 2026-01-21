HOYSuscripcion LR Focus

Esta es la temperatura exacta que debe tener tu aire acondicionado si quieres ahorrar en tu recibo de luz este verano, según Osinergmin

Ante el aumento de las temperaturas en el país, Osinergmin recomienda fijar el aire acondicionado dentro de un rango adecuado para reducir el consumo eléctrico y evitar un incremento significativo en el recibo de luz durante la temporada de verano.

Osinergmin recomienda a los consumidores configurar el aire acondicionado a una temperatura de entre 24 y 26 grados.
Osinergmin recomienda a los consumidores configurar el aire acondicionado a una temperatura de entre 24 y 26 grados.

El incremento de la ola de calor durante el verano en Perú ha provocado gran incomodidad entre la población, debido a que los elevados registros térmicos afectan el bienestar físico, la productividad diaria y las condiciones de vida, sobre todo en ciudades donde el clima se vuelve más sofocante por la escasez de espacios naturales.

Por ello, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), a través de su campaña 'Verano con Energía', ha recomendado optimizar el consumo eléctrico en los hogares para reducir el recibo de luz en plena temporada de verano.

¿ES SÓLIDA LA ECONOMÍA PERUANA? EL OPTIMISMO DEL MEF BAJO LA LUPA | ECONOW CON EDUARDO RECOBA

El aire acondicionado es uno de los productos más usados durante la temporada de verano.

El aire acondicionado es uno de los productos más usados durante la temporada de verano. Foto: Servei Estació

¿Cuánto es la temperatura del aire acondicionador que recomienda Osinergmin en plena temporada de verano?

Con respecto al uso del aire acondicionado en la temporada de verano, Osinergmin recomienda configurarlo entre los 24°C y 26°C en ambientes adecuadamente aislados. Asimismo, la institución pública considera que el artefacto debe ubicarse en zonas libres de obstrucciones para facilitar la circulación del aire, con el fin de priorizar los modelos de alta eficiencia con un consumo de entre 25 y 30 watts.

En ese sentido, la entidad recalca que cada grado por debajo de ese rango podría elevar de manera significativa la demanda de energía eléctrica, lo que se vería reflejado en un mayor monto a pagar en los recibos de luz.

La importancia de mantener el rango de temperatura en el aire acondicionador

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) exhorta a los usuarios a tener en cuenta la eficiencia energética de los equipos de aire acondicionado, a fin de optimizar el consumo eléctrico y reducir gastos innecesarios en el hogar.

Además, la entidad pública recomienda verificar la etiqueta de eficiencia de los productos y priorizar los equipos clasificados como A o B, los cuales garantizan un rendimiento óptimo y consumen menos electricidad.

