HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años
Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años     Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años     Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años     
Economía

José Dextre Chacón, presidente del Consejo Privado Anticorrupción: “La corrupción le cuesta al Perú S/24.000 millones al año, dinero con el que podríamos cerrar brechas en educación y salud”

El líder del CPA advierte que sin una reforma judicial meritocrática y un compromiso real de la empresa privada, el país seguirá atrapado en escándalos que frenan inversión y desarrollo.

El déficit de infraestructura educativa estimado es de S/125.000 millones. Foto: CPA
El déficit de infraestructura educativa estimado es de S/125.000 millones. Foto: CPA

En diálogo con La República, el ingeniero José Dextre Chacón, recientemente elegido presidente del Consejo Privado Anticorrupción (CPA), advirtió que el país enfrenta un doble desafío: atender los casos coyunturales de corrupción y, al mismo tiempo, encarar las reformas estructurales que garanticen sostenibilidad y bienestar. Subrayó que el empresariado debe asumir un rol activo en la promoción de la honestidad, la inversión privada regulada y la educación democrática de cara a las próximas elecciones.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

“Yo creo que el problema de la corrupción tiene dos ámbitos: lo coyuntural, donde tenemos enormes ejemplos, y lo estratégico, donde la pregunta es cómo hacemos para evitar que nuestro país se hunda por la corrupción”, señaló.

TE RECOMENDAMOS

TOMÁS GÁLVEZ nuevo FISCAL DE LA NACIÓN y REPRESIÓN en las calles | Arde Troya con JULIANA OXENFORD

En esa línea, insistió en que la prioridad debe ser una reforma judicial meritocrática que permita sancionar a los responsables y liberar al ciudadano de estar atrapado en escándalos recurrentes.

Según recordó, la corrupción le cuesta cada año al país S/24.000 millones, cifra que equivale a cubrir en pocos años el déficit de infraestructura educativa estimado en S/125.000 millones. “Ese dinero es de los peruanos honestos, de quienes pagan IGV e impuesto a la renta. Con esos recursos podríamos construir escuelas, hospitales o carreteras”, enfatizó.

Dextre recalcó que el Consejo Privado Anticorrupción busca mostrar que la empresa honesta es un actor positivo y formal que paga impuestos, genera empleo y contribuye al desarrollo. “Hay que educar a la sociedad en que sí existe una empresa privada que aporta al país de manera honesta. El 80% al 90% del presupuesto nacional se sostiene en impuestos, y una parte muy importante la pagan las empresas”, explicó.

El ingeniero también resaltó el papel de la educación y los medios de comunicación en la construcción de valores democráticos. “En la medida en que asumimos que todos somos corruptos, nos volvemos cómplices. Por eso, además de denunciar, los medios deberían ayudar a pensar en soluciones y en cómo reformar el aparato judicial y político”, dijo.

Respecto a las elecciones, advirtió que el Perú se enfrenta a la fragmentación política con más de cuarenta candidatos y un electorado que tiende a votar por personas antes que por modelos de desarrollo.

“En la historia solo hay dos modelos: uno que privilegia la gestión estatal y otro que promueve la inversión privada regulada. El empresariado cree en este último, porque ha demostrado que es el que reduce la pobreza y genera bienestar”, sostuvo.

En materia previsional, Dextre evitó calificar de corrupto al sistema de AFP, pero remarcó que existe un problema de falta de información y transparencia. “Más que corrupción, hay un déficit de diálogo social. El ciudadano no sabe qué pensión recibirá ni tiene información clara para elegir. Se requiere una regulación que obligue a las AFP a publicar sus resultados de manera transparente”, puntualizó.

Finalmente, destacó que el CPA impulsará concursos y charlas educativas para escolares, universitarios y medios de comunicación, con el fin de premiar ejemplos de honestidad y fomentar una reflexión crítica en la sociedad.

“Podemos ser un país líder en América Latina. Tenemos turismo, minería, pesca y agroexportación. Lo que falta es confianza, autoestima y un compromiso decidido contra la corrupción”, concluyó.

