HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Cuándo llegaría 'El Monstruo' a Perú tras ser capturado en Paraguay?
¿Cuándo llegaría 'El Monstruo' a Perú tras ser capturado en Paraguay?     ¿Cuándo llegaría 'El Monstruo' a Perú tras ser capturado en Paraguay?     ¿Cuándo llegaría 'El Monstruo' a Perú tras ser capturado en Paraguay?     
Mira Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira Sin Guion con Rosa María Palacios     
Economía

El 59% de los créditos de Financiera Confianza está en manos de mujeres

Con más de 20 años en el sector agropecuario, ofrece crédito verde y se enfoca en la bancarización de personas en situación de vulnerabilidad.

La institución apoya a 734.000 clientes en Perú. Foto: BBVA
La institución apoya a 734.000 clientes en Perú. Foto: BBVA

Financiera Confianza, integrante de la Fundación Microfinanzas BBVA, ha consolidado un modelo de inclusión financiera que combina impacto social con resultados sostenibles. Actualmente, el 59% de sus colocaciones de crédito está dirigido a mujeres, segmento en el que registra una de las menores tasas de morosidad del sistema gracias a la metodología de banca grupal y la figura de fianza solidaria.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En total, la institución atiende a 734.000 clientes en el país, de los cuales 269.000 son prestatarios activos. Además, el 31% de las colocaciones se concentra en zonas rurales, lo que la posiciona como una de las entidades más vinculadas con la actividad productiva de comunidades alejadas.

TE RECOMENDAMOS

El caso SANTIVÁÑEZ y el mundo DIPLOMÁTICO | Sin Guion con Rosa María Palacios

Primer crédito y bancarización

El modelo de finanzas productivas de Financiera Confianza se centra en otorgar el primer préstamo a personas en situación de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad. El monto inicial promedio oscila entre S/2.500 y S/3.000, con una evaluación que no solo revisa capacidad financiera, sino también factores no financieros que determinan el real potencial de pago.

En el caso de clientes sin historial bancario, se busca que, de cada tres nuevos usuarios, al menos uno nunca haya tenido relación previa con el sistema financiero. De esta forma, la institución cumple un rol clave en la bancarización y el acceso formal al crédito.

Agro y crédito verde

La apuesta por el agro es otro de los pilares de la financiera. Con más de 20 años de experiencia en el sector, hoy atiende a cerca de 34.000 agricultores. Pese a los riesgos inherentes —plagas, clima, volatilidad de precios—, la morosidad en esta cartera es incluso menor a la de los créditos a pymes.

Esto se debe a cronogramas adaptados al flujo estacional de ingresos y a un equipo de asesores que conoce 132 cultivos y 32 tipos de crianzas.

En paralelo, la institución ha lanzado el crédito verde, diseñado bajo la taxonomía de la Unión Europea y en línea con los avances regulatorios del Perú. Este producto financia cultivos orgánicos, sistemas de riego tecnificado, apicultura o piscicultura, con tasas preferenciales y asesoría técnica, promoviendo así la sostenibilidad productiva.

Inclusión digital y cobertura

La inclusión financiera también se respalda en canales digitales y físicos. Los clientes pueden abrir cuentas y operar desde aplicaciones móviles, además de acceder a 114 agencias, 2.891 agentes corresponsales y puntos de atención en zonas rurales conectados incluso mediante sistemas satelitales.

Impacto medible

Los resultados van más allá de las cifras de colocaciones. Según sus reportes, tras tres años de acompañamiento, el 27% de los clientes logra salir de la pobreza; a cinco años, la cifra asciende al 40%. Sin embargo, la vulnerabilidad sigue presente, ya que algunos beneficiarios pueden volver a caer en esa condición ante la volatilidad de sus negocios.

En un país donde el 99% de las empresas son mipymes y el 28% de la población —unos nueve millones de personas— vive en pobreza, los créditos de Financiera Confianza se consolidan como una herramienta que no solo fortalece la inclusión financiera, sino que también impulsa la productividad, la participación de las mujeres y la sostenibilidad ambiental.

