Economía

Crédito total al sector privado creció 3,8% en julio, la tasa más alta desde inicios de 2023

Los préstamos a personas aumentaron un 4,9%, mientras que los créditos a empresas crecieron un 3,1%.

El crecimiento del crédito es una señal de que la economía se está moviendo. Foto: Andina
El crecimiento del crédito es una señal de que la economía se está moviendo. Foto: Andina

El crédito total al sector privado —es decir, el dinero que los bancos y entidades financieras prestan a personas y empresas— aumentó 3,8% en julio respecto al mismo mes de 2024, informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Esta es la mayor tasa de crecimiento desde inicios de 2023 y confirma una recuperación que ya suma tres meses consecutivos.

En comparación con junio de este año, los préstamos otorgados crecieron 0,6%, lo que muestra que el sistema financiero mantiene un ritmo positivo.

¿Qué pasó con los créditos a personas y empresas?

  • Personas: Los préstamos para consumo (tarjetas de crédito, préstamos personales, créditos vehiculares o hipotecarios) subieron 4,9% en julio frente al año pasado. En otras palabras, más hogares están accediendo a financiamiento para cubrir gastos o comprar bienes duraderos.
  • Empresas: Los créditos a compañías crecieron 3,1% interanual. Sin embargo, si se descuenta el efecto de los pagos de las deudas de Reactiva Perú (programa de préstamos que ayudó a las firmas durante la pandemia), el crecimiento real sería de 4,3%. Esto refleja que las empresas también están demandando más financiamiento para capital de trabajo o inversiones.

En el corto plazo, los créditos a las personas aumentaron 0,4% en comparación con junio, y los destinados a empresas, 0,7%.

¿Y en qué moneda se piden los créditos?

  • Soles: La mayor parte de los préstamos en el país está en moneda nacional. En julio crecieron 3,7% interanual y 0,7% mensual. Esto es positivo porque reduce el riesgo de que las familias y empresas enfrenten problemas si sube el dólar.
  • Dólares: Los créditos en moneda extranjera crecieron 4,4% en julio frente al año pasado y 0,4% frente a junio. Estos suelen ser usados por empresas que tienen operaciones de comercio exterior o ingresos en dólares.

¿Por qué importa este dato?

El crecimiento del crédito es una señal de que la economía se está moviendo:

  • Si las personas piden más préstamos, significa que hay confianza para gastar en consumo o vivienda.
  • Si las empresas se financian más, es porque planean producir, invertir o ampliar operaciones.

En resumen, que los préstamos crezcan a su mayor ritmo en más de un año indica que tanto familias como negocios están recuperando dinamismo en un contexto económico aún desafiante.

