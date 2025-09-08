La pulseada entre Trump y la Reserva Federal pone al dólar contra las cuerdas y anticipa caída este miércoles

Los mercados globales atraviesan una semana cargada de tensiones políticas y económicas, con Estados Unidos en el centro de atención por un cúmulo de anuncios presidenciales, cifras laborales decepcionantes y un renovado debate sobre la independencia de la Reserva Federal (Fed).

La presión viene no solo desde la Casa Blanca, con Donald Trump exigiendo recortes de tasas, sino también desde los datos macroeconómicos que anticipan jornadas de alta volatilidad.

Jonathan Torres, analista de mercado financiero en Capitaria Perú, explicó que el dato del Índice de Precios al Productor (IPP) es clave porque refleja el nivel de inflación a nivel mayorista, lo que puede tener un impacto directo sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y, en consecuencia, sobre las expectativas de política monetaria de la Reserva Federal (Fed, por sus siglas en inglés).

Añadió que si el IPP sorprende al alza, el mercado ajustará su visión sobre el rumbo de las tasas, lo que afectará directamente al dólar y a los flujos hacia activos emergentes como el sol peruano.

Reserva Federal recortará hasta tres veces las tasas de interés en 2025

Felipe Mendoza, analista de mercados financieros de ATFX LATAM, complementó que los días de mayor volatilidad estarán concentrados entre miércoles y jueves. El miércoles se publicará el IPP de Estados Unidos, con un alza esperada de 0,3% mensual y una cifra anual de 3,6%, dato que suele anticipar movimientos en el IPC. El jueves, en paralelo, el mercado recibirá la decisión del Banco Central Europeo (BCE), que mantendría los tipos en 2,15%, y el IPC estadounidense, proyectado en 2,9% frente al 2,7% previo.

Este repunte en la inflación, sumado al mal desempeño del mercado laboral —las nóminas no agrícolas apenas crecieron en 22.000 en agosto y la tasa de desempleo repuntó a 4,3%—, genera un dilema para la Reserva Federal: responder al deterioro económico con recortes de tasas o resistir la presión política y mantener la lucha contra la inflación.

La reacción fue inmediata en los mercados: los bonos del Tesoro se dispararon a mínimos desde 2022, las bolsas corrigieron tras tocar máximos históricos y el mercado monetario comenzó a incorporar una trayectoria más agresiva de flexibilización. Actualmente, los inversores descuentan hasta tres recortes de tasas en lo que resta del 2025, con el primero esperado para el 17 de septiembre, siempre que los datos de inflación acompañen.

“Ante la presión política de Trump para reducir tasas y el deterioro económico, se refuerza la narrativa de que la Fed tendría que actuar bajando tipos, lo que de alguna manera limita su independencia, pero responde a la urgencia macroeconómica del momento”, señaló Mendoza.

Caída del dólar y recorte de tasas: ¿por qué importa en Perú?

En el plano local, Mendoza apuntó que la atención estará en la decisión del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y la balanza comercial de julio. El ente emisor mantuvo la tasa en 4,50% tras recortar 325 puntos básicos desde fines de 2023, mientras la inflación en Lima cayó -0,29% en agosto y acumula 1,24% en el año, dentro del rango meta.

Esto otorga margen para mantener la política estable y evaluar los efectos de los recortes previos. La balanza comercial, que registró un superávit de 2.523 millones de dólares en el último dato, será clave como termómetro de la generación de divisas y de la fortaleza del sol en un entorno externo volátil.

En este contexto, el dólar mantiene una trayectoria bajista a nivel global como respuesta a los datos débiles en Estados Unidos y a la expectativa de recortes de tasas de la Reserva Federal.

El sol peruano podría ganar terreno y buscar niveles por debajo de S/3,50, un soporte técnico y psicológico relevante. Sin embargo, una sorpresa alcista en la inflación estadounidense o un giro inesperado en la comunicación del BCE y la Reserva Federal podría revertir la tendencia, llevando el tipo de cambio a testear la resistencia de S/3,54.

El panorama internacional añade complejidad. Las tensiones en Oriente Medio, la decisión de la OPEP+ de incrementar producción, la pugna de Trump con la Unión Europea por multas a gigantes tecnológicos y la incertidumbre política en Japón configuran un entorno de riesgos cruzados.