HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora en el Congreso
Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora en el Congreso     Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora en el Congreso     Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora en el Congreso     
Economía

ONP: Gastón Remy es designado por el MEF como nuevo jefe de la Oficina de Normalización Previsional

Nombramiento se publicó en el diario El Peruano. Remy reemplaza a Wlider Bringas, quien ocupaba el cargo de jefe de la ONP desde febrero de este año.

Nombramiento de Gastón Remy fue refrendado por la presidenta Dina Boluarte y el MEF. Foto: Archivo LR
Nombramiento de Gastón Remy fue refrendado por la presidenta Dina Boluarte y el MEF. Foto: Archivo LR

Gastón Remy Llacsa se convirtió en el nuevo jefe de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) en reemplazo del abogado Wilder Bringas Usquiano. Dicha decisión se hizo oficial esta mañana a través de Resolución Suprema Nº 010-2025-EF promulgada en el diario El Peruano, que lleva la firma de la presidenta Dina Boluarte y del titular Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Raúl Pérez-Reyes.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Este cambio, además, se produce luego de publicarse el reglamento de reforma de pensiones. Ahora, tanto la ONP como la AFP tendrán que adaptarse a los cambios que establece dicha norma como el libre traslado previsional, la inclusión de los trabajadores independientes, la afiliación universal desde los 18 años, entre otros.

PUEDES VER: Jubilados de la ONP cobran pensión en estas fechas de septiembre 2025, según cronograma de pagos del Banco de la Nación

lr.pe

ONP: ¿quién es Gastón Remy Llacsa?

Luego de casi siete meses en el cargo, Walter Bringas dejó de ser jefe de la ONP. Su renuncia trajo consigo el nombramiento de Gastón Remy, quien tiene una amplia trayectoria en la gestión pública. Es abogado de profesión por la Universidad Católica del Perú (PUCP) y Magíster en Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid.

Cuenta con especializaciones en Gobernabilidad y Gerencia Política hechas en la Corporación Andina de Fomento, George Washington University y la PUCP. De igual forma, tiene amplio conocimiento en planeamiento estratégico, recursos humanos y procesos de modernización de la administración pública.

En septiembre del 2021, se desempeñó como Gerente General de la ONP, cargo al que renunció el 7 de marzo del 2023. También, ha ocupado puestos como secretario general del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, director general de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y gerente central de Asesoría Jurídica de EsSalud, entre otros.

Un dato que llama la atención es su paso por el Ministerio de Salud. En octubre del 2023 renuncio al cargo de Director General, Nivel F-5, de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Salud. Allí llego en junio junto a una lista de militantes de Alianza Para el Progreso afines a César Vásquez.

PUEDES VER: Banco de la Nación publica cronograma de pagos en septiembre 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

lr.pe

¿Qué significa ONP?

La ONP es la Oficina de Normalización Previsional. Se trata de un organismo público técnico y especializado que administra el Sistema Nacional de Pensiones (decreto ley 19990), el Régimen de Seguridad Social para Trabajadores y Pensionistas Pesqueros (Ley 30003), entre otros regímenes del Estado.

Notas relacionadas
Jubilados de la ONP cobran pensión en estas fechas de septiembre 2025, según cronograma de pagos del Banco de la Nación

Jubilados de la ONP cobran pensión en estas fechas de septiembre 2025, según cronograma de pagos del Banco de la Nación

LEER MÁS
Banco de la Nación publica cronograma de pagos en septiembre 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

Banco de la Nación publica cronograma de pagos en septiembre 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

LEER MÁS
MTPE en contra del retiro de AFP: Daniel Maurate advierte que proyectos de ley perjudicarán a trabajadores

MTPE en contra del retiro de AFP: Daniel Maurate advierte que proyectos de ley perjudicarán a trabajadores

LEER MÁS
¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en septiembre? Consulta con tu DNI si estás en la lista oficial para este mes, vía Banco de la Nación

¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en septiembre? Consulta con tu DNI si estás en la lista oficial para este mes, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Banco de la Nación publica cronograma de pagos en septiembre 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

Banco de la Nación publica cronograma de pagos en septiembre 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

LEER MÁS
Yape incorpora nuevas modalidades para ingresar a la aplicación sin poner tu clave de 6 dígitos en 2025: ¿cuáles son y cómo activarlas?

Yape incorpora nuevas modalidades para ingresar a la aplicación sin poner tu clave de 6 dígitos en 2025: ¿cuáles son y cómo activarlas?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Banco de la Nación publica cronograma de pagos en septiembre 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

Banco de la Nación publica cronograma de pagos en septiembre 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

LEER MÁS
¡Atención! Indecopi alerta peligro por uso de crema facial y retiran todas sus unidades del mercado

¡Atención! Indecopi alerta peligro por uso de crema facial y retiran todas sus unidades del mercado

LEER MÁS
Fin al boom de los depósitos a plazo: Peruanos prefieren sacrificar rentabilidad por tener su dinero disponible de inmediato

Fin al boom de los depósitos a plazo: Peruanos prefieren sacrificar rentabilidad por tener su dinero disponible de inmediato

LEER MÁS
MEF aprueba reforma de pensiones más de dos meses después de su fecha límite

MEF aprueba reforma de pensiones más de dos meses después de su fecha límite

LEER MÁS
Cajas municipales triplican ganancias y superan los S/398 millones: ¿Qué entidad financiera dio el salto?

Cajas municipales triplican ganancias y superan los S/398 millones: ¿Qué entidad financiera dio el salto?

LEER MÁS
Megapuerto de Corío en Arequipa: viabilidad técnica estará suspendida hasta que se presenten estudios de costo-beneficio

Megapuerto de Corío en Arequipa: viabilidad técnica estará suspendida hasta que se presenten estudios de costo-beneficio

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Economía

Precio del dólar en Perú hoy jueves 4 de septiembre ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Ministerio de Justicia sanciona a Alfin Banco con S/669.000 por uso indebido de datos personales

Retiro AFP en Congreso: Guido Bellido empuja predictamen, Cavero reclama expertos y MEF pide no sacrificar la pensión de S/600

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota