Minem aclaró que no revocará del Reinfo a los mineros por no haber iniciado dicho trámite. Foto: composición LR/PCM/Andina

A través de un comunicado institucional, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) se refirió a los temas que se abordaron en la cuarta sesión de la mesa técnica de formalización minera. Según indicó la cartera liderada por Jorge Montero, el plazo de 90 días para que los mineros artesanales soliciten a la Sucamec la autorización para la adquisición y uso de explosivos no está vigente.

Y es que, aún no concluye el proceso de transferencia del acervo documentario con cada Dirección Regional de Energía y Minas (DREM). Por lo tanto, el Minem no revocará a ninguna persona natural o jurídica con inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que no haya comenzado esta gestión.

"El cómputo del plazo de 90 días calendario para solicitar ante Sucamec la autorización para la adquisición y uso de explosivos, por parte de los inscritos en el Reinfo, iniciará solo una vez concluya el proceso de transferencia del acervo documentario con cada DREM; proceso que, a la fecha, no ha concluido con ninguna de ellas", explicaron.

No obstante, aclararon que lo señalado anteriormente no restringe las competencias que tiene la Sucamec para supervisar y sancionar el uso indebido o la adquisición no autorizada de explosivos. Esta precisión del Minem va en sintonía con lo afirmado por el titular de la PCM, Eduardo Arana, quien anticipó la publicación del comunicado para evitar interpretaciones erróneas por parte de los mineros artesanales.

Confemin cuestiona comunicado de Minem

A raíz de la negación del Ejecutivo para modificar la tercera disposición complementaria del Decreto Supremo N° 009-2025 sobre el uso de explosivos, la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) decidió suspender su participación de la mesa de diálogo con el Poder Ejecutivo.

En diálogo con este medio, Máximo Franco Bequer indicó que el reciente comunicado del Minem no tiene ninguna validez legal y representa un retroceso del gobierno. En su interpretación, implícitamente están reconociendo un error que debería ser subsanado a partir de la emisión de otro dispositivo legal.

"Es un simple comunicado, es decir, en el tema legal no aplica. Entonces, si ellos saben que eso está mal, ¿por qué no hacen otro decreto supremo? Además, están usando como argumentos que no ha llegado el acervo documentario de las regiones. Si esa información no ha sido alcanzada por las regiones, ¿cómo van a excluir a 50.000 personas sin tener conocimiento de todos los documentos?", enfatizó.

Respecto a la invitación del premier Arana para que retornen a la mesa técnica, el dirigente minero descartó esta posibilidad por el momento y ratificó que no continuarán siendo parte del espacio de diálogo, mientras el gobierno no resuelva la modificatoria de los decretos referidos al cierre del proceso de formalización minera.

En un balance general, Franco Bequer considera que las cuatro sesiones de la mesa de diálogo y el subgrupo de trabajo son una "mecida", ya que no han ofrecido los resultados esperados para atender sus demandas. Aún se mantienen en reuniones con sus bases para decidir si retoman las protestas en los próximos días.

"Nosotros estamos preparados y listos para cualquier decisión que tengamos que tomar. Eso va a ser así, de todas maneras, porque es nuestro derecho al trabajo. Mientras el gobierno no resuelva lo que planteamos, nosotros hemos suspendido nuestra participación en la mesa de diálogo. Ellos quieren que regresemos para que digan que el comunicado es en consenso con nosotros. No vamos a hacer el ridículo junto a ellos", sentenció.