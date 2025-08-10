Pensión 65: otorgan subvención económica de S/350 a adultos mayores del distrito de Santa Rosa de Loreto

El departamento de Loreto cuenta con 39.502 adultos mayores que son parte del programa social de Pensión 65

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) otorgó la subvención económica de S/350 a 348 adultos mayores que forman parte del programa Pensión 65 en el nuevo distrito de Santa Rosa de Loreto.

En dicho lugar, el programa también atiende con diversos servicios complementarios, como la entrega de lentes para ver de cerca y con protección UV; así como la revaloración de sus conocimientos y habilidades, mediante la Intervención Saberes Productivos.

Según informó la cartera, el personal de Pensión 65 realiza visitas de manera permanente a los usuarios para verificar su estado de salud, que hayan realizado el cobro y evaluar el cumplimiento de los requisitos para acceder al programa.

El departamento de Loreto cuenta con 39.502 adultos mayores que son parte del programa social de Pensión 65, de los cuales 35.048 cuentan con su tarjeta de débito del Banco de la Nación para que cobren de manera rápida y segura.

En la provincia de Mariscal Ramón Castilla, donde se encuentra el distrito de Santa Rosa de Loreto, hay 3.396 usuarios del programa del Midis.

Como se recuerda, desde el lunes 4 de agosto, se inició en todo el país el segundo pago bimestral de S/350, que tiene el incremento de la subvención otorgado por el actual gobierno, en beneficio de más de 824.000 usuarios adultos mayores.

En la provincia Mariscal Ramón Castilla, el 92,9% de usuarios acceden al cobro de la subvención a través de agentes corresponsales que funcionan en establecimientos comerciales como bodegas, farmacias, librerías, entre otros.

La Isla Santa Rosa ha sido centro de una disputa diplomática en los últimos días, luego de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, la reclamara como parte de su país, a pesar de los tratados de 1922 y 1934.