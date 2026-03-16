Redistribución de expedientes en área contencioso administrativa tiene avance del 80% en CSJAR

El proceso de redistribución de expedientes en etapa de ejecución hacia el 4° y 11° Juzgados Contencioso Administrativos, recientemente convertidos en juzgados de ejecución en esta especialidad, registra un avance del 80%, según comprobó el presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Dr. Nicolás Iscarra Pongo, durante una visita de supervisión.

De acuerdo con lo establecido en la Resolución Administrativa N.° 0008-2026-CE-PJ, los seis órganos jurisdiccionales contencioso administrativos de la Corte de Arequipa deben redistribuir 12 mil expedientes en etapa de ejecución hacia los mencionados juzgados con el objetivo de que los cuatro juzgados restantes concentren únicamente expedientes en trámite.

Esta disposición ha permitido realizar un proceso de depuración integral de expedientes, lo que contribuirá a sincerar la carga procesal en esta especialidad y mejorar la atención a los miles de usuarios que acuden a esta instancia judicial. Para cumplir con esta tarea, jueces y servidores judiciales están redoblando esfuerzos bajo la coordinación de la administradora del área, Erika Pacheco Chávez.

La implementación de juzgados especializados en ejecución resulta fundamental, ya que garantiza el cumplimiento efectivo de las sentencias, asegurando que lo resuelto por los magistrados se materialice sin dilaciones innecesarias. Esta labor cobra especial relevancia considerando que, en esta especialidad, se tramitan numerosos procesos vinculados a adultos mayores.