HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | José Jerí conversa con alcalde de Pataz
EN VIVO | José Jerí conversa con alcalde de Pataz      EN VIVO | José Jerí conversa con alcalde de Pataz      EN VIVO | José Jerí conversa con alcalde de Pataz      
EN VIVO

🔴 EN VIVO | Alcalde llega a Lima tras caminata desde Pataz

Economía

Exportaciones de prendas peruanas crecen 5,7% por mayor demanda de EE.UU., pero advierten que la industria trabaja al tope

Entre enero y agosto, los envíos de confecciones sumaron US$ 811 millones, con Estados Unidos como destino del 67% del total.

Perú es reconocido por la calidad de sus prendas, pero necesita mayor escala si desea responder a una demanda global más exigente.
Perú es reconocido por la calidad de sus prendas, pero necesita mayor escala si desea responder a una demanda global más exigente.

Los envíos peruanos de prendas de vestir al exterior alcanzaron los US$811 millones 157.000 entre enero y agosto de este año, lo que representa un incremento de 5,7% frente al mismo periodo de 2024 (US$767 millones 416.000), según informó la Asociación de Exportadores (ADEX). El crecimiento estuvo impulsado principalmente por la demanda proveniente de Estados Unidos, su mayor mercado.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

El presidente del Comité de Confecciones del gremio, Juan José Córdova Benavides, explicó que el panorama actual es estable, aunque con importantes desafíos por la coyuntura internacional y la presión en los precios.

TE RECOMENDAMOS

VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Extorsiones golpean préstamos a sectores transporte, construcción, inmobiliarias y educación en S/2.400 millones

lr.pe

Perú salió "menos golpeado"

Las tarifas impuestas por el gigante norteamericano no afectaron marcadamente a este sector toda vez que fueron menores a las aplicadas a otros países como Vietnam, Bangladesh, India o Sri Lanka.

Sin embargo, precisó que el aumento se trasladó al precio final, lo cual podría reducir el consumo en los segmentos medio y medio bajo, los más sensibles al alza de precios. Por ello, consideró que no hay muchas expectativas de crecimiento, tomando en cuenta que EE.UU. concentra el 67% de los despachos de las confecciones.

PUEDES VER: ¿Qué perfil debe tener el titular del MEF en un gobierno de transición?

lr.pe

"Para el cierre de año se espera un desempeño ‘flat’, es decir, sin variación considerable, y es probable que el 2026 se mantenga en ese nivel. Esto podría convertirse en una oportunidad, ya que las marcas internacionales apuntarían a deslocalizar parte de su producción hacia la región, considerando a Perú como una alternativa atractiva por su calidad y cumplimiento en los plazos de entrega”, señaló.

En ese contexto, advirtió que el principal reto será aumentar la capacidad instalada de la industria nacional que trabaja muy cerca de su límite (operan al 90%), impidiendo aprovechar adecuadamente las oportunidades.

"De ahí la necesidad de promover la llegada de más capitales que permitan ampliar la infraestructura productiva y fortalezcan esta actividad. Si las marcas deciden trasladar su producción, debemos estar preparados. Hoy nuestra posibilidad de crecer es poca. Se requieren inversiones en maquinaria, capacitación de personal y fortalecimiento de la cadena de suministro", puntualizó.

Perú es reconocido por la calidad de sus prendas –continuó–, pero necesita mayor escala si desea responder a una demanda global más exigente. Si bien su perfil ‘high-end’ o de gama alta ayuda a mitigar los efectos de la inflación y los aranceles, la incertidumbre comercial internacional es inevitable y genera retrasos en los pedidos de algunas marcas. “Esto generaría una ligera contracción de entre -5% y -10% en el segundo semestre”, concluyó.

EE.UU. lidera con el 67% de envíos y Brasil emerge como segundo mercado

Según cifras del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, Estados Unidos se posicionó como el primer destino de las prendas de vestir peruanas al concentrar el 66,7% del total en los primeros ocho meses del 2025, sumando US$ 541 millones y experimentando un alza de 5,9%.

