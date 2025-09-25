El 59% de los créditos de Financiera Confianza está en manos de mujeres

Financiera Confianza, integrante de la Fundación Microfinanzas BBVA, ha consolidado un modelo de inclusión financiera que combina impacto social con resultados sostenibles. Actualmente, el 59% de sus colocaciones de crédito está dirigido a mujeres, segmento en el que registra una de las menores tasas de morosidad del sistema gracias a la metodología de banca grupal y la figura de fianza solidaria.

En total, la institución atiende a 734.000 clientes en el país, de los cuales 269.000 son prestatarios activos. Además, el 31% de las colocaciones se concentra en zonas rurales, lo que la posiciona como una de las entidades más vinculadas con la actividad productiva de comunidades alejadas.

Primer crédito y bancarización

El modelo de finanzas productivas de Financiera Confianza se centra en otorgar el primer préstamo a personas en situación de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad. El monto inicial promedio oscila entre S/2.500 y S/3.000, con una evaluación que no solo revisa capacidad financiera, sino también factores no financieros que determinan el real potencial de pago.

En el caso de clientes sin historial bancario, se busca que, de cada tres nuevos usuarios, al menos uno nunca haya tenido relación previa con el sistema financiero. De esta forma, la institución cumple un rol clave en la bancarización y el acceso formal al crédito.

Agro y crédito verde

La apuesta por el agro es otro de los pilares de la financiera. Con más de 20 años de experiencia en el sector, hoy atiende a cerca de 34.000 agricultores. Pese a los riesgos inherentes —plagas, clima, volatilidad de precios—, la morosidad en esta cartera es incluso menor a la de los créditos a pymes.

Esto se debe a cronogramas adaptados al flujo estacional de ingresos y a un equipo de asesores que conoce 132 cultivos y 32 tipos de crianzas.

En paralelo, la institución ha lanzado el crédito verde, diseñado bajo la taxonomía de la Unión Europea y en línea con los avances regulatorios del Perú. Este producto financia cultivos orgánicos, sistemas de riego tecnificado, apicultura o piscicultura, con tasas preferenciales y asesoría técnica, promoviendo así la sostenibilidad productiva.

Inclusión digital y cobertura

La inclusión financiera también se respalda en canales digitales y físicos. Los clientes pueden abrir cuentas y operar desde aplicaciones móviles, además de acceder a 114 agencias, 2.891 agentes corresponsales y puntos de atención en zonas rurales conectados incluso mediante sistemas satelitales.

Impacto medible

Los resultados van más allá de las cifras de colocaciones. Según sus reportes, tras tres años de acompañamiento, el 27% de los clientes logra salir de la pobreza; a cinco años, la cifra asciende al 40%. Sin embargo, la vulnerabilidad sigue presente, ya que algunos beneficiarios pueden volver a caer en esa condición ante la volatilidad de sus negocios.



En un país donde el 99% de las empresas son mipymes y el 28% de la población —unos nueve millones de personas— vive en pobreza, los créditos de Financiera Confianza se consolidan como una herramienta que no solo fortalece la inclusión financiera, sino que también impulsa la productividad, la participación de las mujeres y la sostenibilidad ambiental.