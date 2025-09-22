HOYSuscripcion LR Focus

Cine y series

Hollywood se pronuncia tras la suspensión de Jimmy Kimmel

Contra Trump. Figuras del cine, de la televisión y sindicatos salieron en defensa de la libertad de expresión luego de que ABC suspendiera el programa nocturno.

Jimmy Kimmel.
Jimmy Kimmel. | AFP.

Luego de más de 20 años en la televisión estadounidense, Jimmy Kimmel Live! salió del aire en medio de una polémica por la presión del gobierno contra la cadena ABC. La suspensión ha hecho que estrellas de Hollywood y sindicatos protesten en las calles y en redes sociales. 

El conductor y presentador de los Premios Óscar había opinado sobre la muerte de Charlie Kirk en su monólogo del pasado lunes. “El fin de semana tocamos fondo con la banda MAGA (Make America Great Again) intentando desesperadamente caracterizar al chico que asesinó a Charlie Kirk como algo que no sea uno de ellos, haciendo todo lo posible para sacarle partido político”.

PUEDES VER: 'El rincón de los muertos': la obra a la que el Ministerio de Cultura le negó la calificación de espectáculo cultural

lr.pe

El miércoles, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, participó en un podcast y dijo que podría retirar las licencias de transmisión de ABC. Además, durante su visita al Reino Unido, Donald Trump había afirmado que los programas nocturnos “lo único que hacen” es atacarlo.

Hollywood en la era Trump

Los sindicatos y figuras de la televisión y del cine se movilizaron contra la suspensión del programa. Consideran que es un atentado contra la libertad de expresión y que se trata de una cancelación como medida definitiva. “Después de dos décadas en ABC, espero con ansias tres años de lo que llaman ‘renuncia silenciosa’”, señaló Kimmel tras conocer la decisión.

El actor Mark Ruffalo, quien ha sido parte de varias producciones de Disney, cuestionó a la compañía dueña de ABC. “Mi industria no entiende realmente lo que está pasando, pero lo que sí entiende es que nuestra libertad de expresión está siendo atacada”. Y al enterarse de que las acciones de Disney cayeron a raíz de esta decisión, señaló: “Va a empeorar mucho más si cancelan su programa”.

PUEDES VER: 'Merlina': el fenómeno de la cultura pop de la mano de Tim Burton

lr.pe

La televisión también reaccionó. Stephen Colbert, en The Late Show de CBS abrió su programa solidarizándose con su colega: “Esta noche todos somos Jimmy Kimmel”. Para el conductor se trata de una censura. “Con un autócrata no se puede ceder ni un poco. Si ABC cree que con esto va a satisfacer al régimen, son terriblemente ingenuos”.

Para Colbert no se trata solo de Kimmel, sino, de un plan contra los críticos de Donald Trump. CBS anunció este año que su programa culminaría en 2026. “Digan lo que digan, no se trata solo de lo que dijo Jimmy el lunes; era parte de un plan. ¿Cómo lo sé? Hace dos meses, cuando el presidente celebraba con gusto mi cancelación, publicó: ‘Jimmy Kimmel es el siguiente en irse’”.

Por su lado, Jimmy Fallon, utilizó el humor para referirse al presidente y recordó el caso Jeffrey Epstein. “Lo nomino para el Premio Nobel de la Paz”.❖

