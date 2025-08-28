Peruanos sin seguro gastan hasta el 20% de su ingreso mensual en salud

El 34% de la población carece de seguro y el 68% depende de la red pública. Foto: ComexPerú

El sistema de salud en el Perú enfrenta un doble desafío: 68% de la población depende de la red pública, mientras que un 34% carece de cualquier tipo de seguro. Esta última cifra, revelada en el estudio Radiografía del Usuario de Servicios de Salud en el Perú de Activa Research, tiene un fuerte correlato en la economía familiar: cuando alguien se enferma, el costo puede devorar una quinta parte del ingreso mensual de un hogar promedio.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el salario promedio en Lima es de S/2.172. Pero un informe de ComexPerú citado por Juan Acosta, docente de la UPC, muestra que los peruanos gastan cerca de S/444 mensuales de su propio bolsillo en salud, lo que equivale al 20% de ese ingreso.

“A ello se deben sumar los llamados ‘gastos ocultos’, como el transporte hacia los centros médicos, la pérdida del día de trabajo o el impacto psicológico de no ver atendidas sus necesidades a tiempo”, advierte.

Gasto en salud en el Perú: cuánto pagan las familias en Lima y provincias

Los datos de Activa confirman que los peruanos pagan de manera muy distinta según su ubicación y nivel socioeconómico. En Lima, una atención médica cuesta en promedio S/259, mientras que en provincias el monto asciende a S/330, lo que revela menor cobertura efectiva y mayor pago directo fuera de la capital.

Las diferencias también se marcan por ingresos, según detalló el autor, Hilario Chong-Shing, a este diario: los hogares de nivel alto desembolsan hasta S/385 por consulta, mientras que los sectores bajos pagan S/128. En los adultos mayores, el gasto es menor, probablemente por un mayor uso de la red pública.

Seguros médicos en el Perú: un tercio de peruanos sigue sin cobertura

El informe señala que el 48% de los encuestados cuenta con un seguro público, mientras que solo un 18% accede a seguros privados. Un dato crítico es que el 34% de la población no tiene ningún seguro de salud, brecha que afecta sobre todo a mujeres y a los niveles socioeconómicos bajos.

Prevención en salud: baja cultura de chequeos médicos en el país

Otro hallazgo preocupante es que la atención médica en el país sigue siendo esporádica y reactiva. Según Chong-Shing, la mayoría de personas acude al médico solo si se siente mal, con escaso hábito de chequeos preventivos. El patrón se repite en todas las edades, aunque es más notorio entre hombres y niveles socioeconómicos bajos.

En cuanto a las especialidades más demandadas, el 59% de los usuarios acude primero a medicina general, seguido de odontología (28%) y ginecología/obstetricia (16%). Laboratorio clínico (12%) y pediatría (11%) completan el top cinco.

Impacto económico de la salud: familias peruanas recurren al endeudamiento

Acosta enfatiza que la falta de cobertura empuja a muchas familias al endeudamiento. “Cuando un miembro se enferma, no es raro que recurran a tarjetas de crédito, préstamos personales o incluso la hipoteca de bienes. Durante la pandemia de la COVID-19, los costos de hospitalización llegaron a bordear los S/2.500 diarios, sin incluir medicamentos ni rehabilitación. Ese episodio mostró crudamente cómo una enfermedad puede comprometer la estabilidad financiera de un hogar”, señala.

El impacto no es exclusivo del Perú. Según Euromonitor International, el gasto per cápita en servicios hospitalarios fue de apenas US$35 en 2024, frente a US$180 en Colombia y US$380 en Chile. Esta brecha refleja que muchos pacientes no logran costear sus tratamientos y optan por abandonarlos o buscar alternativas informales, con consecuencias en su salud y en la economía del país.

Salud pública en el Perú: el reto de reducir brechas de acceso

El estudio de Chong-Shing concluye que el sistema de salud peruano enfrenta brechas estructurales: acceso condicionado por el ingreso, falta de prevención y una cobertura insuficiente. Para el sector privado, esto abre espacio para seguros flexibles y planes híbridos; para el Estado, representa la necesidad urgente de fortalecer la red pública y diseñar políticas inclusivas.

“Un déficit en la atención de salud no solo es un problema médico, sino también un choque financiero para las familias peruanas”, sentencia Acosta.