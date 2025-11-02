MEF destina S/48 millones al Ministerio Público para reforzar fiscalías y la lucha contra el crimen organizado

Con los recursos se financiarán diligencias, desplazamientos y acciones periciales vinculadas a la investigación y sanción del crimen organizado.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó una transferencia de partidas por S/48 millones 58.483 a favor del Ministerio Público con el fin de reforzar su capacidad operativa y tecnológica en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, según lo dispone el decreto supremo N° 239-2025-EF, publicado este domingo 2 de noviembre en el diario oficial El Peruano.

En el detalle de la norma, los recursos servirán para cubrir gastos de desplazamientos, diligencias, participación en audiencias, conectividad y operatividad de las fiscalías penales, especializadas y mixtas, además de fortalecer los servicios del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la cual brinda soporte técnico y científico a las investigaciones.

"El Gobierno del presidente José Jerí tiene como una de sus prioridades la lucha frontal contra la delincuencia. Desde el MEF estamos viabilizando la transferencia de los recursos necesarios para que el Ministerio Público fortalezca sus condiciones operativas y logísticas, permitiéndole así cumplir eficazmente su labor en defensa de la ciudadanía", indicó la titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Denisse Miralles.

La disposición se enmarca en el artículo 17 y la Vigésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público de este 2025, que autoriza al MEF a realizar modificaciones presupuestarias a lo largo del año fiscal, con cargo a la Reserva de Contingencia, para atender gastos asociados al control y sanción del crimen organizado.

Aunque el mecanismo para efectuar estas transferencias ya estaba previsto en la Ley de Presupuesto, las asignaciones específicas, como esta dirigida al Ministerio Público, se definen durante el ejercicio fiscal, en función de prioridades emergentes. Ello en un contexto en que se necesita reforzar la respuesta institucional frente al incremento de la delincuencia y la violencia criminal.

Inversión en infraestructura y tecnología

El decreto también autoriza una transferencia adicional de S/45 millones 621.426 a favor de la Reserva de Contingencia del MEF, con cargo al presupuesto institucional del propio Ministerio Público. Estos recursos permitirán continuar con proyectos de modernización, como la implementación de la Carpeta Fiscal Electrónica y la creación del centro nacional de perfiles genéticos humanos, así como el fortalecimiento de los laboratorios de ADN en Lima, Arequipa y Lambayeque.

En este caso, dicho monto no representa un nuevo recurso financiero, sino una reprogramación técnica del presupuesto actual del Ministerio Público. El dinero se transfiere temporalmente a la Reserva de Contingencia del MEF, desde donde será reasignado formalmente a los proyectos de inversión en curso. Se trata de un procedimiento contable que permite garantizar la continuidad de obras e iniciativas de modernización, sin incrementar el gasto público total.

La norma dispone que los recursos no podrán destinarse a fines distintos a los previstos y encarga a los titulares de los pliegos involucrados aprobar las desagregaciones presupuestales dentro de los cinco días posteriores a su entrada en vigencia.