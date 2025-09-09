HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Reserva Federal recortaría tasas tres veces antes de que termine 2025

Este movimiento, impulsado por la debilidad del mercado laboral y la desaceleración de la inflación, impactará a los mercados bursátiles, bonos, divisas y materias primas a nivel global.

Con el recorte de tasas el dólar se vería afectado. Foto: composición LR
La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos podría reducir las tasas de interés hasta tres veces antes de fin de año, según las expectativas del mercado. Este posible ajuste, impulsado por la debilidad del mercado laboral y la desaceleración de la inflación, tiene implicancias directas para los mercados bursátiles, bonos, divisas y materias primas a nivel global.

Los mercados globales atraviesan una semana cargada de tensiones políticas y económicas, con Estados Unidos en el centro de atención por un cúmulo de anuncios presidenciales, cifras laborales decepcionantes y un renovado debate sobre la independencia de la Fed.

Reserva Federal bajo la lupa y mercado laboral en tensión

Los principales índices bursátiles estadounidenses se acercan nuevamente a máximos históricos, impulsados por la expectativa de recortes de tasas de la Fed. El S&P 500 repuntó tras débiles cifras de empleo, apoyado en valores tecnológicos, mientras que los bonos del Tesoro mostraron alzas moderadas: la tasa a dos años se mantiene en su nivel más bajo desde 2022.

La presión viene no solo desde la Casa Blanca, con Donald Trump exigiendo recortes de tasas, sino también desde los datos macroeconómicos que anticipan jornadas de alta volatilidad.

Jonathan Torres, analista de mercado financiero en Capitaria Perú, explicó que el dato del Índice de Precios al Productor (IPP) es clave porque refleja el nivel de inflación a nivel mayorista, lo que puede tener un impacto directo sobre el IPC y las expectativas de política monetaria de la Fed. Añadió que si el IPP sorprende al alza, el mercado ajustará su visión sobre el rumbo de las tasas, afectando directamente al dólar y a flujos hacia activos emergentes como el sol peruano.

El informe de expectativas de inflación de la Fed de Nueva York presentó señales mixtas: la inflación a un año subió a 3,2%, mientras que las expectativas a tres y cinco años se mantienen en 3% y 2,9% respectivamente. Sin embargo, se evidenció un deterioro en la percepción financiera de los hogares, mayor temor a perder el empleo y dificultades en el acceso al crédito.

Felipe Mendoza, analista de mercados financieros de ATFX LATAM, complementó que los días de mayor volatilidad estarán concentrados entre miércoles y jueves, con el IPP de EE.UU. y el IPC como principales catalizadores. El miércoles se publicará el IPP con un alza esperada de 0,3% mensual y 3,6% anual, mientras el jueves se conocerá el IPC proyectado en 2,9% frente al 2,7% previo y la decisión del BCE en 2,15%.

Actualmente, los inversores descuentan hasta tres recortes de tasas en lo que resta del 2025, con el primero esperado para el 17 de septiembre, siempre que los datos de inflación acompañen. Mendoza señaló: “Ante la presión política de Trump para reducir tasas y el deterioro económico, se refuerza la narrativa de que la Fed tendría que actuar bajando tipos, lo que de alguna manera limita su independencia, pero responde a la urgencia macroeconómica del momento”.

Perú y el sol frente a la Reserva Federal

En el plano local, Mendoza apuntó que la atención estará en la decisión del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y la balanza comercial de julio. El ente emisor mantuvo la tasa en 4,50% tras recortar 325 puntos básicos desde fines de 2023, mientras la inflación en Lima cayó -0,29% en agosto y acumula 1,24% en el año, dentro del rango meta. Esto otorga margen para mantener la política estable y evaluar los efectos de los recortes previos.

La balanza comercial, que registró un superávit de 2.523 millones de dólares, será clave como termómetro de la generación de divisas y de la fortaleza del sol en un entorno externo volátil. En este contexto, el dólar mantiene una trayectoria bajista a nivel global y el sol peruano podría buscar niveles por debajo de S/3,50, un soporte técnico y psicológico relevante.

Sin embargo, una sorpresa alcista en la inflación estadounidense o un giro inesperado en la comunicación del BCE y la Fed podría revertir la tendencia, llevando el tipo de cambio a testear S/3,54.

