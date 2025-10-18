HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros?
¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros?      ¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros?      ¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros?      
EN VIVO

🔴 PROCESIÓN del SEÑOR de los MILAGROS hoy: segundo recorrido

Economía

¿Te ofrecieron pagar tu crédito recién en tres meses? Cuidado: ese “favor” del banco puede costarte miles de soles

Lo que muchos ven como un beneficio es, en realidad, un costo financiero escondido. Así funciona el “periodo de gracia” que encarece tus préstamos sin que te des cuenta.

No pagues intereses “por gusto” sin darte cuenta. Foto: composición/Andina
No pagues intereses “por gusto” sin darte cuenta. Foto: composición/Andina

“Paga tu primera cuota recién en enero”, te dicen. Suena bien, ¿no? Tres meses sin preocuparte por el banco. Pero en finanzas, nada es gratis. Y ese supuesto “respiro” puede transformarse en un agujero de más de mil soles en tu bolsillo.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

El truco está en un término que pocos entienden bien: el periodo de gracia. Es el lapso entre el desembolso del préstamo y el pago de la primera cuota. Parece un beneficio, pero casi siempre te cobra intereses ocultos.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Préstamos en Perú crecieron 4,5%, su mayor ritmo en tres años, apalancados en créditos hipotecarios y de consumo

lr.pe

El mito del “descanso” financiero

Imaginemos que pides S/20.000 a un banco y acuerdas pagar 24 cuotas de S/1.000. Lo normal sería que, si el crédito hipotecario se desembolsa el 17 de octubre, la primera cuota venza el 17 de noviembre.

Hasta ahí, todo bien: 30 días ordinarios.

Pero si el banco te ofrece pagar recién en enero, lo que está haciendo es darte 60 días de gracia adicionales. En total, 90 días entre desembolso y primera cuota.

PUEDES VER: ¿Peruanos pueden dejar de pagar el seguro de desgravamen en créditos y préstamos previos a la nueva norma de la SBS de septiembre de 2025?

lr.pe

¿Resultado? Los intereses y comisiones de esos dos meses se capitalizan.

Tu deuda deja de ser S/20.000 y pasa a S/21.000 o más.

Tus cuotas suben a S/1.100 o S/1.200, sin que te des cuenta.

Y claro, muchos celebran pensando: “¡Qué buena gente el banco!”.

Error. No hay regalos en el sistema financiero.

El caso de Max: un “mes de gracia” que casi le cuesta US$24.000

Max, médico, feliz con la compra de su nuevo departamento, consiguió que el banco le desembolse el crédito en septiembre, pero empezar a pagar recién en febrero, cuando recibiera el inmueble.
Cinco meses de gracia.

Al comparar dos cronogramas —uno pagando en octubre y otro en febrero— descubrió que su cuota subía US$100 mensuales.

En un préstamo a 240 meses, eso equivale a US$24.000 adicionales.

Todo por creer que el banco le estaba “ayudando”.

Y sí, Max tiene estudios, estabilidad y experiencia. Pero la educación financiera no depende de cuántos títulos tengas, sino de entender cómo funcionan los intereses.

El detalle que pocos miran: los días también cuestan

No hace falta hablar de meses. A veces unos pocos días bastan para inflar tu deuda.

Un cliente con un crédito hipotecario de S/500.000 a 20 años y tasa del 9% aceptó mover su primera cuota del 26 de enero al 5 de febrero, “para evitar colas en el banco”.

Esa diferencia de 11 días representaba S/1.300 adicionales en intereses.

No lo vería de golpe: se diluía en S/10 más por cuota durante 20 años.

Según la fuente, lo más grave fue lo siguiente: la funcionaria que le ofreció el cambio tampoco sabía lo que implicaba. Creyó hacerle un favor.

Y eso revela otro problema: ni siquiera muchos trabajadores bancarios entienden el impacto real de un periodo de gracia.

Lo que debes hacer antes de firmar tu crédito

  1. Pregunta siempre si hay periodo de gracia. Si lo hay, exige saber cuánto costará.
  2. Pide dos cronogramas de pago. Uno con la primera cuota al mes y otro con el plazo de gracia. Compara los montos totales.
  3. No aceptes más de 30 días entre desembolso y primera cuota. Cada día adicional tiene precio.
  4. Recuerda: solo en tarjetas de crédito algunos periodos de gracia son realmente sin intereses, y suelen estar sujetos a promociones.

Educación financiera para sobrevivir al sistema

La falta de educación financiera hace que miles de peruanos regalen dinero a los bancos sin saberlo.
Un pequeño cambio de fecha puede significar miles de soles o dólares perdidos.

