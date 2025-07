¿Powell se va? No tan rápido: Trump lo niega y The Guardian enfría la versión del New York Times

Donald Trump insiste en que es “muy improbable” que despida a Jerome Powell, actual presidente de la Reserva Federal. Pero la frase, lanzada este miércoles en un evento en la Casa Blanca, llegó tarde: el daño ya estaba hecho.

Para entonces, Wall Street había temblado tras los reportes de que el presidente no solo evaluaba sacar a Powell, sino que incluso ya habría redactado una carta de despido que mostró a congresistas republicanos, según The New York Times.

Sin embargo, The Guardian tomó distancia de esa versión, señalando que si bien la tensión entre Trump y la Fed es real, la narrativa del despido inminente parece haber sido inflada. No hay señales de que el mandatario tenga la capacidad legal —ni la voluntad política firme— para hacerlo. Trump, por su parte, trató de cerrar el capítulo con un seco: “No planeamos hacerlo”.

Aun así, varias fuentes dentro de su círculo confirmaron a CNBC y CBS News que el presidente discutió esa posibilidad en reuniones privadas, recibiendo incluso aplausos cuando lo planteó ante legisladores de su partido.

“Probablemente lo haré pronto”, habría dicho el presidente, de acuerdo con un funcionario anónimo citado por CNBC. A raíz de eso, el índice S&P 500 se fue a rojo, antes de recuperarse tras las declaraciones oficiales, y cerró con una caída mínima de 0,1%, en 6.236,64 puntos.

¿Verdad o maniobra?

La narrativa del despido fue tan intensa que muchos en Washington comenzaron a mirar hacia posibles reemplazos. Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional, aparece como favorito en Polymarket, seguido por Kevin Warsh y el propio secretario del Tesoro, Scott Bessent. Aunque Trump dejó entrever que Bessent “es una opción”, también reconoció que le gusta “el trabajo que hace” en su puesto actual, lo que enfrió las expectativas.

Kevin Hasset. Foto: AFP

Lo cierto es que la ley no está del lado del presidente. Si bien Trump lo ha atacado reiteradamente en redes y actos públicos, Powell —nominado por el propio Trump en su primer mandato y confirmado luego por Joe Biden hasta 2026— goza de protección legal. La Corte Suprema reafirmó en mayo que la Reserva Federal es autónoma, y que el mandatario no puede remover a su titular por diferencias sobre política monetaria.

A pesar de ello, el gobierno ha comenzado a revisar los gastos del edificio de la Fed en Washington, un movimiento que algunos interpretan como intento de presión. El propio Hassett afirmó el fin de semana, en ABC News, que Trump podría despedir a Powell “si hay motivo”.

El frente inflacionario

El choque entre Trump y la Fed no es nuevo. El presidente viene exigiendo recortes de tasas de interés desde hace meses, argumentando que ayudarían a impulsar la economía. Powell, en cambio, se ha resistido, advirtiendo que los aranceles agresivos impuestos por la Casa Blanca están empujando la inflación al alza.

El mes pasado, los precios en EE.UU. subieron, en parte por la política comercial. Sin embargo, desde la administración aseguran que la inflación no ha explotado gracias al “patriotismo económico” de los consumidores. Kevin Hassett sostuvo esta semana en CNBC que los estadounidenses están comprando más productos locales por apoyo a Trump, y que eso estaría ayudando a contener el alza de precios.

“La gente prefiere los productos estadounidenses”, dijo Hassett, argumentando que las importaciones han bajado porque los consumidores están evitando bienes extranjeros, lo que a su vez reduce la presión inflacionaria.}

Polymarket es una plataforma descentralizada de mercados de predicción

Pero esa visión ha sido duramente cuestionada. Ernest Tedeschi, exasesor económico de la Casa Blanca bajo Biden, señaló que la metodología de la administración subestima el impacto real de los aranceles.

Además, datos del Laboratorio de Precios de Harvard muestran que los precios de importación han subido desde marzo, justo cuando entraron en vigor nuevas tarifas sobre productos de México, Canadá y China.

Otra explicación alternativa es que muchas empresas se abastecieron antes de los aranceles, lo que retrasó el impacto real sobre los precios. Incluso desde la misma Casa Blanca se reconoce que el alza podría llegar hacia finales de este año.

Con información de The Guardian, The New York Times y Trading View