Precio del dólar

Precio del dólar hoy, domingo 23 de noviembre de 2025, en casas de cambios, bancos y otros canales

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dólar en Perú HOY, domingo 23 de noviembre.
Precio del dólar en Perú HOY, domingo 23 de noviembre.

¿Cuál es el precio del dólar HOY23 de noviembre, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,370 la compra y S/3,400 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú, 23 de noviembre?

BCP

  • Compra: S/3,3510
  • Venta: S/3,4250

Scotiabank

  • Compra: S/3,2835
  • Venta: S/3,4950

BBVA

  • Compra: S/3,3279
  • Venta: S/3,4529

Proyección del dólar en Perú durante el 2025

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) lleva a cabo mensualmente la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas, que recopila las proyecciones de inflación, crecimiento del Producto Bruto Interno ([PBI]), tipo de cambio y tasa de interés. Los resultados de esta encuesta son fundamentales para comprender las perspectivas del mercado y se presentan en el Resumen Informativo de la Nota Semanal del BCRP.

Nueva York cambia de rumbo económico con Zohran Mamdani | #EcoNow Con Eduardo Recoba

Se proyecta que el tipo de cambio cierre el 2025 alrededor de S/3,75 por dólar, y que para 2026 se mantenga en un rango de entre S/3,75 y S/3,78 por dólar. En 2027, se espera una ligera fluctuación con una estimación entre S/3,75 y S/3,80 por dólar. Además, las expectativas para los próximos 12 meses muestran una pequeña corrección a la baja, ya que el promedio de analistas y del sistema financiero ajustó su pronóstico de S/3,76 en febrero a S/3,75 en marzo.