En un país donde la cultura del crédito crece cada año, entender cómo funcionan los intereses, las comisiones y los seguros no es opcional: es una forma de defensa económica.

Así que la próxima vez que escuches “tu primera cuota recién en tres meses”, recuerda: el tiempo también cuesta dinero. Y en finanzas personales, lo que parece gratis, nunca lo es.

Notas relacionadas
Daniel Cueva, el ingeniero peruano que es líder de una las plataformas digitales de educación financiera más influyentes de América Latina

Daniel Cueva, el ingeniero peruano que es líder de una las plataformas digitales de educación financiera más influyentes de América Latina

LEER MÁS
Pronabec: 8 de las 10 carreras más elegidas en Beca 18 son de ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas

Pronabec: 8 de las 10 carreras más elegidas en Beca 18 son de ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas

LEER MÁS
Congreso no logró derogar ley que protege de la usura a clientes de servicios financieros

Congreso no logró derogar ley que protege de la usura a clientes de servicios financieros

LEER MÁS
Intercorp construirá nuevo centro comercial en Trujillo tras el accidente del Real Plaza: será el primer mall de una marca en crecimiento

Intercorp construirá nuevo centro comercial en Trujillo tras el accidente del Real Plaza: será el primer mall de una marca en crecimiento

LEER MÁS
Trabajadores del sector público y privado en Perú podrían gozar de un nuevo feriado nacional en octubre: conoce la propuesta del Congreso

Trabajadores del sector público y privado en Perú podrían gozar de un nuevo feriado nacional en octubre: conoce la propuesta del Congreso

LEER MÁS
Dólar en Perú cae a S/3,38: la caída más pronunciada desde 2020 impulsa nuevas expectativas cambiarias

Dólar en Perú cae a S/3,38: la caída más pronunciada desde 2020 impulsa nuevas expectativas cambiarias

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Afiliados de EsSalud pueden asegurar a hijos adultos mayores de 18 años: consulta los requisitos del beneficio

Afiliados de EsSalud pueden asegurar a hijos adultos mayores de 18 años: consulta los requisitos del beneficio

LEER MÁS
Yape cambió sus términos y ahora podrá cerrar tu cuenta, sin previo aviso, si no cumples con esta condición clave

Yape cambió sus términos y ahora podrá cerrar tu cuenta, sin previo aviso, si no cumples con esta condición clave

LEER MÁS
Este impresionante tren de altura cruzará 13 localidades andinas, recorrerá 156 kilómetros y unirá Perú y Bolivia: así va el proyecto ferroviario

Este impresionante tren de altura cruzará 13 localidades andinas, recorrerá 156 kilómetros y unirá Perú y Bolivia: así va el proyecto ferroviario

LEER MÁS
Precio del dólar en Perú HOY, viernes 17 de octubre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, viernes 17 de octubre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS
Intercorp construirá nuevo centro comercial en Trujillo tras el accidente del Real Plaza: será el primer mall de una marca en crecimiento

Intercorp construirá nuevo centro comercial en Trujillo tras el accidente del Real Plaza: será el primer mall de una marca en crecimiento

LEER MÁS
Operadoras están obligadas a ofrecer planes móviles desde S/15 bajo esta condición: así puedes solicitar el beneficio, según Osiptel

Operadoras están obligadas a ofrecer planes móviles desde S/15 bajo esta condición: así puedes solicitar el beneficio, según Osiptel

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Señor de los Milagros EN VIVO: anda del Cristo Moreno llega a la plaza de Armas de Lima para homenaje

Universitario contra Ayacucho FC: día, hora y canal del partido por la fecha 15 del Torneo Clausura

Histórica hazaña: dos mujeres británicas llegan a Australia tras remar seis meses desde Perú en un pequeño bote

Economía

Este impresionante tren de altura cruzará 13 localidades andinas, recorrerá 156 kilómetros y unirá Perú y Bolivia: así va el proyecto ferroviario

Afiliados de EsSalud pueden asegurar a hijos adultos mayores de 18 años: consulta los requisitos del beneficio

Yape cambió sus términos y ahora podrá eliminar tu cuenta, sin previo aviso, si no cumples con esta condición clave

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Fredy Hinojosa, vocero de Dina Boluarte, renuncia como jefe del gabinete de asesores del Despacho Presidencial

Gabinete de José Jerí: “El Minsa ha sido desordenado por motivos políticos de Alianza por el Progreso”

"Protesten en su casa": Carlincatura expone cómo se justifica la violencia policial desde los medios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025