Estas son las únicas entidades en Perú que pueden embargar el sueldo de los trabajadores con deudas en 2025
El embargo de sueldo en Perú permite retener parte del salario para cumplir deudas impagas y se realiza solo por entidades autorizadas bajo orden judicial. Esta regulación protege los ingresos básicos del trabajador.
El embargo de sueldo es un mecanismo legal mediante el cual una parte del salario de un trabajador puede ser retenida para cumplir con obligaciones económicas impagas, como deudas judiciales o pensiones alimenticias. En esa línea, este proceso solo puede ser ejecutado por ciertas entidades autorizadas y bajo una orden judicial, garantizando así la transparencia y legalidad del procedimiento.
La normativa vigente establece límites precisos sobre el monto que puede ser embargado, con el fin de proteger los ingresos esenciales del trabajador y asegurar que cuente con los recursos necesarios para su sustento y el de su familia.
Embargo de sueldo en Perú: estas entidades pueden retener el dinero de un trabajador
En Perú, existen tres entidades autorizadas para embargar parte del sueldo de los trabajadores, siempre bajo los parámetros que establece la ley. Estas son:
- Poder Judicial: A través de una sentencia firme, el Poder Judicial puede ordenar el embargo para el pago de deudas privadas o comerciales. El monto embargado dependerá del fallo judicial y respetará los límites legales establecidos.
- SUNAT y SAT: Estas entidades tienen la autoridad para embargar salarios en casos de deudas tributarias. En estas situaciones, el porcentaje retenido puede llegar hasta el 30% del salario del trabajador.
- Demandas de alimentos: En casos de obligación alimentaria, como pensiones para hijos o cónyuges, el embargo puede alcanzar hasta el 60% del salario. En estos casos, se prioriza el bienestar de los beneficiarios. Es importante destacar que estas entidades deben seguir procedimientos rigurosos y notificar previamente al empleador del trabajador antes de llevar a cabo la retención de su sueldo.
Embargo de la AFP 2025: aplica para deudores de alimentos
El reglamento emitido por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) precisa que las Administradoras de Fondos de Pensiones sí podrán retener parte del dinero acumulado, aunque solo pueden hacerlo cuando exista un proceso judicial o un acuerdo relacionado con el pago de pensiones alimenticias.
En tales situaciones, las AFP están facultadas para descontar hasta el 30% de cada retiro autorizado. Por ejemplo, si un afiliado solicita el octavo retiro en 2025 máximo de S/ 21.400, se podría retener hasta S/ 6.420 a favor del beneficiario de la pensión alimentaria, siempre que exista una orden judicial vigente. En caso contrario, el afiliado recibirá el monto completo solicitado, sin ningún tipo de deducción o retención adicional.
¿Qué es el embargo de sueldo en Perú?
En el Perú, el embargo de sueldo está regulado por normas que buscan garantizar tanto el cumplimiento de las obligaciones financieras como la protección del trabajador. Según la legislación vigente, los embargos salariales se calculan en función de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), estableciendo que solo puede retenerse la parte del salario que exceda el 30% del valor de la UIT mensual.
Esto significa que una porción del ingreso del trabajador es inembargable por ley, asegurando que conserve los recursos necesarios para cubrir sus gastos básicos. Este sistema busca un equilibrio justo entre el derecho de los acreedores a recuperar sus deudas y la estabilidad económica de los empleados afectados por la medida.