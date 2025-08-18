HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Víctor Cutipa sobre proyecto de ley para ampliar el Reinfo hasta el 2026: "Hay que discutirlo"

El presidente de la Comisión de Energía y Minas aseguró que la iniciativa de su colega Roberto Sánchez será analizada en el transcurrir de las sesiones. Respecto a la Ley Mape, recalcó que su destino dependerá de la decisión de las bancadas.

El congresista de JP-VP-BM Víctor Cutipa asume el encargo de dirigir la Comisión de Energía y Minas en medio de una crisis del sector. Foto: composición LR/Congreso
El congresista de JP-VP-BM Víctor Cutipa asume el encargo de dirigir la Comisión de Energía y Minas en medio de una crisis del sector. Foto: composición LR/Congreso

Con 19 votos a favor y 1 en contra, la Comisión de Energía y Minas formalizó el acuerdo político para constituir su mesa directiva. De esta forma, dicho grupo de trabajo estará presidido Víctor Cutipa de Juntos por el Perú (JP), quien estará acompañado de Diana Gonzáles de Avanza País (AP), y Arturo Alegría de Fuerza Popular (FP), aunque este último no estaba considerado en la terna inicial, según reclamaron algunos parlamentarios.

Tanto Elizabeth Medina de Somos Perú como Roberto Sánchez de JP observaron que se realizó una modificación a última hora para la secretaría de la Comisión, que le correspondía en un inicio al partido fundado por Alberto Andrade. No obstante, el congresista César Revilla formuló otro planteamiento que incorporaba a Alegría.

Una vez que se convalidó la elección de la mesa directiva que lidera Cutipa, el legislador de Moquegua abrió una ronda de intervenciones para escuchar los pedidos de sus colegas, que se centraron en demandar que se priorice el abordaje de la Ley para la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (Mape), así como el impulso de iniciativas en materia de energía eléctrica, petróleo y gas natural.

Al ser consultado sobre el proyecto de ley de Roberto Sánchez para ampliar el Reinfo hasta el 31 de diciembre del 2026 o cuando entre en vigencia la Ley Mape, Víctor Cutipa sostuvo que, deberá ser tratado en las sesiones ordinarias de la Comisión de Energía y Minas. No obstante, dejó en claro que será el pleno de este espacio el que decida el destino de la norma.

“Hay que abordarlo, hay que discutir, hay que tratar no solamente en esta comisión, sino que tenemos que ir al campo. Nos iremos a los diferentes lugares del país donde tengan problemas con minería o pequeña minería, pero también con gran minería. Vamos a abordar todo”, declaró a los medios de comunicación.

Ley Mape sin consenso

Las discrepancias entre la Confemin y los representantes del gobierno se han hecho públicas en más de una oportunidad. Recordemos que el gremio se retiró de la mesa técnica multisectorial hace algunas semanas y recientemente se reunió con el presidente del Congreso para canalizar de mejor manera sus demandas.

Mientras tanto, el Ministerio de Energía y Minas alista la presentación de una nueva propuesta de Ley Mape, que sería diferente a lo planteado por el extitular del Minem, Rómulo Mucho. Este diario pudo acceder a una versión preliminar que contiene regulaciones sobre trazabilidad, cambios en el régimen de concesiones, normas promocionales para la MAPE, incentivos a la suscripción de contratos de explotación y mecanismos de inclusión financiera.

Este documento trabajado por la Dirección General de Formalización Minera viene recibiendo los aportes de las instituciones y organizaciones que integran la mesa técnica multisectorial. En total, son dos bloques diferenciados que incluyen 12 temas, cinco de los cuales ya se analizaron y están relacionados con temas regulatorios generales para la pequeña minería.

"La Ley Mape, que debe ser un objetivo prioritario para el Congreso, ya cuenta con nuevos insumos por parte del Ministerio de Energía y Minas. Hemos discutido cinco elementos que son importantes y que no deben faltar. Hay otro grupo no menor que los vamos a socializar con los integrantes de esta mesa técnica y en el transcurso de esta semana, estaremos cerrando las conclusiones y observaciones que puedan haber", dijo anteriormente el ministro Montero.

