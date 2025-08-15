HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Economía peruana creció 4,52% en junio: agro, pesca y construcción lideraron

El país acumula un avance de 3,33% en el primer semestre y 3,75% en los últimos doce meses, según el INEI.

El sector agropecuario lideró este crecimiento, con un incremento del 8,76%. Foto: composición/Andina
El sector agropecuario lideró este crecimiento, con un incremento del 8,76%. Foto: composición/Andina

La economía del Perú volvió a acelerar el paso. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la producción nacional creció 4,52% en junio de 2025, su segundo mejor registro del año después de marzo (4,70%).

Con este resultado, el crecimiento acumulado en el primer semestre es de 3,33%, mientras que en los últimos 12 meses (julio 2024 – junio 2025) la expansión llega a 3,75%.

Sectores que impulsaron el crecimiento

El impulso vino principalmente del agro, la pesca, la manufactura, la construcción y la minería, con el transporte, el comercio y los servicios de gobierno como refuerzos. El sector agropecuario se disparó 8,76% gracias a la fuerte expansión de la agricultura, que creció 11,43%, y de la actividad pecuaria, que avanzó 2,70%.

Llamó la atención el salto histórico de la producción de aceituna, que fue más de 17 mil veces superior al mismo mes de 2024, junto con incrementos notables en cacao, arroz cáscara, maíz amarillo duro, palta y papa. El clima favorable, con lluvias a tiempo y temperaturas óptimas, ayudó a mejorar los rendimientos, y la producción de leche, carne de cerdo, pollo y vacuno también mostró alzas.

La pesca vivió un junio excepcional, con un avance de 33,70% impulsado por el mayor desembarque de anchoveta destinada a la fabricación de harina y aceite de pescado, que creció 91,5% interanual. Los puertos del Callao, Tambo de Mora, Pisco y Chancay concentraron la mayor actividad, aunque la pesca para consumo humano directo cayó 8,77%.

En minería e hidrocarburos, el avance fue más moderado, con un crecimiento de 1,01%. La minería metálica mostró mayores volúmenes de cobre, zinc, oro, plata y plomo, pero la producción de hierro prácticamente se detuvo (-98,3%) por la paralización de Shougang Hierro Perú, luego del accidente en su puerto que dañó su único sistema de carga. El subsector hidrocarburos retrocedió 4,74% por la menor extracción de gas natural y líquidos de gas.

La manufactura tuvo un repunte de 7,26%, destacando la industria pesquera, la refinación de petróleo y la producción de bienes de capital, que creció más de 76%. La construcción, por su parte, aumentó 9,57%, impulsada por el mayor consumo interno de cemento y el avance de obras públicas, especialmente en proyectos viales y de servicios básicos, además de edificaciones privadas como condominios, colegios y centros comerciales.

Otros sectores con buen desempeño

Otros sectores también aportaron al crecimiento, como el comercio, que subió 3,14% gracias a más ventas de maquinaria pesada, combustibles y productos vinculados a la campaña por el Día del Padre y al Salón Motor Perú 2025; y el transporte, almacenamiento y mensajería, que creció 4,24% por el mayor movimiento de carga y pasajeros por tierra, aire y mar.

El sector electricidad, gas y agua avanzó 2,61% apoyado en la generación hidroeléctrica y de energías renovables, mientras que los servicios de gobierno aumentaron 4,27% y los servicios prestados a empresas, 2,98%, gracias al repunte de agencias de viajes, publicidad y servicios técnicos.

Sectores en caída

Sin embargo, no todos los sectores tuvieron un buen mes. Alojamiento y restaurantes cayó 3,27%, afectado por cierres de locales, alza de precios, menor consumo tras el sismo en Lima y problemas de inseguridad.

El financiero y seguros retrocedió 0,37% debido a la menor colocación de créditos, y telecomunicaciones apenas creció 0,27% con retrocesos en la producción de contenidos y programación.

