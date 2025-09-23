José Dextre Chacón, presidente del Consejo Privado Anticorrupción: “La corrupción le cuesta al Perú S/24.000 millones al año, dinero con el que podríamos cerrar brechas en educación y salud”

En diálogo con La República, el ingeniero José Dextre Chacón, recientemente elegido presidente del Consejo Privado Anticorrupción (CPA), advirtió que el país enfrenta un doble desafío: atender los casos coyunturales de corrupción y, al mismo tiempo, encarar las reformas estructurales que garanticen sostenibilidad y bienestar. Subrayó que el empresariado debe asumir un rol activo en la promoción de la honestidad, la inversión privada regulada y la educación democrática de cara a las próximas elecciones.

“Yo creo que el problema de la corrupción tiene dos ámbitos: lo coyuntural, donde tenemos enormes ejemplos, y lo estratégico, donde la pregunta es cómo hacemos para evitar que nuestro país se hunda por la corrupción”, señaló.

En esa línea, insistió en que la prioridad debe ser una reforma judicial meritocrática que permita sancionar a los responsables y liberar al ciudadano de estar atrapado en escándalos recurrentes.

Según recordó, la corrupción le cuesta cada año al país S/24.000 millones, cifra que equivale a cubrir en pocos años el déficit de infraestructura educativa estimado en S/125.000 millones. “Ese dinero es de los peruanos honestos, de quienes pagan IGV e impuesto a la renta. Con esos recursos podríamos construir escuelas, hospitales o carreteras”, enfatizó.

Dextre recalcó que el Consejo Privado Anticorrupción busca mostrar que la empresa honesta es un actor positivo y formal que paga impuestos, genera empleo y contribuye al desarrollo. “Hay que educar a la sociedad en que sí existe una empresa privada que aporta al país de manera honesta. El 80% al 90% del presupuesto nacional se sostiene en impuestos, y una parte muy importante la pagan las empresas”, explicó.

El ingeniero también resaltó el papel de la educación y los medios de comunicación en la construcción de valores democráticos. “En la medida en que asumimos que todos somos corruptos, nos volvemos cómplices. Por eso, además de denunciar, los medios deberían ayudar a pensar en soluciones y en cómo reformar el aparato judicial y político”, dijo.

Respecto a las elecciones, advirtió que el Perú se enfrenta a la fragmentación política con más de cuarenta candidatos y un electorado que tiende a votar por personas antes que por modelos de desarrollo.

“En la historia solo hay dos modelos: uno que privilegia la gestión estatal y otro que promueve la inversión privada regulada. El empresariado cree en este último, porque ha demostrado que es el que reduce la pobreza y genera bienestar”, sostuvo.

En materia previsional, Dextre evitó calificar de corrupto al sistema de AFP, pero remarcó que existe un problema de falta de información y transparencia. “Más que corrupción, hay un déficit de diálogo social. El ciudadano no sabe qué pensión recibirá ni tiene información clara para elegir. Se requiere una regulación que obligue a las AFP a publicar sus resultados de manera transparente”, puntualizó.

Finalmente, destacó que el CPA impulsará concursos y charlas educativas para escolares, universitarios y medios de comunicación, con el fin de premiar ejemplos de honestidad y fomentar una reflexión crítica en la sociedad.

“Podemos ser un país líder en América Latina. Tenemos turismo, minería, pesca y agroexportación. Lo que falta es confianza, autoestima y un compromiso decidido contra la corrupción”, concluyó.