El segundo lugar lo ocupó Brasil con US$ 50 millones, reportando una variación positiva de 15,5% y un 6,2% de representación. Le siguieron Canadá (US$ 30 millones), Chile (US$ 27 millones) y Alemania (US$ 25 millones). El top ten lo completaron Colombia, China, México, Venezuela y Argentina, llegando a un total de 82 mercados.

Los productos más demandados fueron los t-shirts de algodón de un solo color para hombre o mujer, los demás t-shirts de algodón, camisetas de punto de fibras sintéticas, camisas de punto de algodón, t-shirts y camisetas de punto, entre otras.

Notas relacionadas
Nuevo puerto peruano de 1.300 millones de dólares reducirá costos logísticos y fortalecerá el comercio con Asia: beneficiará a Perú, Chile y Ecuador

Nuevo puerto peruano de 1.300 millones de dólares reducirá costos logísticos y fortalecerá el comercio con Asia: beneficiará a Perú, Chile y Ecuador

LEER MÁS
Indonesia entra en alerta tras detectarse cargamento de camarones radiactivos exportados a EE. UU.

Indonesia entra en alerta tras detectarse cargamento de camarones radiactivos exportados a EE. UU.

LEER MÁS
Exportaciones peruanas rompen récord: US$8.729 millones en agosto y 16 meses de crecimiento continuo

Exportaciones peruanas rompen récord: US$8.729 millones en agosto y 16 meses de crecimiento continuo

LEER MÁS
Adultos mayores en situación de pobreza en Perú reciben beneficio económico: a partir de esta edad pueden solicitarlo en 2025

Adultos mayores en situación de pobreza en Perú reciben beneficio económico: a partir de esta edad pueden solicitarlo en 2025

LEER MÁS
Trabajadores del sector público en Perú tendrán aumento de sueldo desde 2026: estos son los regímenes beneficiarios para cobrar

Trabajadores del sector público en Perú tendrán aumento de sueldo desde 2026: estos son los regímenes beneficiarios para cobrar

LEER MÁS
¿Por qué el dólar no deja de caer en Perú? Esto dice un experto en finanzas: “Estamos hablando de cifras récord"

¿Por qué el dólar no deja de caer en Perú? Esto dice un experto en finanzas: “Estamos hablando de cifras récord"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trabajadores del sector público en Perú tendrán aumento de sueldo desde 2026: estos son los regímenes beneficiarios para cobrar

Trabajadores del sector público en Perú tendrán aumento de sueldo desde 2026: estos son los regímenes beneficiarios para cobrar

LEER MÁS
Beneficiarios del Banco de la Nación pueden recibir hasta S/50.000 para pagar deudas: conoce los requisitos del crédito

Beneficiarios del Banco de la Nación pueden recibir hasta S/50.000 para pagar deudas: conoce los requisitos del crédito

LEER MÁS
Cobra el Fonavi solo con DNI: nuevo padrón aprobado permite a beneficiarios acceder a la devolución de aportes durante todo octubre de 2025

Cobra el Fonavi solo con DNI: nuevo padrón aprobado permite a beneficiarios acceder a la devolución de aportes durante todo octubre de 2025

LEER MÁS
Consulta Fonavi con DNI para ver si eres beneficiario de la devolución de aportes en octubre de 2025 y puedas cobrar en el Banco de la Nación

Consulta Fonavi con DNI para ver si eres beneficiario de la devolución de aportes en octubre de 2025 y puedas cobrar en el Banco de la Nación

LEER MÁS
CGTP celebra fallo del TC que pone límites al abuso de la tercerización laboral: "Es un precedente histórico"

CGTP celebra fallo del TC que pone límites al abuso de la tercerización laboral: "Es un precedente histórico"

LEER MÁS
EN VIVO Precio del dólar HOY en Perú, domingo 12 de octubre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

EN VIVO Precio del dólar HOY en Perú, domingo 12 de octubre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable" lucha contra el régimen de Nicolás Maduro

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Trabajadores del sector público en Perú reciben un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir con este único requisito en 2025

Economía

Trabajadores del sector público en Perú reciben un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir con este único requisito en 2025

Retiro AFP en 2025: estos documentos claves necesitarás para completar la solicitud y sacar hasta 4UIT de tu fondo privado de pensiones

Pasajeros del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez tendrán aumento en sus boletos desde el 27 de octubre de 2025, según LAP

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025