Notas relacionadas
¿Peruanos pueden dejar de pagar el seguro de desgravamen en créditos y préstamos previos a la nueva norma de la SBS de septiembre de 2025?

¿Peruanos pueden dejar de pagar el seguro de desgravamen en créditos y préstamos previos a la nueva norma de la SBS de septiembre de 2025?

LEER MÁS
Fin al boom de los depósitos a plazo: Peruanos prefieren sacrificar rentabilidad por tener su dinero de inmediato

Fin al boom de los depósitos a plazo: Peruanos prefieren sacrificar rentabilidad por tener su dinero de inmediato

LEER MÁS
SBS reduce cobertura del Fondo de Seguro de Depósitos en bancos para 2025: revisa el monto máximo de ahorros asegurado

SBS reduce cobertura del Fondo de Seguro de Depósitos en bancos para 2025: revisa el monto máximo de ahorros asegurado

LEER MÁS
Banco de la Nación: publican cronograma de pagos ONP para octubre 2025, consulta fechas para pensionistas públicos

Banco de la Nación: publican cronograma de pagos ONP para octubre 2025, consulta fechas para pensionistas públicos

LEER MÁS
Retiro AFP autorizado hasta S/21.400: ¿qué es lo que resta para disponer del fondo de pensiones de Integra, Habitat, Prima o Profutur

Retiro AFP autorizado hasta S/21.400: ¿qué es lo que resta para disponer del fondo de pensiones de Integra, Habitat, Prima o Profutur

LEER MÁS
Retiro AFP: así podrás sacar tu dinero de Prima, Integra, Profuturo y Habitat cuando inicien las devoluciones en Perú

Retiro AFP: así podrás sacar tu dinero de Prima, Integra, Profuturo y Habitat cuando inicien las devoluciones en Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Octavo retiro AFP: solicitan a la SBS que agilice publicación de reglamento para el acceso de 4 UIT

Octavo retiro AFP: solicitan a la SBS que agilice publicación de reglamento para el acceso de 4 UIT

LEER MÁS
Remate de Aduanas Sunat septiembre 2025: laptops, iPads y electrodomésticos desde S/1 en subasta virtual

Remate de Aduanas Sunat septiembre 2025: laptops, iPads y electrodomésticos desde S/1 en subasta virtual

LEER MÁS
¿Cuánto se necesita ganar al mes en Perú para tener una jubilación superior al sueldo mínimo? Economistas responden: "Muchísimo dinero"

¿Cuánto se necesita ganar al mes en Perú para tener una jubilación superior al sueldo mínimo? Economistas responden: "Muchísimo dinero"

LEER MÁS
Cronograma del retiro AFP 4 UIT: esta es la fecha límite que tiene la SBS para su publicación oficial y el inicio de solicitudes

Cronograma del retiro AFP 4 UIT: esta es la fecha límite que tiene la SBS para su publicación oficial y el inicio de solicitudes

LEER MÁS
Julio Velarde advierte que bonanza de precios de minerales no vista desde 1950 no garantiza prosperidad en Perú: ¿Por qué?

Julio Velarde advierte que bonanza de precios de minerales no vista desde 1950 no garantiza prosperidad en Perú: ¿Por qué?

LEER MÁS
Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Lima hoy, 24 de septiembre: cosulta las zonas afectadas y horarios de Sedapal

Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Economía

Fonavi 2025: estas listas y grupos de reintegro ya pueden ser cobradas por fonavistas del Perú en el Banco de la Nación solo con su DNI

Banco de la Nación: publican cronograma de pagos ONP para octubre 2025, consulta fechas para pensionistas públicos

Conga no va: titular del Minem señala que proyecto minero no está en agenda del gobierno

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Susana Villarán: Fiscalía señala que recibió más de 11 millones de dólares por parte de Obebrecht y OAS a cambio de concesiones

Ministerio Público continuará investigando a Nicanor Boluarte y a Juan José Santiváñez, afirma fiscal Tomás Gálvez

Dina Boluarte infló cifras de muertes por COVID-19: dijo 2 millones de fallecidos, cuando cifra no supera los 221 mil

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota