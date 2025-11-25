HOYSuscripcion LR Focus

¿Dólar a 4,45? Google muestra incorrecto tipo de cambio

El valor del dólar en Perú genera confusión tras mostrar S/4,45 en Google y S/3,67 en otros medios.

Tipo de cambio 29 de noviembre
Tipo de cambio 29 de noviembre

Ahora mismo siendo las 8:30 p.m. al googlear el valor del dólar hoy en Perú sale el valor de S/4,45, lo que ha originado desconcierto en los internautas.

Inteligencia Artificial
Sin embargo, este error no es reciente. Ya por la tarde, otros medios habían reportado la misma falla pero con el valor de 3,67.

REINFO: el mecanismo que FRENA la economía peruana y alimenta la ilegalidad | #Econow

Cabe recordar que el valor actual del dólar en Perú según el Banco Central de Reserva, es de S/3,38. Habiéndose mantenido así ya varios días en lo que va de noviembre.

Qué es el tipo de cambio

El tipo de cambio refleja el valor relativo entre dos monedas y se determina en el mercado de divisas según la oferta y la demanda internacionales.

