La Mesa Técnica de Formalización Minera acordó en su séptima sesión ordinaria aprobar un documento que reúne los aportes de sus integrantes para la nueva Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE). En total, son 11 temas consensuados entre el Poder Ejecutivo, congresistas, instituciones del Estado y gremios del sector, a excepción de la Confemin, que se retiró por discrepancias respecto al plazo para tramitar la autorización de uso de explosivos.

De acuerdo con el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, el trabajo realizado por este espacio multisectorial no solo recoge propuestas conceptuales, sino también artículos concretos que podrían ser incorporados a la nueva norma. No obstante, precisó que no se trata de un acuerdo vinculante, pues la decisión de darle luz verde a la Ley Mape recaerá en los integrantes de la Comisión de Energía y Minas que lidera el parlamentario Víctor Cutipa.

"El segundo acuerdo es histórico. Se ha aprobado un documento consolidado con los aportes de los integrantes de la mesa técnica que servirá de base para la elaboración de la nueva Ley Mape, el mismo que será remitido a la Comisión de Energía y Minas por parte de la secretaría de la mesa técnica, para que sea considerado en el debate”, indicó Arana en conferencia de prensa.

Este diario pudo acceder a una versión preliminar que presentó al Minem a la Mesa Técnica Minera, el cual contiene regulaciones sobre trazabilidad de minerales, cambios en el régimen de concesiones, normas promocionales para la Mape, incentivos a la suscripción de contratos de explotación y mecanismos de inclusión financiera.

Esta información fue confirmada por el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, a los medios de comunicación. Según dijo, se dieron luz verde a modificaciones normativas para un nuevo régimen simplificado de inicio y reinicio de actividades mineras, así como otros temas referidos a beneficios tributarios, áreas especiales para concesiones mineras, la operación de un fondo minero, entre otros.

Frente a los once puntos recogidos por el Poder Ejecutivo, la Confemin consideró que no resuelven el problema de fondo de la formalización minera. A juicio de su coordinador nacional, Magno Palomino, estos aportes ya están incorporados en el actual predictamen de la Comisión de Energía y Minas, y lo que debe priorizarse es la reversión de las concesiones ociosas.

Otro aspecto que debería recoger la Ley Mape es la inclusión de la servidumbre minera, planteamiento que ha sido cuestionado por especialistas debido a que tendría vicios de inconstitucionalidad. Sin embargo, para Palomino, esta figura ofrece una solución práctica a los conflictos de acceso a áreas mineras.

Continuaría entrampamiento sobre Ley Mape

Para el abogado especializado en temas ambientales, César Ipenza, la Comisión de Energía y Minas del Congreso es autónoma y no está obligada a tomar estos aportes de la mesa técnica. En su opinión, los antecedentes respecto a la posición del presidente de este grupo de trabajo parlamentario, Víctor Cutipa, hacen prever que mantendrá su afinidad con la minería informal.

Recientemente, el legislador de Juntos por el Perú -Voces del Pueblo - Bloque Magisterial dejó abierta la posibilidad de discutir en las próximas sesiones ordinarias el proyecto de su colega Roberto Sánchez que busca ampliar el Reinfo hasta el 31 de diciembre del 2026. Si bien esta es una declaración diplomática, la Confemin descartó a este medio que tenga alguna vinculación con Cutipa.

"La Confemin no se ha reunido con el congresista en lo absoluto. No hemos solicitado a su despacho ninguna reunión y ni siquiera lo conocemos tanto, salvo en aquella oportunidad cuando él presentó su saludo a los mineros artesanales en la última movilización. Ahí lo hemos conocido, pero no tenemos ningún vínculo", aclaró Palomino.

Para el dirigente, se viene un panorama complejo para avanzar en la regulación de la pequeña minería y la minería artesanal. Restan más de cuatro meses para concluir el año y hasta el momento, la Comisión de Energía y Minas solo se ha instalado y aprobó su plan de trabajo para el resto de la legislatura.

Si se toma en cuenta la venidera semana de representación y el inicio del debate de la Ley de Presupuesto Público que debe zanjarse en noviembre, quedará poco tiempo para priorizar el dictamen de la Ley Mape. La única forma de agilizar su avance es a través de la presión social en las calles que se daría el próximo mes, anota Palomino.

Frente a este escenario y la reiterada falta de consenso político sobre la norma, César Ipenza comparte una salida: si la Ley Mape va a reproducir un conjunto de facilidades a los mineros informales y a los operadores ilegales, lo mejor es que se siga extendiendo el registro administrativo por un año más y que se implementen todos los mecanismos del sistema interoperabilidad para fortalecer la fiscalización.

"Yo tendría un planteamiento más radical ante una situación adversa que atraviesa el país. Luego de sincerar el Reinfo, pensemos en la posibilidad de ampliarlo por un año más y evaluemos si las condiciones en medio de un año electoral, están dadas para aprobar una nueva Ley Mape, que va a regir por las próximas década", reflexionó Ipenza.

Eso significaría que el próximo Congreso bicameral retome la discusión de la norma, dado que actualmente no existen las condiciones para su avance, lo cual es objetado por la Confemin. Palomino reitera que su gremio no busca una nueva ampliación del Reinfo, sino la aprobación de la Ley Mape y la modificación de los decretos que excluyen a miles de mineros del proceso de formalización minera.