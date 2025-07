Hoy lunes 14 de julio, usuarios en X reportaron que la aplicación móvil del BBVA presenta fallas, además informaron que no podían realizar pagos, hacer transferencias ni ver su saldo. Ante esto, el BBVA confirmó que la caída del sistema originó las incidencias por lo que están trabajando para restablecer el servicio.

La entidad bancaria notificó a sus clientes, mediante un mensaje en el aplicativo, que solo podrán ingresar con biometría facial y/o huella digital. Hasta el momento no se confirma a qué hora arreglarán las averías.

BBVA comunicó mediante app móvil que presenta fallas en el sistema. Foto: X.

Reportan caída del app móvil del BBVA

Este lunes 14 de julio, usuarios en X reportaron que la app móvil del BBVA presentó demoras, además informaron que no podían realizar movimientos en su cuenta ni proceder con más acciones. El BBVA confirmó que la caída del sistema originó las incidencias por lo que están trabajando para restablecer el servicio.

Ante esto, la entidad bancaria mediante X, respondió a usuarios para informar que se registraron las intermitencias en el servicio del aplicativo. Sus especialistas están trabajando para clientes puedan proceder.

BBVA responde ante reclamo de usuarios por caída del app móvil. Foto: X.

Usuarios reportaron en redes la caída del app móvil del BBVA

Mediante redes sociales, usuarios del BBVA reportaron que no podían ingresar al app móvil, tampoco ver su saldo ni realizar transferencias con Plin. Los hechos que fueron denunciados y que también afectaron a clientes mexicanos, demostraron que incluso, al tratar de pagar pasaje en el transporte público, no procedía ya que la pantalla del aplicativo se colgaba mostrando la notificación "Error, no se puede abrir tu sesión".

Por otro lado, informaron que al llamar a atención al cliente, respondieron que en el transcurso del día se arreglarán los incidentes, pero sin ofrecer hora exacta o una información en concreto. El BBVA declara mediante su cuenta en X que están trabajando rápidamente para restablecer el servicio.

Usuarios reportaron fallas al ingresar al app móvil del BBVA. Foto: X.