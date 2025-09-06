Gastón Remy Llacsa se convirtió en el nuevo jefe de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) en reemplazo del abogado Wilder Bringas Usquiano. Dicha decisión se hizo oficial esta mañana a través de Resolución Suprema Nº 010-2025-EF promulgada en el diario El Peruano, que lleva la firma de la presidenta Dina Boluarte y del titular Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Raúl Pérez-Reyes.

Este cambio, además, se produce luego de publicarse el reglamento de reforma de pensiones. Ahora, tanto la ONP como la AFP tendrán que adaptarse a los cambios que establece dicha norma como el libre traslado previsional, la inclusión de los trabajadores independientes, la afiliación universal desde los 18 años, entre otros.

ONP: ¿quién es Gastón Remy Llacsa?

Luego de casi siete meses en el cargo, Walter Bringas dejó de ser jefe de la ONP. Su renuncia trajo consigo el nombramiento de Gastón Remy, quien tiene una amplia trayectoria en la gestión pública. Es abogado de profesión por la Universidad Católica del Perú (PUCP) y Magíster en Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid.

Cuenta con especializaciones en Gobernabilidad y Gerencia Política hechas en la Corporación Andina de Fomento, George Washington University y la PUCP. De igual forma, tiene amplio conocimiento en planeamiento estratégico, recursos humanos y procesos de modernización de la administración pública.

En septiembre del 2021, se desempeñó como Gerente General de la ONP, cargo al que renunció el 7 de marzo del 2023. También, ha ocupado puestos como secretario general del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, director general de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y gerente central de Asesoría Jurídica de EsSalud, entre otros.

Un dato que llama la atención es su paso por el Ministerio de Salud. En octubre del 2023 renuncio al cargo de Director General, Nivel F-5, de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Salud. Allí llego en junio junto a una lista de militantes de Alianza Para el Progreso afines a César Vásquez.

¿Qué significa ONP?

La ONP es la Oficina de Normalización Previsional. Se trata de un organismo público técnico y especializado que administra el Sistema Nacional de Pensiones (decreto ley 19990), el Régimen de Seguridad Social para Trabajadores y Pensionistas Pesqueros (Ley 30003), entre otros regímenes del Estado.