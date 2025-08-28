HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Economía

Peruanos sin seguro gastan hasta el 20% de su ingreso mensual en salud

Un tercio de los peruanos no tiene seguro médico y destina cerca de S/444 al mes en salud, obligando a muchos hogares a endeudarse.

El 34% de la población carece de seguro y el 68% depende de la red pública. Foto: ComexPerú
El 34% de la población carece de seguro y el 68% depende de la red pública. Foto: ComexPerú

El sistema de salud en el Perú enfrenta un doble desafío: 68% de la población depende de la red pública, mientras que un 34% carece de cualquier tipo de seguro. Esta última cifra, revelada en el estudio Radiografía del Usuario de Servicios de Salud en el Perú de Activa Research, tiene un fuerte correlato en la economía familiar: cuando alguien se enferma, el costo puede devorar una quinta parte del ingreso mensual de un hogar promedio.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el salario promedio en Lima es de S/2.172. Pero un informe de ComexPerú citado por Juan Acosta, docente de la UPC, muestra que los peruanos gastan cerca de S/444 mensuales de su propio bolsillo en salud, lo que equivale al 20% de ese ingreso.

“A ello se deben sumar los llamados ‘gastos ocultos’, como el transporte hacia los centros médicos, la pérdida del día de trabajo o el impacto psicológico de no ver atendidas sus necesidades a tiempo”, advierte.

larepublica.pe

Gasto en salud en el Perú: cuánto pagan las familias en Lima y provincias

Los datos de Activa confirman que los peruanos pagan de manera muy distinta según su ubicación y nivel socioeconómico. En Lima, una atención médica cuesta en promedio S/259, mientras que en provincias el monto asciende a S/330, lo que revela menor cobertura efectiva y mayor pago directo fuera de la capital.

Las diferencias también se marcan por ingresos, según detalló el autor, Hilario Chong-Shing, a este diario: los hogares de nivel alto desembolsan hasta S/385 por consulta, mientras que los sectores bajos pagan S/128. En los adultos mayores, el gasto es menor, probablemente por un mayor uso de la red pública.

Seguros médicos en el Perú: un tercio de peruanos sigue sin cobertura

El informe señala que el 48% de los encuestados cuenta con un seguro público, mientras que solo un 18% accede a seguros privados. Un dato crítico es que el 34% de la población no tiene ningún seguro de salud, brecha que afecta sobre todo a mujeres y a los niveles socioeconómicos bajos.

Prevención en salud: baja cultura de chequeos médicos en el país

Otro hallazgo preocupante es que la atención médica en el país sigue siendo esporádica y reactiva. Según Chong-Shing, la mayoría de personas acude al médico solo si se siente mal, con escaso hábito de chequeos preventivos. El patrón se repite en todas las edades, aunque es más notorio entre hombres y niveles socioeconómicos bajos.

En cuanto a las especialidades más demandadas, el 59% de los usuarios acude primero a medicina general, seguido de odontología (28%) y ginecología/obstetricia (16%). Laboratorio clínico (12%) y pediatría (11%) completan el top cinco.

larepublica.pe

Impacto económico de la salud: familias peruanas recurren al endeudamiento

Acosta enfatiza que la falta de cobertura empuja a muchas familias al endeudamiento. “Cuando un miembro se enferma, no es raro que recurran a tarjetas de crédito, préstamos personales o incluso la hipoteca de bienes. Durante la pandemia de la COVID-19, los costos de hospitalización llegaron a bordear los S/2.500 diarios, sin incluir medicamentos ni rehabilitación. Ese episodio mostró crudamente cómo una enfermedad puede comprometer la estabilidad financiera de un hogar”, señala.

El impacto no es exclusivo del Perú. Según Euromonitor International, el gasto per cápita en servicios hospitalarios fue de apenas US$35 en 2024, frente a US$180 en Colombia y US$380 en Chile. Esta brecha refleja que muchos pacientes no logran costear sus tratamientos y optan por abandonarlos o buscar alternativas informales, con consecuencias en su salud y en la economía del país.

larepublica.pe

Salud pública en el Perú: el reto de reducir brechas de acceso

El estudio de Chong-Shing concluye que el sistema de salud peruano enfrenta brechas estructurales: acceso condicionado por el ingreso, falta de prevención y una cobertura insuficiente. Para el sector privado, esto abre espacio para seguros flexibles y planes híbridos; para el Estado, representa la necesidad urgente de fortalecer la red pública y diseñar políticas inclusivas.

