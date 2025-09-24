A juicio de la OCDE, la economía mundial ha mantenido su resiliencia, pero aún no se ha dejado sentir el impacto total del aumento de los aranceles. Foto: composición LR/difusión

En su último informe Provisional de Perspectivas Económicas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ajustó al alza sus proyecciones del crecimiento mundial y de la mayoría de las economías para este año. De esta manera, el PBI global alcanzaría un 3,2% al cierre del 2025, lo que significa un incremento de tres décimas respecto a la estimación presentada en junio (2,9%).

Pese a mostrar una resiliencia mejor de lo prevista en el primer semestre, los riesgos bajistas son considerables a medida que el aumento de las barreras comerciales y la incertidumbre política y económica continúan golpeando a la actividad productiva. De acuerdo con el organismo internacional, el impacto total de la subida de aranceles de Estados Unidos aún no se ha hecho sentir.

"La economía mundial ha mantenido su resiliencia, pero aún no se ha dejado sentir el impacto total del aumento de los aranceles y de la incertidumbre en materia de políticas. Se espera una moderación del crecimiento económico mundial al tiempo que sigue habiendo unos riesgos considerables y se mantienen las preocupaciones en torno a la sostenibilidad fiscal y la estabilidad financiera," indicó Mathias Cormann, Secretario General de la OCDE.

OCDE mejora previsiones de crecimiento mundial

Sin lugar a dudas, el crecimiento mundial se está desacelerando tras un marcado incremento de las barreras comerciales y la incertidumbre geopolítica que frenan la inversión y el comercio. Sobre ello, la OCDE apunta a que el PBI disminuya del 3,3% en el 2024 hasta el 3,2% en el 2025 y 2,9% en el 2026.

Si bien hay una mejora en las proyecciones más recientes frente a junio, el panorama sigue siendo incierto y no se pueden descartar peores escenarios. Y es que persisten riesgos como nuevos aumentos en los aranceles bilaterales, un resurgimiento de las presiones inflacionarias, una mayor preocupación por riesgos fiscales o una revalorización sustancial de las implicancias en los mercados financieros que podrían reducir el crecimiento en comparación con el escenario base.

La economía de Estados Unidos pagará el precio de su propia guerra arancelaria. La OCDE anticipa que su expansión anual del PBI se reduzca del 2,8 % en 2024 al 1,8 % en 2025 y al 1,5 % en 2026, dado que "el sólido crecimiento de la inversión en sectores de alta tecnología se ve más que compensado por el aumento de los aranceles y la disminución de la inmigración neta".

En la zona euro, se espera que la actividad productiva alcance un 1,2% en el 2025 y un 1% al siguiente año. El mismo margen de mejora con respecto a las previsiones anteriores se daría en China (4,9%), cuyo crecimiento se ha mantenido con una aceleración del gasto público que ha compensado el efecto moderador del ajuste en curso del mercado inmobiliario y los obstáculos para el comercio con Estados Unidos.

Italia y Francia preservan el mismo pronóstico (0,6%) y debemos enfatizar que Alemania es la única economía que sufre un retroceso, ya que su PBI solo crecerá un 0,3%, una décima menos de los estimado en junio. Y es que, este país europeo viene siendo golpeado por la debilidad de la demanda mundial, los elevados costes de la energía y la caída de la producción industrial.

En el caso de América Latina, el estudio de la OCDE proyecta que Brasil tendrá un crecimiento de 2,3% en 2025 y 1,7% en 2026. Mientras tanto, México prevé un alza de apenas 0,8% para este año, lo que representa un incremento de 0,4% frente a lo que se estimaba en junio. En cuanto a Argentina, su PBI pasaría de 3,8% a 4,5%

Recomendaciones de la OCDE

En su informe de Perspectivas, la OCDE analiza los aranceles impuestos por Donald Trump a varios países que se incrementaron desde mayo. Este golpe tarifario a nivel general alcanzó un estimado del 19,5% a finales de agosta y se convirtió en el nivel más alto desde 1993, además de crecer 4,1 puntos porcentuales frente a mayo.

"Entre los países del G20, China, India y Brasil enfrentan los mayores aumentos en los aranceles bilaterales de EE. UU. este año. Los desafíos legales y las negociaciones en curso, así como el riesgo de nuevos aranceles sobre productos actualmente exentos, aumentan la incertidumbre sobre las políticas comerciales. Las mediciones periodísticas sobre la incertidumbre en la política comercial se han moderado desde abril de 2025, pero se mantienen altas en comparación con los estándares históricos", se lee en el reporte del organismo internacional.

Como advirtió la OCDE, los efectos completos de estos aumentos arancelarios aún no se han sentido completamente debido a que las empresas han absorbido gran parte del impacto por una combinación de factores: utilizan sus inventarios y amplios márgenes de beneficio, los retrasos entre el anuncio y la imposición de estas tasas, así como la exención de impuestos más altos para las mercancías que ya están en tránsito.

Ante esta situación y con la mirada puesta en reforzar las perspectivas de crecimiento, recomiendan garantizar una resolución definitiva de las tensiones comerciales. Para ello, los gobiernos deben colaborar de forma productiva con el fin de conseguir que los acuerdos internacionales sean más justos y funciones mejor, de manera que preserven los beneficios económicos de los mercados abiertos y del comercio mundial.

De igual forma, refieren que los bancos centrales deben permanecer vigilantes y reaccionar con prontitud ante los cambios que se produzcan en el equilibrio de los riesgos para fomentar la estabilidad de precios. Agregan que, si las expectativas de inflación se mantienen bien ancladas, debería continuarse con los recortes de las tasas de interés en aquellas economías en las que se prevea que la inflación se modere hacia el objetivo del banco central.

"Será fundamental adoptar unas reformas estructurales más enérgicas para impulsar el nivel de vida de forma sostenida y aprovechar las ventajas potenciales de las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial", sentenció Álvaro Santos Pereira, Economista Jefe de la OCDE.