Notas relacionadas
Costa Rica: Congreso rechaza quitarle inmunidad al presidente para que sea juzgado por corrupción

Costa Rica: Congreso rechaza quitarle inmunidad al presidente para que sea juzgado por corrupción

LEER MÁS
Ecuador: Fiscalía acusa al expresidente Lenín Moreno de corrupción por recibir sobornos de empresa china

Ecuador: Fiscalía acusa al expresidente Lenín Moreno de corrupción por recibir sobornos de empresa china

LEER MÁS
¿Qué pasó en Nepal? Así se vivió la rebelión de la 'Generación Z' que incendió el Congreso y derrocó al gobierno

¿Qué pasó en Nepal? Así se vivió la rebelión de la 'Generación Z' que incendió el Congreso y derrocó al gobierno

LEER MÁS
Banco de la Nación: publican cronograma de pagos ONP para octubre 2025, consulta fechas para pensionistas públicos

Banco de la Nación: publican cronograma de pagos ONP para octubre 2025, consulta fechas para pensionistas públicos

LEER MÁS
Retiro AFP autorizado hasta S/21.400: ¿qué es lo que resta para disponer del fondo de pensiones de Integra, Habitat, Prima o Profutur

Retiro AFP autorizado hasta S/21.400: ¿qué es lo que resta para disponer del fondo de pensiones de Integra, Habitat, Prima o Profutur

LEER MÁS
Retiro AFP: así podrás sacar tu dinero de Prima, Integra, Profuturo y Habitat cuando inicien las devoluciones en Perú

Retiro AFP: así podrás sacar tu dinero de Prima, Integra, Profuturo y Habitat cuando inicien las devoluciones en Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Remate de Aduanas Sunat septiembre 2025: laptops, iPads y electrodomésticos desde S/1 en subasta virtual

Remate de Aduanas Sunat septiembre 2025: laptops, iPads y electrodomésticos desde S/1 en subasta virtual

LEER MÁS
Este es el descuento que se hará al ganador del premio mayor de La Tinka: pozo millonario superó los 45 millones de soles

Este es el descuento que se hará al ganador del premio mayor de La Tinka: pozo millonario superó los 45 millones de soles

LEER MÁS
Aprobaron el octavo retiro AFP 2025: ¿cuáles son las fechas posibles para retirar hasta 4 UIT de mi fondo de pensiones?

Aprobaron el octavo retiro AFP 2025: ¿cuáles son las fechas posibles para retirar hasta 4 UIT de mi fondo de pensiones?

LEER MÁS
¿Sabías que si solicitas el retiro AFP te pueden retener un porcentaje por este motivo? Esto explica un especialista

¿Sabías que si solicitas el retiro AFP te pueden retener un porcentaje por este motivo? Esto explica un especialista

LEER MÁS
Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

LEER MÁS
Julio Velarde advierte que bonanza de precios de minerales no vista desde 1950 no garantiza prosperidad en Perú: ¿Por qué?

Julio Velarde advierte que bonanza de precios de minerales no vista desde 1950 no garantiza prosperidad en Perú: ¿Por qué?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La región del Perú que come más chicharrón al año: familias gastan 80 soles, no es Lima ni Arequipa

Magaly Medina confirma que Ricardo Mendoza será padre por primera vez y cuenta su experiencia en el show: "Traté de pasar inadvertida"

Precio del dólar en Perú HOY, martes 23 de septiembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Economía

La región del Perú que come más chicharrón al año: familias gastan 80 soles, no es Lima ni Arequipa

Precio del dólar en Perú HOY, martes 23 de septiembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Banco de la Nación: publican cronograma de pagos ONP para octubre 2025, consulta fechas para pensionistas públicos

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Susana Villarán EN VIVO: Poder Judicial inicia juicio oral por los casos Odebrecht y OAS

Susana Villarán asegura que sus ingresos mensuales oscilan entre los S/5.000 y que actualmente es pensionista

Tomás Gálvez: Vengo de la muerte a trabajar por recuperar la fiscalía, nada me asusta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota