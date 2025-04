La crisis económica que enfrenta Bolivia ha generado un impacto directo en el comercio fronterizo con el Perú. En el distrito de Desaguadero, ubicado en la región Puno, emprendedores peruanos reportan una caída significativa en sus ventas debido a la disminución del poder adquisitivo de los compradores bolivianos.

La escasez de dólares, la devaluación de la moneda y el encarecimiento del combustible en el país altiplánico han provocado una contracción en las actividades comerciales que, hasta hace unos meses, dinamizaban la economía local.

En paralelo, se ha registrado un aumento del turismo peruano hacia Bolivia, impulsado por el tipo de cambio favorable y los costos más accesibles en productos y servicios. Según testimonios recogidos por La República, los comerciantes bolivianos también enfrentan dificultades para sostener sus negocios, al tiempo que observan un flujo creciente de visitantes peruanos que optan por realizar compras o viajes en territorio boliviano.

Esta situación refleja un cambio en la dinámica económica binacional, marcada por las restricciones financieras en Bolivia y sus repercusiones en el intercambio comercial con el Perú.

Crisis económica en Bolivia: ¿cuáles son los productos que podrías adquirir en Perú?

El valor de 100 bolivianos en Perú variará según el tipo de cambio vigente, ya sea en entidades financieras o en casas de cambio del país. Esta cifra puede cambiar diariamente, dependiendo de las condiciones del mercado y del lugar donde se realice la operación.

Con base en la información obtenida, se preparó una comparación de precios en soles y bolivianos de diversos artículos. La casa de cambio Anita fue la fuente encargada de proporcionar los datos utilizados en esta lista.

4 paquetes de fideos tienen un costo de S/22, equivalente a 68.2 bolivianos .

. 5 latas de atún cuestan S/32, lo que equivale a 99.2 bolivianos .

. 6 latas de cerveza tienen un costo de S/24.90, correspondiente a 77.19 bolivianos .

. 5 kilos de arroz están valorizados en S/25.90, equivalente a 80.29 bolivianos .

. 3 paquetes de galletas tienen un precio de S/24, lo que corresponde a 74.4 bolivianos.

Bolivia en crisis por falta de dólares y combustible

Desde hace semanas, Bolivia enfrenta serios problemas en el abastecimiento de diésel y gasolina; en consecuencia, se han generado largas filas en los surtidores, con esperas de hasta 30 horas para abastecerse.

Asimismo, la escasez de dólares ha afectado gravemente la economía del país, especialmente en la importación de combustibles, ya que Bolivia depende en gran medida de la compra externa de diésel (86%) y gasolina (56%).

Escasez de combustible en Bolivia: economista boliviano explica las causas

El economista boliviano, Enrique Ayo, explicó como el gobierno del vecino país ha defendido un modelo económico dentro del cual no se ha considerado factores importantes como el PIB (consumo + inversión + gasto de Gobierno + exportaciones e importaciones). Sin embargo, según Ayo, el gobierno solo se ha enfocado al consumo y la baja inversión en la exploración y explotación de la matriz del gas.

En ese contexto, tras haberse agotado dicho recurso, el gobierno ha aumentado sus inversiones en la creación de empresas que aparentemente no habrían tenido éxito. "Una vez que se agota todo esto (el gas) el gobierno ha empezado a incrementar los gastos en la creación de empresas que no vienen al caso, no funcionan en Bolivia. Hemos bajo las exportaciones y hemos incrementado las importaciones", sostuvo Ayo, para Latina Noticias.

"Toda es estructura ha hecho que, como no se tuvo la inversión en exploración, se empezó a captar o agarrar de las manos las reservas internacionales netas, a partir de la gestión 2015. Entonces no se generaban recursos, y se empezó a gastar estas reservas del Estado para mantener el tipo de cambio fijo", indicó.

Ayo comentó que "Al no existir más las reservas internacionales, no podemos comprar combustible. El problema es que, ahorita, no hay dinero ni los recursos para poder pagar al exterior, comprar el combustible que ingrese el diésel y la gasolina para el parque automotor y las industrias", comentó.

