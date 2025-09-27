Un nuevo proyecto de ley del Congreso busca seguir modificando el sistema de pensiones peruano. Ya no se trata solamente de derogar la disposición para que los trabajadores independientes aporten de forma obligatoria o de restituir el retiro del 95,5%, esta vez, el parlamentario José Luna plantea corregir la distorsión en el cobro de comisiones de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Su propuesta legislativa apunta a que la comisión por flujo que cobran las AFP se haga efectiva sobre el monto del aporte y no sobre un porcentaje de la remuneración asegurable del afiliado. De esta manera, se logrará una descuento menor que generará bienestar y ahorro a los ciudadanos que se encuentran en el Sistema Privado de Pensiones (SPP).

"La propuesta va a significar una reducción drástica en la comisión que cobran las AFPs a los afiliados que se encuentran bajo la comisión por flujo, pasando de 16% de comisión real, a 1,6% tal como lo promocionan y publicitan actualmente. Transparentarlas, hará que las comisiones por saldo también se vean reducidas lo que generará bienestar y ahorro al afiliado", se lee en la exposición de motivos del proyecto.

AFP: proponen reducir cobro de comisiones

Para viabilizar los alcances de la propuesta de José Luna, se establece la modificación del literal a) del artículo 24 y del artículo 30 del Decreto Supremo 054-97- EF, por el que se aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema de AFP. De esta forma, los montos y porcentajes que cobren las AFP se harán sobre la base del aporte a ser administrado.

"Cuando las AFP cobren la comisión por retribución sobre el aporte a ser administrado, desde el día siguiente de la publicación de la presente Ley en el diario oficial El Peruano, deberán realizar una provisión correspondiente a la retribución por la administración de los nuevos aportes, de acuerdo a las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC)", se lee en el renovado artículo 30.

Como se recuerda, la comisión sobre flujo es un porcentaje aplicado al sueldo mensual de un trabajador que suele oscilar entre 1,47% y 1,69%. De acuerdo con Luna, las AFP la han presentado bajo la apariencia de ser un monto pequeño, cuando en realidad se trata "de una suma superior de lo que se publicita y que se cobra de manera efectiva al afiliado".

Pongamos un ejemplo. Si un trabajador gana S/2.000 y se le cobra una comisión de 1,69%, el resultado será S/33,8 de un aporte efectivo de S/200 para ser administrado, lo cual equivale a una comisión real de 16,9% del dinero transferido. Para el legislador de Podemos, este "perverso cálculo ha generado que las AFP tengan ganancias millonarias año a año, sin importar los malos rendimientos para el afiliado".

Bajo el ejemplo anterior aplicado a los alcances de su propuesta de ley para que el cobro se haga sobre el monto aportado y no sobre la remuneración tendríamos lo siguiente. de los S/200 (aporte del 10% del salario), el afiliado a las AFP vería una reducción que pasaría de S/33,8 a S/3,38.

"En caso de que las administradoras pretenden seguir lucrando de manera desmedida, bajo esta comisión, tendrán que “transparentarlo” y considerar la comisión que corresponda, siendo que el afiliado, podrá ver de manera clara cuanto es lo que la AFP, le cobra por administrar su dinero", sentenció Luna.

¿Qué porcentajes de comisión tienen las cuatro AFP?

