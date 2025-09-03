HOYSuscripcion LR Focus

Sismo se registró hoy, miércoles 3 de septiembre, según IGP
Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela
Economía

Congreso: rechazan propuesta de Indecopi que limita información de transgénicos en etiquetado de alimentos

La presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, Katy Ugarte, cuestionó el proyecto de reglamento de Indecopi que plantea un etiquetado obligatorio solo cuando el contenido de transgénicos supere el 3%. 

La congresista Katy Ugarte advirtió los riesgos que traería el proyecto de reglamento sobre etiquetado de alimentos transgénicos. Foto: composición LR/Congreso
La congresista Katy Ugarte advirtió los riesgos que traería el proyecto de reglamento sobre etiquetado de alimentos transgénicos. Foto: composición LR/Congreso

En su primera sesión ordinaria, la presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso (Codeco), Katy Ugarte, hizo pública su oposición al proyecto de reglamento de Indecopi que limitaría información sobre la presencia de transgénicos en alimentos envasados.

A juicio de la parlamentaria, la propuesta incluida en la Resolución Ministerial Nº010-2025-PCM contiene un artículo lesivo que fija un umbral de tolerancia del 3%, a partir del cual, las empresas solo estarían obligadas a etiquetar productos con componentes o ingredientes genéticamente modificados, siempre y cuando superen dicho porcentaje.

"El Indecopi hizo respetar esta norma durante muchos años y estableció que, cualquiera que fuera el porcentaje de transgénicos, los consumidores tenían todo el derecho a ser informados sobre su contenido. Es por ello, que muchos productos venían cumpliendo con el etiquetado. No obstante, la propuesta de reglamento sería un retroceso frente a todo lo que se ha ganado a favor de los consumidores", enfatizó.

De igual forma, Ugarte señaló que, bajo la disposición formulada por Indecopi, las empresas que producen estos artículos de consumo no estarían obligados a informar a los compradores sobre los OGM. Y es que un reglamento técnico avalado por resolución no puede trasgredir la ley ni distorsionarla.

Mientras mostraba una bolsa de snacks que contienen transgénicos a los miembros de la Comisión de Defensa del Consumidor y al presidente de Indecopi, Alberto Villanueva, la parlamentaria levantó su voz en defensa de los niños, quienes suelen ingerir este tipo de alimentos envasados.

"¿Quiénes son los que más consumen esos productos? Son los niños que gustan de consumir chizitos”, exclamó Ugarte. durante su intervención.

Indecopi responde sobre proyecto de etiquetado de alimentos

A su turno, el presidente del Consejo Directivo de Indecopi, Alberto Villanueva, señaló que vienen desarrollando el proceso de reglamentación de dicho articulado sobre el etiquetado de alimentos genéticamente modificados. No obstante, aclaró que el umbral del 3% no fue planteado por su institución, sino por un conjunto de entidades.

"No ha sido Indecopi quien ha propuesto ningún porcentaje. Este proyecto de reglamento ha sido emanado por un conjunto de entidades que están señaladas en la normativa que creó una especie de comisión para implementar el reglamento. A Indecopi se nos dio la competencia de consolidar las observaciones y luego, remitirlas a la Presidencia del Consejo de Ministros para que evalúen su validez", argumentó.

En relación a este tema, la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) se mostró en sintonía con la crítica de la presidenta de Codeco y recalcó que el 14 de febrero, cursó una carta a Indecopi manifestando su desacuerdo con el proyecto de reglamento técnico. Dicho dispositivo legal llegaba con 14 años de retraso, toda vez que la Ley N° 29571 estableció su elaboración en un plazo máximo de seis meses, que fue claramente incumplido.

Para Aspec, la inclusión de este umbral de tolerancia del 3% contraviene el artículo 37 del Código de Protección y Defensa del Consumidor que señala lo siguiente: "Los alimentos que incorporen componentes genéticamente modificados, deben indicarlo en sus etiquetas".

Brasil usará método que mide las emisiones de metano para impulsar la ganadería sostenible

Hinchas de la U. de Chile reciben durísima sanción en Argentina tras hechos de violencia ante Independiente por Copa Sudamericana

Canal confirmado de Brasil ante Chile por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Economía

Gobierno incluye bono excepcional de S/100 y aumento para trabajadores del sector público en presupuesto 2026

Cajas municipales triplican ganancias y superan los S/398 millones: ¿Qué entidad financiera dio el salto?

Fuerza Popular propone dictamen en Comisión de Economía para ampliar el Reinfo por un año más

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Caso Andrés Hurtado: Fiscalía cita a Jorge Benavides y futbolista Tiago Cantoro por presunto de lavado de activos

Obispos peruanos rechazan ley de amnistía y alertan sobre impunidad de crímenes: "Es una ley contraria a la justicia"

Carlincatura expone las contradicciones en la vacancia y prisión de Pedro Castillo