“Un déficit en la atención de salud no solo es un problema médico, sino también un choque financiero para las familias peruanas”, sentencia Acosta.

Notas relacionadas
Si tengo una emergencia, ¿las clínicas privadas están obligadas a dar atención? Esto dice la norma en Perú, según experto

Si tengo una emergencia, ¿las clínicas privadas están obligadas a dar atención? Esto dice la norma en Perú, según experto

LEER MÁS
¿Por qué los peruanos dicen que el apéndice no sirve? Especialista explica el motivo para extraer este órgano y cómo es la operación

¿Por qué los peruanos dicen que el apéndice no sirve? Especialista explica el motivo para extraer este órgano y cómo es la operación

LEER MÁS
Pésimas noticias para inmigrantes en EEUU: Minnesota pone fin a servicio esencial que afecta a 20.000 indocumentados

Pésimas noticias para inmigrantes en EEUU: Minnesota pone fin a servicio esencial que afecta a 20.000 indocumentados

LEER MÁS
Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

LEER MÁS
Banco de la Nación ofrecerá nuevos créditos hipotecarios para comprar terrenos en Perú: ¿quiénes accederán a este beneficio financiero?

Banco de la Nación ofrecerá nuevos créditos hipotecarios para comprar terrenos en Perú: ¿quiénes accederán a este beneficio financiero?

LEER MÁS
Pensión 65 en agosto 2025: más de 200.000 adultos mayores serán beneficiados, ¿cómo saber si estoy en lista?

Pensión 65 en agosto 2025: más de 200.000 adultos mayores serán beneficiados, ¿cómo saber si estoy en lista?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Reintegro 4: autorizan pago a más de 73.000 fonavistas desde el 28 de agosto en el Banco de la Nación

Reintegro 4: autorizan pago a más de 73.000 fonavistas desde el 28 de agosto en el Banco de la Nación

LEER MÁS
¿Puedo anular un pago en Yape si me equivoqué de monto o contacto al enviar dinero? Esto dice la página oficial de la app del BCP

¿Puedo anular un pago en Yape si me equivoqué de monto o contacto al enviar dinero? Esto dice la página oficial de la app del BCP

LEER MÁS
Reintegro 4 del Fonavi 2025: estos son los beneficiarios que si podrán cobrar la devolución de aportes en el Banco de la Nación

Reintegro 4 del Fonavi 2025: estos son los beneficiarios que si podrán cobrar la devolución de aportes en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Las AFP ganan S/263 millones mientras fondos de afiliados se estancan en rentabilidades mínimas

Las AFP ganan S/263 millones mientras fondos de afiliados se estancan en rentabilidades mínimas

LEER MÁS
Se desmiente que rechazo al petróleo en la Amazonía provenga de informe de DAR, pero persisten deficiencias en la política energética

Se desmiente que rechazo al petróleo en la Amazonía provenga de informe de DAR, pero persisten deficiencias en la política energética

LEER MÁS
Áreas rurales en Perú registran más empleo, pero mayor informalidad que en zonas urbanas: trabajo informal supera el 90%, según INEI

Áreas rurales en Perú registran más empleo, pero mayor informalidad que en zonas urbanas: trabajo informal supera el 90%, según INEI

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fallo del TC no impide investigar al entorno de la presidenta, como afirmó el ministro de Transportes

Jossimar Cabrera, acusado de asesinato de Sheyla Gutiérrez, se entrega a Interpol: podría enfrentar cadena perpetua en EE. UU.

"Lo que el Gobierno de Boluarte quiere es impunidad total", señala congresista Jaime Quito

Economía

Las AFP ganan S/263 millones mientras fondos de afiliados se estancan en rentabilidades mínimas

Reintegro 4: este es el pago mínimo que reciben los beneficiarios del Fonavi para cobrar en el Banco de la Nación 2025

Reintegro 4 del Fonavi 2025: estos son los beneficiarios que si podrán cobrar la devolución de aportes en el Banco de la Nación

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Fallo del TC no impide investigar al entorno de la presidenta, como afirmó el ministro de Transportes

"Lo que el Gobierno de Boluarte quiere es impunidad total", señala congresista Jaime Quito

El APRA se presenta a las elecciones nacionales 2026 como una "izquierda democrática" y renovación de su dirigencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota