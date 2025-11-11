HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Suspenden temporalmente el servicio de la Línea 2 del Metro
Suspenden temporalmente el servicio de la Línea 2 del Metro     Suspenden temporalmente el servicio de la Línea 2 del Metro     Suspenden temporalmente el servicio de la Línea 2 del Metro     
EN VIVO

Fiscalía en apuros y policiales de políticos | Sin Guion con Rosa María Palacios

Economía

Estas son las únicas entidades en Perú que pueden embargar el sueldo de los trabajadores con deudas en 2025

El embargo de sueldo en Perú permite retener parte del salario para cumplir deudas impagas y se realiza solo por entidades autorizadas bajo orden judicial. Esta regulación protege los ingresos básicos del trabajador.

El sueldo de los trabajadores en Perú puede ser embargado debido a las deudas.
El sueldo de los trabajadores en Perú puede ser embargado debido a las deudas. | Foto: Composición LR/IA.

El embargo de sueldo es un mecanismo legal mediante el cual una parte del salario de un trabajador puede ser retenida para cumplir con obligaciones económicas impagas, como deudas judiciales o pensiones alimenticias. En esa línea, este proceso solo puede ser ejecutado por ciertas entidades autorizadas y bajo una orden judicial, garantizando así la transparencia y legalidad del procedimiento.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La normativa vigente establece límites precisos sobre el monto que puede ser embargado, con el fin de proteger los ingresos esenciales del trabajador y asegurar que cuente con los recursos necesarios para su sustento y el de su familia.

TE RECOMENDAMOS

ALFREDO BARNECHEA: "LA GENTE ES BOBA" | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: ¿Cómo saber a qué AFP estoy afiliado en 2025? Verifica si perteneces a Integra, Prima, Habitat o Profuturo para acceder al retiro de tu fondo

lr.pe

Embargo de sueldo en Perú: estas entidades pueden retener el dinero de un trabajador

En Perú, existen tres entidades autorizadas para embargar parte del sueldo de los trabajadores, siempre bajo los parámetros que establece la ley. Estas son:

  • Poder Judicial: A través de una sentencia firme, el Poder Judicial puede ordenar el embargo para el pago de deudas privadas o comerciales. El monto embargado dependerá del fallo judicial y respetará los límites legales establecidos.
  • SUNAT y SAT: Estas entidades tienen la autoridad para embargar salarios en casos de deudas tributarias. En estas situaciones, el porcentaje retenido puede llegar hasta el 30% del salario del trabajador.
  • Demandas de alimentos: En casos de obligación alimentaria, como pensiones para hijos o cónyuges, el embargo puede alcanzar hasta el 60% del salario. En estos casos, se prioriza el bienestar de los beneficiarios. Es importante destacar que estas entidades deben seguir procedimientos rigurosos y notificar previamente al empleador del trabajador antes de llevar a cabo la retención de su sueldo.

Embargo de la AFP 2025: aplica para deudores de alimentos

El reglamento emitido por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) precisa que las Administradoras de Fondos de Pensiones sí podrán retener parte del dinero acumulado, aunque solo pueden hacerlo cuando exista un proceso judicial o un acuerdo relacionado con el pago de pensiones alimenticias.

En tales situaciones, las AFP están facultadas para descontar hasta el 30% de cada retiro autorizado. Por ejemplo, si un afiliado solicita el octavo retiro en 2025 máximo de S/ 21.400, se podría retener hasta S/ 6.420 a favor del beneficiario de la pensión alimentaria, siempre que exista una orden judicial vigente. En caso contrario, el afiliado recibirá el monto completo solicitado, sin ningún tipo de deducción o retención adicional.

¿Qué es el embargo de sueldo en Perú?

En el Perú, el embargo de sueldo está regulado por normas que buscan garantizar tanto el cumplimiento de las obligaciones financieras como la protección del trabajador. Según la legislación vigente, los embargos salariales se calculan en función de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), estableciendo que solo puede retenerse la parte del salario que exceda el 30% del valor de la UIT mensual.

Esto significa que una porción del ingreso del trabajador es inembargable por ley, asegurando que conserve los recursos necesarios para cubrir sus gastos básicos. Este sistema busca un equilibrio justo entre el derecho de los acreedores a recuperar sus deudas y la estabilidad económica de los empleados afectados por la medida.

Notas relacionadas
Estos son los nuevos beneficiarios del Fonavi en Perú que podrán cobrar la devolución de aportes en 2025, vía Banco de la Nación

Estos son los nuevos beneficiarios del Fonavi en Perú que podrán cobrar la devolución de aportes en 2025, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Cronograma de pagos de noviembre 2025 vía Banco de la Nación: fechas para pensionistas y trabajadores públicos durante todo el mes

Cronograma de pagos de noviembre 2025 vía Banco de la Nación: fechas para pensionistas y trabajadores públicos durante todo el mes

LEER MÁS
¿Necesitas un préstamo? Banco de la Nación ofrece hasta S/100.000 para pagar hasta en 6 años: así podrás solicitarlo

¿Necesitas un préstamo? Banco de la Nación ofrece hasta S/100.000 para pagar hasta en 6 años: así podrás solicitarlo

LEER MÁS
Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

LEER MÁS
Ministerio de Economía y Finanzas aprueba nueva escala salarial y gratificaciones para este grupo de trabajadores públicos: conoce los nuevos montos según la categoría

Ministerio de Economía y Finanzas aprueba nueva escala salarial y gratificaciones para este grupo de trabajadores públicos: conoce los nuevos montos según la categoría

LEER MÁS
Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ministerio de Economía y Finanzas aprueba nueva escala salarial y gratificaciones para este grupo de trabajadores públicos: conoce los nuevos montos según la categoría

Ministerio de Economía y Finanzas aprueba nueva escala salarial y gratificaciones para este grupo de trabajadores públicos: conoce los nuevos montos según la categoría

LEER MÁS
Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

LEER MÁS
La megacarretera peruana de más de US$1.500 millones que beneficiará a 5 regiones: conoce la Longitudinal de la Sierra Tramo 4

La megacarretera peruana de más de US$1.500 millones que beneficiará a 5 regiones: conoce la Longitudinal de la Sierra Tramo 4

LEER MÁS
Este nuevo centro comercial se construirá en conocido e histórico distrito de Lima Metropolitana: inversión del mall sería de S/80 millones

Este nuevo centro comercial se construirá en conocido e histórico distrito de Lima Metropolitana: inversión del mall sería de S/80 millones

LEER MÁS
Banco de la Nación fija el límite de edad para que beneficiarios pidan crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

Banco de la Nación fija el límite de edad para que beneficiarios pidan crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

LEER MÁS
Cronograma de pagos de noviembre 2025 vía Banco de la Nación: fechas para pensionistas y trabajadores públicos durante todo el mes

Cronograma de pagos de noviembre 2025 vía Banco de la Nación: fechas para pensionistas y trabajadores públicos durante todo el mes

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Docentes de universidades públicas en todo el país acatan huelga indefinida: estos son sus pedidos para el Gobierno

Exalto mando de policía afirma que grupo creado por José Jerí para combatir sicariato y extorsión interferirá en labores de unidades de la PNP

¿Cuánto dinero entrega EsSalud a familiares de un asegurado fallecido? Seguro Social en Perú costea gastos por sepelio en 2025

Economía

¿Cuánto es la pensión máxima de la ONP en 2025? Beneficiarios pueden solicitar jubilación siguiendo estos pasos

¿Cuánto dinero entrega EsSalud a familiares de un asegurado fallecido? Seguro Social en Perú costea gastos por sepelio en 2025

Retiro AFP 2025: conoce las fechas exactas en que no podrás registrar tu solicitud de retiro según el cronograma oficial

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Alcalde de Comas, Ulises Villegas, utiliza a escolares para dar arengas a favor de José Jerí

Congreso: Ariana Orué contrató a su cuñado como asesor con un sueldo de S/10.000

Fernando Rospigliosi pide al JEE archivar denuncia por uso de cámara del Congreso en mitin de Fuerza Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025