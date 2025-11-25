¿Dólar a 4,45? Google muestra incorrecto tipo de cambio
El valor del dólar en Perú genera confusión tras mostrar S/4,45 en Google y S/3,67 en otros medios.
Ahora mismo siendo las 8:30 p.m. al googlear el valor del dólar hoy en Perú sale el valor de S/4,45, lo que ha originado desconcierto en los internautas.
Sin embargo, este error no es reciente. Ya por la tarde, otros medios habían reportado la misma falla pero con el valor de 3,67.
Cabe recordar que el valor actual del dólar en Perú según el Banco Central de Reserva, es de S/3,38. Habiéndose mantenido así ya varios días en lo que va de noviembre.
Qué es el tipo de cambio
El tipo de cambio refleja el valor relativo entre dos monedas y se determina en el mercado de divisas según la oferta y la demanda internacionales.